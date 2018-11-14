|В больницу №3 Ярославля за счет средств ОМС
закуплен новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких
стоимостью 2,2 миллиона рублей. Он установлен в отделении реанимации и
интенсивной терапии, где предварительно был сделан капитальный ремонт:
проведена магистральная линия для подачи кислорода, установлено дополнительное
медоборудование, новая мебель.
– В этом году мы уделили особое внимание
укреплению материально-технической базы наших медицинских организаций, –
рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Руслан Саитгареев. – Наиболее серьезные ремонты в 2018-м были выполнены в
областной больнице, больнице имени Соловьева, в хирургии 9-й больницы. В рамках
федерального проекта по созданию новой модели поликлиники в пяти поликлиниках
области проведены капитальные работы. Всего в этом году на ремонты
медучреждений было потрачено порядка 92 миллионов рублей, 19 миллионов из
которых – из резервного фонда Президента страны. На сегодня завершены все
мероприятия по подготовке медицинских организаций к зимнему периоду. На это
было израсходовано более 21 миллиона рублей.
Ремонт в больнице №3 продолжится в ближайшее
время. В планах – улучшить условия в приемном покое: старый линолеум на полу
заменят на новую плитку. Пройдут ремонты и в палатах.
– Мы только что отремонтировали крышу, так
что история с протечками, думаю, у нас закончена, – сообщила и. о. главного
врача КБ №3 Наталья Селиверстова. – Больница обслуживает около 75 тысяч
человек. Это жители одного из самых крупных районов Ярославля – Заволжского.
Конечно, в медучреждении должны быть созданы современные и комфортные условия и
для пациентов, и для врачей, к чему мы и будем стремиться дальше.
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