​В Рыбинске начался завершающий этап работ по



модернизации очистных сооружений. Проект реализуется в рамках программы «Чистая



Волга», инициатором которой выступил губернатор Ярославской области Дмитрий



Миронов.



ГП ЯО «Северный водоканал» проложило под



русловым пространством Волги дюкер – по нему сточные воды микрорайона Слип



будут направлены на городские очистные сооружения в Копаеве. Это был самый



сложный этап работ. Также предприятие провело модернизацию коллектора, который



будет принимать стоки.



– Наземный трубопровод со стороны



микрорайона Слип практически смонтирован, – рассказал генеральный директор ГП



ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – В течение двух ближайших дней на



этом участке предстоит провести 480 метров трубопровода. Его соединят с уже



проложенным двухсотметровым участком труб, идущих от камеры, которая



установлена на берегу реки. Со стороны Копаева водоканалу предстоит проложить



такой же трубопровод. Он начнется от камеры на ​этом берегу и будет соединен с



уже проложенным участком в 250 метров, который берет начало от самотечного



коллектора. Завершить все работы по модернизации очистных сооружений



планируется до конца года.



Как отметил заместитель главы администрации



по городскому хозяйству Алексей Рябченков, для Рыбинска прокладка дюкера и



переключение нечистот на городские очистные – это решение огромной проблемы.



– После ввода нового объекта в эксплуатацию



экологическая обстановка в Слипе значительно улучшится. Для микрорайона, где



нормальная современная очистка стоков отсутствует, – это прорыв в экологии. И



это еще один шаг в развитии городской системы канализации и очистных



сооружений, – подчеркнул Алексей Рябченков.