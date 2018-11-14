​13 ноября на заседании комитета по аграрной



политике Ярославской областной Думы был представлен проект бюджета на 2019 год



в части финансирования государственной программы «Развитие сельского хозяйства



в Ярославской области».



Заместитель председателя Правительства



региона – директор департамента финансов Илья Баланин сообщил, что объем



ассигнований госпрограммы на 2019 год составит 1,599 миллиарда рублей, в том



числе областные средства – 921,5 миллиона, федеральные средства – 677,7



миллиона.



– Финансирование мероприятий программы



увеличивается по сравнению с 2018 годом на 13,5 процента, или на 191 миллион



рублей, – сказал Илья Баланин. – Также планируется поступление еще около 400



миллионов из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по



инвестиционным кредитам. С учетом этих средств объем программы в 2019 году



может вырасти на 600 миллионов рублей.



По областной целевой программе «Развитие



агропромышленного комплекса Ярославской области» объем финансирования составит



875,7 миллиона рублей. Будет продолжена реализация приоритетного направления



развития сельского хозяйства – по введению в сельскохозяйственный оборот



неиспользуемых земель. На это предусмотрено 55,9 миллиона рублей.



Также в рамках программы в 2019 году



планируется ввести новое направление в развитии малых форм хозяйствования – это



поддержка организации работы заготовительных пунктов сельскохозяйственной



продукции и дикорастущего сырья потребительскими обществами, союзами



потребительских обществ и предприятиями потребительской кооперации.



Расходы по другой областной программе –



«Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» – составят 573,9



миллиона рублей. Более 9 миллионов из них пойдет на улучшение жилищных условий



граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых



специалистов.



Кроме того, продолжится реализация



мероприятий по газификации села. За счет областных и федеральных средств будут



газифицированы населенные пункты в трех муниципальных районах.



Предусмотрена поддержка начинающих фермеров



и льняного комплекса. В рамках программы будет реализовано техническое и



технологическое обновление льнопроизводящих предприятий.



– Состоялся конструктивный разговор по



финансовой поддержке агропромышленного комплекса, возможностям регионального



бюджета, – отметил председатель комитета Михаил Боровицкий. – Все соответствует



нашим предыдущим решениям и рекомендациям губернатора и Правительства области



обеспечить поддержку АПК.



Комитет по аграрной политике рекомендовал



Ярославской областной Думе принять проект закона об областном бюджете в первом



чтении.



Фото: Ярославская областная Дума​