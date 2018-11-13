|13 ноября в селе Карабиха Ярославского
района прошло уникальное мероприятие. В рамках всероссийской программы статус
памятника живой природы присвоен раритетной мелколиственной липе, возраст
которой – 238 лет. Рядом с деревом-долгожителем установлена информационная
табличка.
В церемонии приняли участие представители
Совета Федерации РФ, Правительства Ярославской области, регионального
департамента охраны окружающей среды и природопользования, администрации
Карабихского сельского поселения, музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»,
школьники и местные жители.
– Формирование бережного отношения к природе
– одно из главных направлений новой региональной экологической политики. Липа
будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке
разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов,
– сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман
Колесов. – Информация о раритетных деревьях, которые имеют научное, культурное
и историческое значение, заносится в национальный реестр старовозрастных деревьев
России. Теперь в нем фигурирует и наш регион. Он стал юбилейным, тридцатым.
Всероссийскую программу «Деревья – памятники
живой природы» с 2010 года реализует Совет по сохранению природного наследия
нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
– При поддержке Московского государственного
университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах
России организован поиск деревьев, представляющих особую ценность, – рассказал
руководитель природоохранных социально-образовательных проектов в Совете
Федерации РФ Владимир Зотов. – Сертификационная комиссия, в которую вошли
ведущие специалисты и ученые страны – лесоводы и лесопатологи, ботаники и
экологи, рассмотрела поступившую из Ярославской области заявку на присвоение
дереву статуса памятника живой природы. Также эксперты инструментально
обследовали растение и установили его точный возраст.
В рамках торжественного мероприятия
сертификат о включении липы в национальный реестр вручен представителям
Правительства области и администрации Карабихского сельского поселения.
В продолжение мероприятия для школьников
было организовано тематическое занятие «Природа в творчестве Некрасова». Кроме
того, всех участников церемонии пригласили посетить концерт и экскурсию по
паркам и музею, а также фотовыставку «Пейзажи русской природы».
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вчера, 16:00
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