​В регионе в результате реализации



мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения



Ярославской области» за 9 месяцев текущего года уровень регистрируемой



безработицы снизился и составил 1 процент, трудоустроены 15,8 тысячи человек.



Такие данные были озвучены 14 ноября на



заседании Правительства региона.



– Сейчас ситуация намного лучше, чем в



прошлом году. Уменьшилась численность безработных граждан, больше стало



вакансий на рынке труда, меньше предприятий принимают решение о сокращении работников,



– сказал губернатор Дмитрий Миронов.



Как отметила в своем докладе директор



департамента государственной службы занятости Лаура Зудина, на реализацию



госпрограммы в текущем году предусмотрено 632 миллиона рублей из федерального и



регионального бюджетов.



– Реализуются мероприятия, направленные на



снижение безработицы, содействие трудоустройству граждан, в том числе с



ограниченными возможностями здоровья, – сообщила Лаура Зудина. – В приоритете



также создание условий для привлечения в регион востребованных трудовых



ресурсов и переселения соотечественников, живущих за рубежом.



За девять месяцев трудоустроены 411 граждан,



имеющих инвалидность. В область переехали 559 соотечественников, проживавших за



рубежом, при этом с начала реализации программы в 2014 году их число составило



4211 человек. Органами службы занятости населению предоставлено 339,5 тысячи



государственных услуг, из них 74,7 процента – в электронном виде.