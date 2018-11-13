|Представители Ярославской области вошли в
состав межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов
института оценки регулирующего воздействия. Актуальные направления работы 13
ноября обсудили в рамках тематической конференции в Правительстве области,
приуроченной к профессиональному празднику – Дню экономиста.
Многостороннее соглашение о создании
межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов института
оценки регулирующего воздействия подписано на Петербургском международном
экономическом форуме в мае этого года.
– Органам государственной власти необходим
систематизированный подход, позволяющий обеспечить высокое качество
нормотворческой деятельности и систем поддержки принятия и реализации решений
на всех уровнях территориального устройства, – отметила заместитель
председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В рамках соглашения
планируется взаимодействие сторон по вопросам совершенствования
государственного регулирования и обеспечения субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности благоприятных условий для ведения бизнеса, снижения
административных барьеров, а также ограничения избыточного регулирования в
экономике.
С инициативой создания проектного офиса
выступило министерство инвестиций и инноваций Московской области. Ярославская
область, а также ряд субъектов Российской Федерации – Московская, Тверская,
Тульская, Рязанская, Смоленская области – поддержали эту идею.
– Первое заседание планируется провести в
Московской области в середине декабря этого года, – сообщила главный аналитик
управления оценки регулирующего воздействия министерства инвестиций и инноваций
Московской области Анна Юрченко. – Надеюсь, уже в следующем году реализация
соглашения и работа офиса принесут положительный результат и улучшат
предпринимательский и инвестиционный климат вашего региона.
В рамках конференции обсудили планы на 2019
год. Представители областного департамента экономики и стратегического
планирования отметили важность оценки фактического воздействия. Она позволяет
проанализировать, насколько эффективно работает нормативный правовой акт,
достигаются ли те цели и задачи, на которые направлено правовое регулирование.
Справка
Институт оценки регулирующего воздействия
как в Ярославской области, так и в целом по Российской Федерации выступает в
роли своеобразного фильтра на пути нормотворческого потока. В Ярославской
области, как и в других субъектах Российской Федерации, формирование института
началось в 2013 году.
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