​13 ноября глава региона Дмитрий Миронов

наградил победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства

«WorldSkills», «EuroSkills», «WorldSkills Hi-Tech» 2018 года. Им вручены

благодарности губернатора и памятные подарки. Торжественная церемония прошла в

Ярославском художественном музее.

В ходе различных соревнований

профессионального мастерства серии «WorldSkills» в 2018 году представители области

завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

– Я рад сегодня приветствовать медалистов

чемпионатов по профессиональному мастерству, заслуженно названных молодыми

профессионалами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы отлично выступили на престижных

конкурсах, достойно представили на них Ярославскую область и свои учебные

заведения. Ваши успехи – это свидетельство высокого уровня профессионального

образования нашего региона. Правительство области старается выстраивать

образование в регионе максимально профориентированным, привлекая к учебному

процессу крупнейшие промышленные предприятия.

Глава региона отметил, что чемпионаты

повышают престиж рабочих профессий, наглядно показывают молодежи всю сложность

и необходимость труда.

Благодарностями губернатора кроме призеров

чемпионата отмечены их наставники и родители – всего более 40 человек.

– Спасибо всем тем, кто помог нашим детям

достичь таких высоких результатов, – выразила благодарность от лица родителей

мама бронзового призера международного чемпионата по профессиональному

мастерству «EuroSkills-2018» Юлианы Муравьевой Наталья Багайскова. – Хочу

пожелать нашим ребятам новых свершений и интересных проектов.

От наставников выступила студентка

государственного Великосельского аграрного колледжа Марина Шарфнадель, которая

поблагодарила губернатора и свое учебное заведение за вклад в успех ярославских

ребят на конкурсах профмастерства.

– В 2017 году я сама выиграла серебряную

медаль в компетенции «Флористика», – рассказала Марина. – А в этом уже

подготовила бронзового призера. Хотелось бы стремиться к новым достижениям,

отстаивая честь Ярославской области.

Справка

На VI национальном чемпионате «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)» ярославцы стали вторыми в компетенциях

«Дошкольное воспитание» (Евгения Давлетбаева, студентка Ярославского

педагогического колледжа), «Ландшафтный дизайн» (Алексей Волнухин, Алина

Николаева, студенты Рыбинского лесотехнического колледжа), «Печатные технологии

в прессе» (Юрий Петров, студент Рыбинского полиграфического колледжа). Третьими

– в компетенциях «Флористика» (Светлана Матросова, студентка Великосельского

аграрного колледжа), «Эстетическая косметология» (Елена Козлова, студентка

Ярославского колледжа сервиса и дизайна). В чемпионате, который прошел в

Южно-Сахалинске, принимали участие около 700 конкурсантов со всей страны.

Еще две медали ярославцы завоевали по итогам

Европейского чемпионата профмастерства, который прошел с 25 по 29 сентября в

Будапеште (Венгрия). Анастасия Камнева стала победительницей, а Юлиана

Муравьева заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Обе – студентки Ярославского государственного технического университета. Всего

честь страны на «EuroSkills-2018» защищали 48 участников национальной сборной в

41 компетенции. Команда Российской Федерации заняла первое место, завоевав 9

золотых, 8 серебряных и две бронзовые медали.

Одну золотую медаль представитель

Ярославской области получил в V национальном чемпионате сквозных рабочих

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech –

2018». Студент Ярославского профессионального колледжа №21 Владимир Кочнев стал

победителем в компетенции «Сварочные технологии». В этом году «WorldSkills

Hi-Tech» собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных

мастеров-экспертов. 

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