​13 ноября на заседании межведомственной комиссии подведены предварительные итоги реализации губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2018 году. Общий объем финансирования составил 660 миллионов рублей. Реализован​о 434 проекта.



Ход работ по благоустройству парков, дворовых территорий, спортивных объектов, общественных пространств контролировали местные власти и жители региона. Губернатор Дмитрий Миронов поблагодарил глав муниципальных образований, которые выстроили конструктивный диалог с общественностью.



– Комментарии и замечания жителей муниципальных образований помогали заказчикам своевременно выявлять проблемы и корректировать работу подрядчиков, – отметил Дмитрий Миронов. – Важно, что люди видят, что власть слышит их мнение и своевременно реагирует на замечания.



Заместитель председателя Правительства области Илья Баланин сообщил, что в срок с поставленными задачами справились Брейтовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Мышкинский, Пошехонский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы.



Однако не все проекты были реализованы своевременно и с надлежащим качеством. В настоящее время по 16 объектам есть проблемные вопросы. При этом большинство из них находится в высокой степени готовности. В частности, не завершен ни один из этапов работ по благоустройству прогулочной набережной реки Солоницы в Некрасовском районе. Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ростове и Переславле-Залесском вызвало жалобы со стороны местных жителей. Из-за низкого темпа работ до сих пор продолжается ремонт в Новосельском доме культуры Большесельского района.



– Считаю такую ситуацию недопустимой и хочу напомнить руководителям о личной ответственности за реализацию проекта. Речь идет не просто о неэффективной организации работ. Жители, которые с энтузиазмом отнеслись к проекту, начинают меньше доверять власти, – сказал Дмитрий Миронов. – Все проблемные проекты необходимо доработать и довести до логического завершения.



Работы на незавершенных объектах взяты под особый контроль Правительства области. Большая часть из них будет сдана до конца месяца. Проект по капитальному ремонту Дубковского сельского дома культуры в Переславском районе реализован не будет по причине ветхости здания. Обустройство набережной реки Солоницы в Некрасовском районе будет завершено к августу следующего года. Уже проведена планировка территории. До 1 декабря подрядчик выполнит часть работ текущего года.