​Представители Ярославской области вошли в

состав межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов

института оценки регулирующего воздействия. Актуальные направления работы 13

ноября обсудили в рамках тематической конференции в Правительстве области,

приуроченной к профессиональному празднику – Дню экономиста.

Многостороннее соглашение о создании

межрегионального проектного офиса по совершенствованию механизмов института

оценки регулирующего воздействия подписано на Петербургском международном

экономическом форуме в мае этого года.

– Органам государственной власти необходим

систематизированный подход, позволяющий обеспечить высокое качество

нормотворческой деятельности и систем поддержки принятия и реализации решений

на всех уровнях территориального устройства, – отметила заместитель

председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В рамках соглашения

планируется взаимодействие сторон по вопросам совершенствования

государственного регулирования и обеспечения субъектам предпринимательской и

инвестиционной деятельности благоприятных условий для ведения бизнеса, снижения

административных барьеров, а также ограничения избыточного регулирования в

экономике.

С инициативой создания проектного офиса

выступило министерство инвестиций и инноваций Московской области. Ярославская

область, а также ряд субъектов Российской Федерации – Московская, Тверская,

Тульская, Рязанская, Смоленская области – поддержали эту идею.

– Первое заседание планируется провести в

Московской области в середине декабря этого года, – сообщила главный аналитик

управления оценки регулирующего воздействия министерства инвестиций и инноваций

Московской области Анна Юрченко. – Надеюсь, уже в следующем году реализация

соглашения и работа офиса принесут положительный результат и улучшат

предпринимательский и инвестиционный климат вашего региона.

В рамках конференции обсудили планы на 2019

год. Представители областного департамента экономики и стратегического

планирования отметили важность оценки фактического воздействия. Она позволяет

проанализировать, насколько эффективно работает нормативный правовой акт,

достигаются ли те цели и задачи, на которые направлено правовое регулирование.

Справка

Институт оценки регулирующего воздействия

как в Ярославской области, так и в целом по Российской Федерации выступает в

роли своеобразного фильтра на пути нормотворческого потока. В Ярославской

области, как и в других субъектах Российской Федерации, формирование института

началось в 2013 году.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 17:00
45 просмотров
2018.11.13 Губернатор напомнил главам муниципальных образований о личной ответственности за реализацию проекта «Решаем вместе!»
2018.11.13 Перечень объектов для благоустройства по программе «Решаем вместе!» в 2019 году будет утвержден до 1 марта
2018.11.13 В Ярославле открылся V Международный музыкальный «Коган-фестиваль»
2018.11.13 В 2019 году в регионе начнется строительство новых мусоросортировочных станций
2018.11.13 В Ярославскую область для детей привезли 104 тысячи доз вакцины от гриппа