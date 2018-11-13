|В Ярославле начал работу областной лагерь
подготовки вожатых школьных лагерей «Смена мечты». Его участники разрабатывают
проект смены школьного лагеря в соответствии с техническим заданием от
общеобразовательной организации: определяют тематику, штатное расписание,
социальных партнеров и элементы инфраструктуры, задействованные при его
проведении.
– «Смена мечты» – это совместный проект
Ярославского центра детского и юношеского туризма и экскурсий и ЯГПУ имени
Ушинского, который реализуется при участии школьников, – рассказала директор
департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Вовлечение
старшеклассников в процесс разработки программ школьных лагерей позволяет
сформировать у ребят компетенции, востребованные в сфере организации отдыха и
оздоровления детей. Участие в проекте педагогов высшей школы дает возможность
комплексно использовать опыт подготовки кадров для этого вида деятельности.
Участники «Смены мечты» – 60
старшеклассников из 15 образовательных организаций из Ярославля,
Переславля-Залесского, Ярославского, Любимского, Ростовского, Мышкинского,
Рыбинского, Угличского, Некрасовского муниципальных районов.
Программой лагеря предусмотрены групповые
занятия с элементами тренинга на выявление, развитие и реализацию лидерского
потенциала и организаторских качеств подростков, уроки по основам социального
проектирования, знакомство с возрастными особенностями детей младшего школьного
возраста, освоение игровых технологий и досуговые мероприятия.
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вчера, 15:00
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