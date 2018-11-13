​В Ярославле начал работу областной лагерь



подготовки вожатых школьных лагерей «Смена мечты». Его участники разрабатывают



проект смены школьного лагеря в соответствии с техническим заданием от



общеобразовательной организации: определяют тематику, штатное расписание,



социальных партнеров и элементы инфраструктуры, задействованные при его



проведении.



– «Смена мечты» – это совместный проект



Ярославского центра детского и юношеского туризма и экскурсий и ЯГПУ имени



Ушинского, который реализуется при участии школьников, – рассказала директор



департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Вовлечение



старшеклассников в процесс разработки программ школьных лагерей позволяет



сформировать у ребят компетенции, востребованные в сфере организации отдыха и



оздоровления детей. Участие в проекте педагогов высшей школы дает возможность



комплексно использовать опыт подготовки кадров для этого вида деятельности.



Участники «Смены мечты» – 60



старшеклассников из 15 образовательных организаций из Ярославля,



Переславля-Залесского, Ярославского, Любимского, Ростовского, Мышкинского,



Рыбинского, Угличского, Некрасовского муниципальных районов.



Программой лагеря предусмотрены г​рупповые



занятия с элементами тренинга на выявление, развитие и реализацию лидерского



потенциала и организаторских качеств подростков, уроки по основам социального



проектирования, знакомство с возрастными особенностями детей младшего школьного



возраста, освоение игровых технологий и досуговые мероприятия.