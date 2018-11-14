​В регионе в результате реализации

мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения

Ярославской области» за 9 месяцев текущего года уровень регистрируемой

безработицы снизился и составил 1 процент, трудоустроены 15,8 тысячи человек.

Такие данные были озвучены 14 ноября на

заседании Правительства региона.

– Сейчас ситуация намного лучше, чем в

прошлом году. Уменьшилась численность безработных граждан, больше стало

вакансий на рынке труда, меньше предприятий принимают решение о сокращении работников,

– сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Как отметила в своем докладе директор

департамента государственной службы занятости Лаура Зудина, на реализацию

госпрограммы в текущем году предусмотрено 632 миллиона рублей из федерального и

регионального бюджетов.

– Реализуются мероприятия, направленные на

снижение безработицы, содействие трудоустройству граждан, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья, – сообщила Лаура Зудина. – В приоритете

также создание условий для привлечения в регион востребованных трудовых

ресурсов и переселения соотечественников, живущих за рубежом.

За девять месяцев трудоустроены 411 граждан,

имеющих инвалидность. В область переехали 559 соотечественников, проживавших за

рубежом, при этом с начала реализации программы в 2014 году их число составило

4211 человек. Органами службы занятости населению предоставлено 339,5 тысячи

государственных услуг, из них 74,7 процента – в электронном виде.

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