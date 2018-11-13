​13 ноября на региональной конференции по



оценке регулирующего воздействия были награждены лучшие экономисты, работающие



в органах местного самоуправления. Отличившихся поздравила заместитель



председателя Правительства области, директор департамента экономики и



стратегического планирования Екатерина Троицкая.



– Сильная экономика позволяет эффективно



решать стратегические задачи развития региона, – отметила Екатерина Троицкая. –



С каждым годом профессия экономиста становится сложнее, ответственнее и требует



новых компетенций. Благодаря вашей слаженной работе растут



конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность Ярославской области.



Почетными грамотами департамента экономики и



стратегического планирования были награждены представители одиннадцати муниципальных



районов.



Кроме того, благодарности Правительства



области за достижение высоких ​значений показателей эффективности деятельности



органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по



итогам 2017 года, получили главы Брейтовского, Некрасовского и Ярославского



муниципальных районов.​