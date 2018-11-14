​21 – 22 ноября в рамках празднования Дня



рождения Золотого кольца в Ярославле впервые пройдет межрегиональный отборочный



этап всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe. Золотое кольцо».



Кулинарный чемпионат среди шеф-поваров «Chef



a la Russe» проводится с 2014 года и предоставляет возможность командам со всей



России продемонстрировать высокий уровень профессионализма в разных



направлениях кулинарии.



– В этом году гастрономическая тема стала



лейтмотивом Дня рождения ​туристического маршрута Золотое кольцо России, –



отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. –



Конкурс позволит выявить лучшего повара и продолжить нашу работу по определению



«вкуса территории». Блюда-победители войдут в меню ведущих региональных ресторанов.



Жюри, в состав​е которого – представители



Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, оценит мастерство десяти поварских



команд из городов Золотого кольца.



21 ноября в культурно-спортивном комплексе



«Вознесенский» жители и гости Ярославля смогут стать зрителями кулинарного



конкурса. В этот же день будет организована выставка профессионального



оборудования, посуды и ярмарка фермерских продуктов.



22 ноября с 11 часов для всех желающих



пройдут мастер-классы и показательные выступления.