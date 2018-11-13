​13 ноября глава региона Дмитрий Миронов и депутат государственной думы РФ, первая женщина – космонавт Валентина Терешкова посетили концерт-открытие V Международного музыкального «Коган-фестиваля». Мероприятие прошло в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф.Г. Волкова.



– Международный музыкальный «Коган-фестиваль» стал для Ярославской области уже доброй традицией, и в этом году он организован в пятый раз, – сказал Дмитрий Миронов. – Каждый год концерты фестиваля становятся настоящим праздником для жителей и гостей нашего региона. Символично, что вместе с профессиональными артистами выступают юные дарования. Уверен, что талантливая молодежь сумеет обогатить ярославские музыкальные традиции, а выступление на концертах «Коган-фестиваля» для многих станет важным этапом в профессиональной карьере. Искренне желаю фестивалю большого успеха, музыкантам – неисчерпаемого вдохновения, а слушателям – истинного удовольствия от общения с великой музыкой!



В день открытия фестиваля прозвучали сочинения Бетховена, Гайдна, Паганини, Римского-Корсакова, Чайковского, Сен-Санса, Шоссона, Пьяццоллы, Пахмутовой, Тартини. Их исполнили молодые одаренные музыканты, в том числе учащиеся детской школы искусств имени Дмитрия Когана, и скрипачи с мировыми именами: Юлия Беринская (Италия), Александрос Халапсис (Греция), Виктор Абрамян (Москва) в сопровождении академического губернаторского симфонического оркестра.



14 ноября мероприятия фестиваля пройдут в Мышкине. В Доме культуры состоится творческая встреча-концерт, а в администрации муниципального района будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве города Мышкина с городом Эзино-Ларио (Италия).



15 ноября в Ярославской детской школе искусств имени Дмитрия Когана пройдет творческая встреча – мастер-класс, а вечером в Концертно-зрелищном центре будет представлен уникальный мультимедийный проект «Легенда о Валентине». Эта программа стала последним концертом Дмитрия Когана, который состоялся в Светлановском зале Дома музыки 19 марта 2017 года и был посвящен 80-летию первой в мире женщины-космонавта ярославны Валентины Терешковой.



Редчайшие кадры документального фильма о жизненном пути великой женщины современности будут представлены в сопровождении живого исполнения шедевров великих композиторов Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова в исполнении камерного оркестра «Московская камерата» под руководством дирижера – заслуженного артиста России Николая Соколова.



16 ноября, в день закрытия фестиваля, эта же программа прозвучит во дворце культуры «Вымпел» Рыбинска.



Перед началом концертных программ и творческих встреч будут проходить презентации скрипки «Дмитрий Коган» с участием скрипичного мастера Андрея Шудтца (Италия). В дни фестиваля будет работать фотовыставка «По страницам «Коган-фестиваля».



Справка



Международный музыкальный «Коган-фестиваль» проводится в регионе ежегодно совместно с благотворительным фондом Валентины Терешковой при поддержке губернатора. Основан заслуженным артистом России, внуком Леонида Когана – Дмитрием Коганом, безвременно ушедшим из жизни в 2017 году.



Первый фестиваль состоялся в 2014 году и был посвящен выдающемуся русскому скрипачу и педагогу Леониду Когану (14 ноября 1924 года – 17 декабря 1982 года), народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии (1965), победителю Международного конкурса скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1951). Леонид Коган был одним из самых ярких представителей романтически-виртуозного крыла советской скрипичной школы.