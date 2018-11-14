​В больницу №3 Ярославля за счет средств ОМС



закуплен новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких



стоимостью 2,2 миллиона рублей. Он установлен в отделении реанимации и



интенсивной терапии, где предварительно был сделан капитальный ремонт:



проведена магистральная линия для подачи кислорода, установлено дополнительное



медоборудование, новая мебель.



– В этом году мы уделили особое внимание



укреплению материально-технической базы наших медицинских организаций, –



рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области



Руслан Саитгареев. – Наиболее серьезные ремонты в 2018-м были выполнены в



областной больнице, больнице имени Соловьева, в хирургии 9-й больницы. В рамках



федерального проекта по созданию новой модели поликлиники в пяти поликлиниках



области проведены капитальные работы. Всего в этом году на ремонты



медучреждений было потрачено порядка 92 миллионов рублей, 19 миллионов из



которых – из резервного фонда Президента страны. На сегодня завершены все



мероприятия по подготовке медицинских организаций к зимнему периоду. На это



было израсходовано более 21 миллиона рублей.



Ремонт в больнице №3 продолжится в ближайшее



время. В планах – улучшить условия в приемном покое: старый линолеум на полу



заменят на новую плитку. Пройдут ремонты и в палатах.



– Мы только что отремонтировали крышу, так



что история с протечками, думаю, у нас закончена, – сообщила и. о. главного



врача КБ №3 Наталья Селиверстова. – Больница обслуживает около 75 тысяч



человек. Это жители одного из самых крупных районов Ярославля – Заволжского.



Конечно, в медучреждении должны быть созданы современные и комфортные условия и



для пациентов, и для врачей, к чему мы и будем стремиться дальше.