​В медицинские организации региона поступила



вторая партия вакцины «Совигрипп» для детей – 104 тысячи доз. В первой партии



было более 44 тысяч доз. Закупки профинансированы из федерального бюджета.



– В этом году планируется привить 102 тысячи



несовершеннолетних от 6 месяцев до 18 лет. Детям до года рекомендована



двукратная вакцинация, старше – однократная, – сообщила и. о. начальника отдела



организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и



фармации Ярославской области Любовь Лебедева. – Вакцина «Совигрипп» входит в



национальный календарь прививок. Ее антигенный состав соответствует всем



рекомендациям ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам



Минздрава России на предстоящий эпидсезон. Вакцина для детей безопасна и не



содержит консерванта.



Чтобы привить ребенка, родителям необходимо



обратиться в образовательное учреждение к медицинскому работнику или в



поликлинику по месту нахождения образовательного учреждения. Если же ребенок не



посещает школу или детский сад, то в поликлинику по месту наблюдения.



По вопросам, связанным с вакцинацией, можно



проконсультироваться в администрациях территориальных детских поликлиник или в



отделе организации медицинской помощи женщинам и детям областного департамента



по телефону (4852) 40-11-74.