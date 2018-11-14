|В регионе проходит обучение специалистов,
занятых в сфере народных художественных промыслов. Более 60 человек
зарегистрировались на бесплатные занятия: 20 из них посещают лекции в ИПК
«Конверсия», остальные получают знания дистанционно, с помощью электронных
учебников.
– Обучение поможет мастерам превратить хобби
в бизнес, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности
Ярославской области Галина Пенягина. – Для успешного ведения бизнеса
специалистам народно-художественных промыслов часто не хватает именно
предпринимательских навыков. Они умеют создавать великолепные изделия, но не
знают, кому и как их продать. Поэтому мы включили обучение мастеров в областную
целевую программу развития малого и среднего предпринимательства.
Предусмотрены лекции и практические занятия
по вопросам брендирования продукции, регистрации авторских прав, технологии
продвижения изделий на внутреннем и внешнем рынках, включая работу в социальных
сетях и интернет-магазинах, ведения бухгалтерии, налоговых отчислений.
Галина Пенягина добавила, что народные
художественные промыслы – это важная часть культуры как Ярославской области,
так и всей страны. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ
работать над сохранением, возрождением и развитием народных художественных
промыслов и ремесел. В частности, должны быть созданы условия для увеличения
закупок юридическими лицами «изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в
установленном порядке».
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