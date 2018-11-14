​21 – 22 ноября в рамках празднования Дня

рождения Золотого кольца в Ярославле впервые пройдет межрегиональный отборочный

этап всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe. Золотое кольцо».

Кулинарный чемпионат среди шеф-поваров «Chef

a la Russe» проводится с 2014 года и предоставляет возможность командам со всей

России продемонстрировать высокий уровень профессионализма в разных

направлениях кулинарии.

– В этом году гастрономическая тема стала

лейтмотивом Дня рождения ​туристического маршрута Золотое кольцо России, –

отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. –

Конкурс позволит выявить лучшего повара и продолжить нашу работу по определению

«вкуса территории». Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных ресторанов.

Жюри, в состав​е которого – представители

Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, оценит мастерство десяти поварских

команд из городов Золотого кольца.

21 ноября в культурно-спортивном комплексе

«Вознесенский» жители и гости Ярославля смогут стать зрителями кулинарного

конкурса. В этот же день будет организована выставка профессионального

оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов.

22 ноября с 11 часов для всех желающих

пройдут мастер-классы и показательные выступления.

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