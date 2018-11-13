​В медицинские организации региона поступила

вторая партия вакцины «Совигрипп» для детей – 104 тысячи доз. В первой партии

было более 44 тысяч доз. Закупки профинансированы из федерального бюджета.

– В этом году планируется привить 102 тысячи

несовершеннолетних от 6 месяцев до 18 лет. Детям до года рекомендована

двукратная вакцинация, старше – однократная, – сообщила и. о. начальника отдела

организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и

фармации Ярославской области Любовь Лебедева. – Вакцина «Совигрипп» входит в

национальный календарь прививок. Ее антигенный состав соответствует всем

рекомендациям ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам

Минздрава России на предстоящий эпидсезон. Вакцина для детей безопасна и не

содержит консерванта.

Чтобы привить ребенка, родителям необходимо

обратиться в образовательное учреждение к медицинскому работнику или в

поликлинику по месту нахождения образовательного учреждения. Если же ребенок не

посещает школу или детский сад, то в поликлинику по месту наблюдения.

По вопросам, связанным с вакцинацией, можно

проконсультироваться в администрациях территориальных детских поликлиник или в

отделе организации медицинской помощи женщинам и детям областного департамента

по телефону (4852) 40-11-74.

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