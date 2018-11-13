​13 ноября на региональной конференции по

оценке регулирующего воздействия были награждены лучшие экономисты, работающие

в органах местного самоуправления. Отличившихся поздравила заместитель

председателя Правительства области, директор департамента экономики и

стратегического планирования Екатерина Троицкая.

– Сильная экономика позволяет эффективно

решать стратегические задачи развития региона, – отметила Екатерина Троицкая. –

С каждым годом профессия экономиста становится сложнее, ответственнее и требует

новых компетенций. Благодаря вашей слаженной работе растут

конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность Ярославской области.

Почетными грамотами департамента экономики и

стратегического планирования были награждены представители одиннадцати муниципальных

районов.

Кроме того, благодарности Правительства

области за достижение высоких ​значений показателей эффективности деятельности

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по

итогам 2017 года, получили главы Брейтовского, Некрасовского и Ярославского

муниципальных районов.​

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