|13 ноября глава региона Дмитрий Миронов
наградил победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства
«WorldSkills», «EuroSkills», «WorldSkills Hi-Tech» 2018 года. Им вручены
благодарности губернатора и памятные подарки. Торжественная церемония прошла в
Ярославском художественном музее.
В ходе различных соревнований
профессионального мастерства серии «WorldSkills» в 2018 году представители области
завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
– Я рад сегодня приветствовать медалистов
чемпионатов по профессиональному мастерству, заслуженно названных молодыми
профессионалами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы отлично выступили на престижных
конкурсах, достойно представили на них Ярославскую область и свои учебные
заведения. Ваши успехи – это свидетельство высокого уровня профессионального
образования нашего региона. Правительство области старается выстраивать
образование в регионе максимально профориентированным, привлекая к учебному
процессу крупнейшие промышленные предприятия.
Глава региона отметил, что чемпионаты
повышают престиж рабочих профессий, наглядно показывают молодежи всю сложность
и необходимость труда.
Благодарностями губернатора кроме призеров
чемпионата отмечены их наставники и родители – всего более 40 человек.
– Спасибо всем тем, кто помог нашим детям
достичь таких высоких результатов, – выразила благодарность от лица родителей
мама бронзового призера международного чемпионата по профессиональному
мастерству «EuroSkills-2018» Юлианы Муравьевой Наталья Багайскова. – Хочу
пожелать нашим ребятам новых свершений и интересных проектов.
От наставников выступила студентка
государственного Великосельского аграрного колледжа Марина Шарфнадель, которая
поблагодарила губернатора и свое учебное заведение за вклад в успех ярославских
ребят на конкурсах профмастерства.
– В 2017 году я сама выиграла серебряную
медаль в компетенции «Флористика», – рассказала Марина. – А в этом уже
подготовила бронзового призера. Хотелось бы стремиться к новым достижениям,
отстаивая честь Ярославской области.
Справка
На VI национальном чемпионате «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» ярославцы стали вторыми в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (Евгения Давлетбаева, студентка Ярославского
педагогического колледжа), «Ландшафтный дизайн» (Алексей Волнухин, Алина
Николаева, студенты Рыбинского лесотехнического колледжа), «Печатные технологии
в прессе» (Юрий Петров, студент Рыбинского полиграфического колледжа). Третьими
– в компетенциях «Флористика» (Светлана Матросова, студентка Великосельского
аграрного колледжа), «Эстетическая косметология» (Елена Козлова, студентка
Ярославского колледжа сервиса и дизайна). В чемпионате, который прошел в
Южно-Сахалинске, принимали участие около 700 конкурсантов со всей страны.
Еще две медали ярославцы завоевали по итогам
Европейского чемпионата профмастерства, который прошел с 25 по 29 сентября в
Будапеште (Венгрия). Анастасия Камнева стала победительницей, а Юлиана
Муравьева заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Обе – студентки Ярославского государственного технического университета. Всего
честь страны на «EuroSkills-2018» защищали 48 участников национальной сборной в
41 компетенции. Команда Российской Федерации заняла первое место, завоевав 9
золотых, 8 серебряных и две бронзовые медали.
Одну золотую медаль представитель
Ярославской области получил в V национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech –
2018». Студент Ярославского профессионального колледжа №21 Владимир Кочнев стал
победителем в компетенции «Сварочные технологии». В этом году «WorldSkills
Hi-Tech» собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных
мастеров-экспертов.
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вчера, 14:45
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