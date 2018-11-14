​В регионе проходит обучение специалистов,



занятых в сфере народных художественных промыслов. Более 60 человек



зарегистрировались на бесплатные занятия: 20 из них посещают лекции в ИПК



«Конверсия», остальные получают знания дистанционно, с помощью электронных



учебников.



– Обучение поможет мастерам превратить хобби



в бизнес, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности



Ярославской области Галина Пенягина. – Для успешного ведения бизнеса



специалистам народно-художественных промыслов часто не хватает именно



предпринимательских навыков. Они умеют создавать великолепные изделия, но не



знают, кому и как их продать. Поэтому мы включили обучение мастеров в областную



целевую программу развития малого и среднего предпринимательства.



Предусмотрены лекции и практические занятия



по вопросам брендирования продукции, регистрации авторских прав, технологии



продвижения изделий на внутреннем и внешнем рынках, включая работу в социальных



сетях и интернет-магазинах, ведения бухгалтерии, налоговых отчислений.



Галина Пенягина добавила, что народные



художественные промыслы – это важная часть культуры как Ярославской области,



так и всей страны. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ



работать над сохранением, возрождением и развитием народных художественных



промыслов и ремесел. В частности, должны быть созданы условия для увеличения



закупок юридическими лицами «изделий народных художественных промыслов



признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в



установленном порядке».