|В регионе в результате реализации
мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения
Ярославской области» за 9 месяцев текущего года уровень регистрируемой
безработицы снизился и составил 1 процент, трудоустроены 15,8 тысячи человек.
Такие данные были озвучены 14 ноября на
заседании Правительства региона.
– Сейчас ситуация намного лучше, чем в
прошлом году. Уменьшилась численность безработных граждан, больше стало
вакансий на рынке труда, меньше предприятий принимают решение о сокращении работников,
– сказал губернатор Дмитрий Миронов.
Как отметила в своем докладе директор
департамента государственной службы занятости Лаура Зудина, на реализацию
госпрограммы в текущем году предусмотрено 632 миллиона рублей из федерального и
регионального бюджетов.
– Реализуются мероприятия, направленные на
снижение безработицы, содействие трудоустройству граждан, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, – сообщила Лаура Зудина. – В приоритете
также создание условий для привлечения в регион востребованных трудовых
ресурсов и переселения соотечественников, живущих за рубежом.
За девять месяцев трудоустроены 411 граждан,
имеющих инвалидность. В область переехали 559 соотечественников, проживавших за
рубежом, при этом с начала реализации программы в 2014 году их число составило
4211 человек. Органами службы занятости населению предоставлено 339,5 тысячи
государственных услуг, из них 74,7 процента – в электронном виде.
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