​В регионе проходит обучение специалистов,

занятых в сфере народных художественных промыслов. Более 60 человек

зарегистрировались на бесплатные занятия: 20 из них посещают лекции в ИПК

«Конверсия», остальные получают знания дистанционно, с помощью электронных

учебников.

– Обучение поможет мастерам превратить хобби

в бизнес, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности

Ярославской области Галина Пенягина. – Для успешного ведения бизнеса

специалистам народно-художественных промыслов часто не хватает именно

предпринимательских навыков. Они умеют создавать великолепные изделия, но не

знают, кому и как их продать. Поэтому мы включили обучение мастеров в областную

целевую программу развития малого и среднего предпринимательства.

Предусмотрены лекции и практические занятия

по вопросам брендирования продукции, регистрации авторских прав, технологии

продвижения изделий на внутреннем и внешнем рынках, включая работу в социальных

сетях и интернет-магазинах, ведения бухгалтерии, налоговых отчислений.

Галина Пенягина добавила, что народные

художественные промыслы – это важная часть культуры как Ярославской области,

так и всей страны. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ

работать над сохранением, возрождением и развитием народных художественных

промыслов и ремесел. В частности, должны быть созданы условия для увеличения

закупок юридическими лицами «изделий народных художественных промыслов

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в

установленном порядке».

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