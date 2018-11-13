​В 2019 году объем финансирования



региональной госпрограммы, направленной на повышение качества и надежности



предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославской области,



составит 1,8 миллиарда рублей. Большая часть средств – 1,6 миллиарда – будет



выделена из регионального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя



Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин на



заседании профильного комитета Ярославской областной Думы.



– В следующем году в деревне Андреевское



Борисоглебского района две котельные, которые обеспечивают теплом школу и



детский сад, будут переведены на природный газ, разработаны проекты на



строительство новых котельных в Мышкинском районе. Кроме того, будут



реконструированы распределительные газовые сети в 12 сельских населенных



пунктах в Мышкинском, Некрасовском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском районах,



– сообщил Илья Баланин. – Более 256 миллионов рублей будет направлено на



создание шести сортировочных станций ТКО в пяти районах области, 5,8 миллиона



бюджетных средств пойдет на рекультивацию полигона «Скоково».



Три новых объекта очистных сооружений будут



введены в эксплуатацию в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения



и водоотведения Ярославской области» и еще один реконструирован.



– Государственная программа «Обеспечение



качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» достаточно



большая по финансированию. Туда входит в том числе и компенсация выпадающих



доходов нашим ресурсоснабжающим организациям, – отметил председатель комитета



по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков. – У нас



есть экономически защищенный тариф для теплоснабжающих предприятий, есть тариф



для населения. Разницу между ними по этой программе Правительство области



компенсирует, чтобы плата для людей была приемлемой.



На 20 процентов по сравнению с 2018 годом



планируется увеличить финансирование государственной программы «Охрана



окружающей среды в Ярославской области» в рамках реализации концепции новой



экологической политики, которая разрабатывалась по инициативе губернатора.



Объем ассигнований составит 159 миллионов рублей.



– Более 30 миллионов рублей областных



средств пойдет на корректировку проектно-сметной документации проекта



«Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском муниципальном



районе». Продолжится реализация проекта, начатого в 2017 году, по укреплению



берега реки Волги в Рыбинске. На эти цели предусмотрено порядка 90 миллионов, –



отметил Илья Баланин.



На работу по охране, воспроизводству и



использованию лесов, расположенных на землях лесного фонда Ярославской области,



в следующем году будет направлено 195 миллионов рублей.



Члены комитета приняли решение рекомендовать



коллегам принять в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2019 год



и плановый период 2020 и 2021 годов» на очередном заседании 20 ноября.