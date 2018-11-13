|В медицинские организации региона поступила
вторая партия вакцины «Совигрипп» для детей – 104 тысячи доз. В первой партии
было более 44 тысяч доз. Закупки профинансированы из федерального бюджета.
– В этом году планируется привить 102 тысячи
несовершеннолетних от 6 месяцев до 18 лет. Детям до года рекомендована
двукратная вакцинация, старше – однократная, – сообщила и. о. начальника отдела
организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области Любовь Лебедева. – Вакцина «Совигрипп» входит в
национальный календарь прививок. Ее антигенный состав соответствует всем
рекомендациям ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам
Минздрава России на предстоящий эпидсезон. Вакцина для детей безопасна и не
содержит консерванта.
Чтобы привить ребенка, родителям необходимо
обратиться в образовательное учреждение к медицинскому работнику или в
поликлинику по месту нахождения образовательного учреждения. Если же ребенок не
посещает школу или детский сад, то в поликлинику по месту наблюдения.
По вопросам, связанным с вакцинацией, можно
проконсультироваться в администрациях территориальных детских поликлиник или в
отделе организации медицинской помощи женщинам и детям областного департамента
по телефону (4852) 40-11-74.
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вчера, 16:15
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