​В Ярославской области в постоянном режиме

ведется мониторинг популяций диких животных. Эти данные используются при

подготовке к охотничьим сезонам.

– Работа идет в течение всего года, но

решающее значение имеют последний месяц лета и осенний сезон, – пояснил

начальник отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира

регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий

Белев. – Учет медведей проводится в августе, когда животные активно питаются в

овсе. Численность барсуков определяют в августе-сентябре – перед спячкой, во

время набора массы тела.​

Дмитрий Белев добавил, что сейчас, поздней

осенью, проводится мониторинг бобров. На территории региона зафиксировано 23089

экземпляров этих животных. За год их количество увеличилось на 14 процентов.

Тенденция к росту популяции имеет постоянный характер: в связи с закрытием государственной системы

заготовительных контор охота на бобров практически прекратилась.

Стабильно увеличивается и популяция

медведей. До 2010 года включительно численность этого вида диких животных в

Ярославской области колебалась в районе пяти-шести сотен особей. В 2018 году

количество медведей достигло 1364. Среди причин такого роста специалисты

называют увеличение стоимости охотпутевки.

По итогам мониторинга также определена

численность барсуков – 1210 и выдр – 1354. Эти цифры – на уровне прошлого года.

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