​13 ноября глава региона Дмитрий Миронов



наградил победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства



«WorldSkills», «EuroSkills», «WorldSkills Hi-Tech» 2018 года. Им вручены



благодарности губернатора и памятные подарки. Торжественная церемония прошла в



Ярославском художественном музее.



В ходе различных соревнований



профессионального мастерства серии «WorldSkills» в 2018 году представители области



завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.



– Я рад сегодня приветствовать медалистов



чемпионатов по профессиональному мастерству, заслуженно названных молодыми



профессионалами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы отлично выступили на престижных



конкурсах, достойно представили на них Ярославскую область и свои учебные



заведения. Ваши успехи – это свидетельство высокого уровня профессионального



образования нашего региона. Правительство области старается выстраивать



образование в регионе максимально профориентированным, привлекая к учебному



процессу крупнейшие промышленные предприятия.



Глава региона отметил, что чемпионаты



повышают престиж рабочих профессий, наглядно показывают молодежи всю сложность



и необходимость труда.



Благодарностями губернатора кроме призеров



чемпионата отмечены их наставники и родители – всего более 40 человек.



– Спасибо всем тем, кто помог нашим детям



достичь таких высоких результатов, – выразила благодарность от лица родителей



мама бронзового призера международного чемпионата по профессиональному



мастерству «EuroSkills-2018» Юлианы Муравьевой Наталья Багайскова. – Хочу



пожелать нашим ребятам новых свершений и интересных проектов.



От наставников выступила студентка



государственного Великосельского аграрного колледжа Марина Шарфнадель, которая



поблагодарила губернатора и свое учебное заведение за вклад в успех ярославских



ребят на конкурсах профмастерства.



– В 2017 году я сама выиграла серебряную



медаль в компетенции «Флористика», – рассказала Марина. – А в этом уже



подготовила бронзового призера. Хотелось бы стремиться к новым достижениям,



отстаивая честь Ярославской области.



Справка



На VI национальном чемпионате «Молодые



профессионалы (WorldSkills Russia)» ярославцы стали вторыми в компетенциях



«Дошкольное воспитание» (Евгения Давлетбаева, студентка Ярославского



педагогического колледжа), «Ландшафтный дизайн» (Алексей Волнухин, Алина



Николаева, студенты Рыбинского лесотехнического колледжа), «Печатные технологии



в прессе» (Юрий Петров, студент Рыбинского полиграфического колледжа). Третьими



– в компетенциях «Флористика» (Светлана Матросова, студентка Великосельского



аграрного колледжа), «Эстетическая косметология» (Елена Козлова, студентка



Ярославского колледжа сервиса и дизайна). В чемпионате, который прошел в



Южно-Сахалинске, принимали участие около 700 конкурсантов со всей страны.



Еще две медали ярославцы завоевали по итогам



Европейского чемпионата профмастерства, который прошел с 25 по 29 сентября в



Будапеште (Венгрия). Анастасия Камнева стала победительницей, а Юлиана



Муравьева заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ».



Обе – студентки Ярославского государственного технического университета. Всего



честь страны на «EuroSkills-2018» защищали 48 участников национальной сборной в



41 компетенции. Команда Российской Федерации заняла первое место, завоевав 9



золотых, 8 серебряных и две бронзовые медали.



Одну золотую медаль представитель



Ярославской области получил в V национальном чемпионате сквозных рабочих



профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech –



2018». Студент Ярославского профессионального колледжа №21 Владимир Кочнев стал



победителем в компетенции «Сварочные технологии». В этом году «WorldSkills



Hi-Tech» собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных



мастеров-экспертов.