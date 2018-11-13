​В Ярославле начал работу областной лагерь

подготовки вожатых школьных лагерей «Смена мечты». Его участники разрабатывают

проект смены школьного лагеря в соответствии с техническим заданием от

общеобразовательной организации: определяют тематику, штатное расписание,

социальных партнеров и элементы инфраструктуры, задействованные при его

проведении.

– «Смена мечты» – это совместный проект

Ярославского центра детского и юношеского туризма и экскурсий и ЯГПУ имени

Ушинского, который реализуется при участии школьников, – рассказала директор

департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Вовлечение

старшеклассников в процесс разработки программ школьных лагерей позволяет

сформировать у ребят компетенции, востребованные в сфере организации отдыха и

оздоровления детей. Участие в проекте педагогов высшей школы дает возможность

комплексно использовать опыт подготовки кадров для этого вида деятельности.

Участники «Смены мечты» – 60

старшеклассников из 15 образовательных организаций из Ярославля,

Переславля-Залесского, Ярославского, Любимского, Ростовского, Мышкинского,

Рыбинского, Угличского, Некрасовского муниципальных районов.

Программой лагеря предусмотрены г​рупповые

занятия с элементами тренинга на выявление, развитие и реализацию лидерского

потенциала и организаторских качеств подростков, уроки по основам социального

проектирования, знакомство с возрастными особенностями детей младшего школьного

возраста, освоение игровых технологий и досуговые мероприятия.

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