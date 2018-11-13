​13 ноября в селе Карабиха Ярославского

района прошло уникальное мероприятие. В рамках всероссийской программы статус

памятника живой природы присвоен раритетной мелколиственной липе, возраст

которой – 238 лет. Рядом с деревом-долгожителем установлена информационная

табличка.

В церемонии приняли участие представители

Совета Федерации РФ, Правительства Ярославской области, регионального

департамента охраны окружающей среды и природопользования, администрации

Карабихского сельского поселения, музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»,

школьники и местные жители.

– Формирование бережного отношения к природе

– одно из главных направлений новой региональной экологической политики. Липа

будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке

разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов,

– сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман

Колесов. – Информация о раритетных деревьях, которые имеют научное, культурное

и историческое значение, заносится в национальный реестр старовозрастных деревьев

России. Теперь в нем фигурирует и наш регион. Он стал юбилейным, тридцатым.

Всероссийскую программу «Деревья – памятники

живой природы» с 2010 года реализует Совет по сохранению природного наследия

нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

– При поддержке Московского государственного

университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах

России организован поиск деревьев, представляющих особую ценность, – рассказал

руководитель природоохранных социально-образовательных проектов в Совете

Федерации РФ Владимир Зотов. – Сертификационная комиссия, в которую вошли

ведущие специалисты и ученые страны – лесоводы и лесопатологи, ботаники и

экологи, рассмотрела поступившую из Ярославской области заявку на присвоение

дереву статуса памятника живой природы. Также эксперты инструментально

обследовали растение и установили его точный возраст.

В рамках торжественного мероприятия

сертификат о включении липы в национальный реестр вручен представителям

Правительства области и администрации Карабихского сельского поселения.

В продолжение мероприятия для школьников

было организовано тематическое занятие «Природа в творчестве Некрасова». Кроме

того, всех участников церемонии пригласили посетить концерт и экскурсию по

паркам и музею, а также фотовыставку «Пейзажи русской природы».

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