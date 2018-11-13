|13 ноября на региональной конференции по
оценке регулирующего воздействия были награждены лучшие экономисты, работающие
в органах местного самоуправления. Отличившихся поздравила заместитель
председателя Правительства области, директор департамента экономики и
стратегического планирования Екатерина Троицкая.
– Сильная экономика позволяет эффективно
решать стратегические задачи развития региона, – отметила Екатерина Троицкая. –
С каждым годом профессия экономиста становится сложнее, ответственнее и требует
новых компетенций. Благодаря вашей слаженной работе растут
конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность Ярославской области.
Почетными грамотами департамента экономики и
стратегического планирования были награждены представители одиннадцати муниципальных
районов.
Кроме того, благодарности Правительства
области за достижение высоких значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по
итогам 2017 года, получили главы Брейтовского, Некрасовского и Ярославского
муниципальных районов.
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