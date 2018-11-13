​Представители Ярославской области вошли в



состав межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов



института оценки регулирующего воздействия. Актуальные направления работы 13



ноября обсудили в рамках тематической конференции в Правительстве области,



приуроченной к профессиональному празднику – Дню экономиста.



Многостороннее соглашение о создании



межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов института



оценки регулирующего воздействия подписано на Петербургском международном



экономическом форуме в мае этого года.



– Органам государственной власти необходим



систематизированный подход, позволяющий обеспечить высокое качество



нормотворческой деятельности и систем поддержки принятия и реализации решений



на всех уровнях территориального устройства, – отметила заместитель



председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В рамках соглашения



планируется взаимодействие сторон по вопросам совершенствования



государственного регулирования и обеспечения субъектам предпринимательской и



инвестиционной деятельности благоприятных условий для ведения бизнеса, снижения



административных барьеров, а также ограничения избыточного регулирования в



экономике.



С инициативой создания проектного офиса



выступило министерство инвестиций и инноваций Московской области. Ярославская



область, а также ряд субъектов Российской Федерации – Московская, Тверская,



Тульская, Рязанская, Смоленская области – поддержали эту идею.



– Первое заседание планируется провести в



Московской области в середине декабря этого года, – сообщила главный аналитик



управления оценки регулирующего воздействия министерства инвестиций и инноваций



Московской области Анна Юрченко. – Надеюсь, уже в следующем году реализация



соглашения и работа офиса принесут положительный результат и улучшат



предпринимательский и инвестиционный климат вашего региона.



В рамках конференции обсудили планы на 2019



год. Представители областного департамента экономики и стратегического



планирования отметили важность оценки фактического воздействия. Она позволяет



проанализировать, насколько эффективно работает нормативный правовой акт,



достигаются ли те цели и задачи, на которые направлено правовое регулирование.



Справка



Институт оценки регулирующего воздействия



как в Ярославской области, так и в целом по Российской Федерации выступает в



роли своеобразного фильтра на пути нормотворческого потока. В Ярославской



области, как и в других субъектах Российской Федерации, формирование института



началось в 2013 году.