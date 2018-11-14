|21 – 22 ноября в рамках празднования Дня
рождения Золотого кольца в Ярославле впервые пройдет межрегиональный отборочный
этап всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe. Золотое кольцо».
Кулинарный чемпионат среди шеф-поваров «Chef
a la Russe» проводится с 2014 года и предоставляет возможность командам со всей
России продемонстрировать высокий уровень профессионализма в разных
направлениях кулинарии.
– В этом году гастрономическая тема стала
лейтмотивом Дня рождения туристического маршрута Золотое кольцо России, –
отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. –
Конкурс позволит выявить лучшего повара и продолжить нашу работу по определению
«вкуса территории». Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных ресторанов.
Жюри, в составе которого – представители
Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, оценит мастерство десяти поварских
команд из городов Золотого кольца.
21 ноября в культурно-спортивном комплексе
«Вознесенский» жители и гости Ярославля смогут стать зрителями кулинарного
конкурса. В этот же день будет организована выставка профессионального
оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов.
22 ноября с 11 часов для всех желающих
пройдут мастер-классы и показательные выступления.
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