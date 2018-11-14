|14 ноября губернатор Дмитрий Миронов
встретился с главой Ярославского района Николаем Золотниковым. Стороны обсудили
вопросы прохождения отопительного сезона на территории муниципального
образования, а также реализацию областных программ.
– Во время отопительного сезона в зоне вашей
персональной ответственности – контроль за тем, чтобы в дома жителей
бесперебойно поступало тепло и все службы находились в полной готовности на
случай непредвиденных ситуаций, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
Глава муниципального образования сообщил,
что проверена вся сетевая система, к которой подключено более 1600
многоквартирных домов, 40 учреждений социальной сферы и 30 домов культуры.
Сформированы специальные бригады и резервный запас топлива. Аварийные ситуации
устраняются в нормативные сроки. Район получил паспорт готовности к сезону.
Еще одна важная тема – выполнение
губернаторской программы по формированию комфортной среды в городах и поселках
«Решаем вместе!». Накануне в Правительстве региона были подведены ее
предварительные итоги.
Особое внимание Дмитрий Миронов уделил парку
«Солнечный» в Туношне.
– «Солнечный» выбран для включения в
программу самими жителями района, и это свидетельствует о востребованности
этого объекта, – сказал губернатор. – Первый этап работ завершен, впереди –
второй, в рамках которого к юбилею Дня Победы должна быть открыта Аллея Героев.
Обращаю ваше внимание на качество дальнейшей реализации проекта и целевое
расходование выделенных средств. Важно оправдать ожидания людей.
Также Николай Золотников отчитался о
выполнении поручений, данных ему главой региона в ходе рабочей поездки в
Ивняковское и Некрасовское поселения весной этого года.
В частности, в поселке Михайловском в связи
с обращениями жителей к губернатору об отсутствии детских игровых зон построена
детская площадка с полноценным набором спортивных сооружений.
– Яркий проект получился, – оценил
проведенную работу Дмитрий Миронов. – Думаю, площадка очень востребована.
Помимо этого, по поручению губернатора в
селе Сарафоново отремонтированы кабинеты врача общей практики, зубного врача,
прививочный кабинет, автоклавная, лаборатория и другие помещения. Их состояние
ранее вызывало много жалоб со стороны населения.
В Ивняковском поселении приведена в порядок
дорога к школе, выполнено устройство пешеходной дорожки и уличного освещения на
прилегающей к ней территории. В комплексе это позволило обеспечить безопасность
движения.
– Такая же задача стояла в селе Сарафоново,
– отметил Николай Золотников. – Чтобы обеспечить комфортное и безопасное
передвижение малышей и родителей от дороги к детскому саду, был выполнен ремонт
пешеходной зоны. В этот процесс активно включились сами жители и помогли
благоустроить дорожку.
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