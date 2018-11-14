​В Ярославской области в постоянном режиме



ведется мониторинг популяций диких животных. Эти данные используются при



подготовке к охотничьим сезонам.



– Работа идет в течение всего года, но



решающее значение имеют последний месяц лета и осенний сезон, – пояснил



начальник отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира



регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий



Белев. – Учет медведей проводится в августе, когда животные активно питаются в



овсе. Численность барсуков определяют в августе-сентябре – перед спячкой, во



время набора массы тела.​



Дмитрий Белев добавил, что сейчас, поздней



осенью, проводится мониторинг бобров. На территории региона зафиксировано 23089



экземпляров этих животных. За год их количество увеличилось на 14 процентов.



Тенденция к росту популяции имеет постоянный характер: в связи с закрытием государственной системы



заготовительных контор охота на бобров практически прекратилась.



Стабильно увеличивается и популяция



медведей. До 2010 года включительно численность этого вида диких животных в



Ярославской области колебалась в районе пяти-шести сотен особей. В 2018 году



количество медведей достигло 1364. Среди причин такого роста специалисты



называют увеличение стоимости охотпутевки.



По итогам мониторинга также определена



численность барсуков – 1210 и выдр – 1354. Эти цифры – на уровне прошлого года.