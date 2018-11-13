​13 ноября в селе Карабиха Ярославского



района прошло уникальное мероприятие. В рамках всероссийской программы статус



памятника живой природы присвоен раритетной мелколиственной липе, возраст



которой – 238 лет. Рядом с деревом-долгожителем установлена информационная



табличка.



В церемонии приняли участие представители



Совета Федерации РФ, Правительства Ярославской области, регионального



департамента охраны окружающей среды и природопользования, администрации



Карабихского сельского поселения, музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»,



школьники и местные жители.



– Формирование бережного отношения к природе



– одно из главных направлений новой региональной экологической политики. Липа



будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке



разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов,



– сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман



Колесов. – Информация о раритетных деревьях, которые имеют научное, культурное



и историческое значение, заносится в национальный реестр старовозрастных деревьев



России. Теперь в нем фигурирует и наш регион. Он стал юбилейным, тридцатым.



Всероссийскую программу «Деревья – памятники



живой природы» с 2010 года реализует Совет по сохранению природного наследия



нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.



– При поддержке Московского государственного



университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах



России организован поиск деревьев, представляющих особую ценность, – рассказал



руководитель природоохранных социально-образовательных проектов в Совете



Федерации РФ Владимир Зотов. – Сертификационная комиссия, в которую вошли



ведущие специалисты и ученые страны – лесоводы и лесопатологи, ботаники и



экологи, рассмотрела поступившую из Ярославской области заявку на присвоение



дереву статуса памятника живой природы. Также эксперты инструментально



обследовали растение и установили его точный возраст.



В рамках торжественного мероприятия



сертификат о включении липы в национальный реестр вручен представителям



Правительства области и администрации Карабихского сельского поселения.



В продолжение мероприятия для школьников



было организовано тематическое занятие «Природа в творчестве Некрасова». Кроме



того, всех участников церемонии пригласили посетить концерт и экскурсию по



паркам и музею, а также фотовыставку «Пейзажи русской природы».