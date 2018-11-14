​В больницу №3 Ярославля за счет средств ОМС

закуплен новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких

стоимостью 2,2 миллиона рублей. Он установлен в отделении реанимации и

интенсивной терапии, где предварительно был сделан капитальный ремонт:

проведена магистральная линия для подачи кислорода, установлено дополнительное

медоборудование, новая мебель.

– В этом году мы уделили особое внимание

укреплению материально-технической базы наших медицинских организаций, –

рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Руслан Саитгареев. – Наиболее серьезные ремонты в 2018-м были выполнены в

областной больнице, больнице имени Соловьева, в хирургии 9-й больницы. В рамках

федерального проекта по созданию новой модели поликлиники в пяти поликлиниках

области проведены капитальные работы. Всего в этом году на ремонты

медучреждений было потрачено порядка 92 миллионов рублей, 19 миллионов из

которых – из резервного фонда Президента страны. На сегодня завершены все

мероприятия по подготовке медицинских организаций к зимнему периоду. На это

было израсходовано более 21 миллиона рублей.

Ремонт в больнице №3 продолжится в ближайшее

время. В планах – улучшить условия в приемном покое: старый линолеум на полу

заменят на новую плитку. Пройдут ремонты и в палатах.

– Мы только что отремонтировали крышу, так

что история с протечками, думаю, у нас закончена, – сообщила и. о. главного

врача КБ №3 Наталья Селиверстова. – Больница обслуживает около 75 тысяч

человек. Это жители одного из самых крупных районов Ярославля – Заволжского.

Конечно, в медучреждении должны быть созданы современные и комфортные условия и

для пациентов, и для врачей, к чему мы и будем стремиться дальше. 

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