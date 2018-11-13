​Реализация губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в следующем году будет продолжена. Организацию процесса 13 ноября обсудили на заседании межведомственной комиссии, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.



– Люди уже сейчас активно интересуются условиями участия в проекте на следующий год. Знаю, что многие готовят документы для подачи на конкурсный отбор, – отметил Дмитрий Миронов. – Хочу подчеркнуть, что для успешной реализации программы муниципальным образованиям необходимо заранее начинать подготовку. За два года накоплен большой опыт организации общественных обсуждений, так что сегодня, надеюсь, всем главам районов ясно, в каком направлении нужно двигаться.



В 2019 году жители региона, как и прежде, смогут принимать активное участие в выборе объектов и контролировать качество выполнения работ. Утверждение перечня предложений будет завершено до 1 марта следующего года. Дополнительные баллы получат проекты, разработка проектно-сметной документации для которых и проведение госэкспертизы будет организовано непосредственно жителями.



Основными направлениями программы «Решаем вместе!» в 2019 году станут «Поддержка местных инициатив», включая объекты культуры, «Формирование современной городской среды», включая парки и скверы, и «Дороги».



– В рамках направления «Дороги» планируется проведение на сайте «Решаем вместе!» онлайн-голосования за объекты для включения в план ремонта в последующие периоды. Такая практика была успешно реализована в этом году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – сказала директор департамента общественных связей Анастасия Костикова. – Участие в отборе приняли более 50 тысяч жителей региона. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрали 39 дорог. Итоги опроса будут учтены при формировании адресных программ проведения дорожных работ следующего года.



Губернаторская программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в регионе в 2017 году по инициативе Дмитрия Миронова. За два года приведено в порядок более 900 объектов.



Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия», фракция которой в областной Думе в прошлом году поддержала это направление работы при формировании бюджета. В первый год финансирование составило 650 миллионов рублей, в текущем году – уже 680 миллионов.



По итогам прошлого года Ярославская область вошла в число 15 субъектов Федерации, эффективно работающих в направлении формирования комфортной городской среды.