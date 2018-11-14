|В Ярославской области в постоянном режиме
ведется мониторинг популяций диких животных. Эти данные используются при
подготовке к охотничьим сезонам.
– Работа идет в течение всего года, но
решающее значение имеют последний месяц лета и осенний сезон, – пояснил
начальник отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира
регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий
Белев. – Учет медведей проводится в августе, когда животные активно питаются в
овсе. Численность барсуков определяют в августе-сентябре – перед спячкой, во
время набора массы тела.
Дмитрий Белев добавил, что сейчас, поздней
осенью, проводится мониторинг бобров. На территории региона зафиксировано 23089
экземпляров этих животных. За год их количество увеличилось на 14 процентов.
Тенденция к росту популяции имеет постоянный характер: в связи с закрытием государственной системы
заготовительных контор охота на бобров практически прекратилась.
Стабильно увеличивается и популяция
медведей. До 2010 года включительно численность этого вида диких животных в
Ярославской области колебалась в районе пяти-шести сотен особей. В 2018 году
количество медведей достигло 1364. Среди причин такого роста специалисты
называют увеличение стоимости охотпутевки.
По итогам мониторинга также определена
численность барсуков – 1210 и выдр – 1354. Эти цифры – на уровне прошлого года.
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