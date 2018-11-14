​14 ноября губернатор Дмитрий Миронов



встретился с главой Ярославского района Николаем Золотниковым. Стороны обсудили



вопросы прохождения отопительного сезона на территории муниципального



образования, а также реализацию областных программ.



– Во время отопительного сезона в зоне вашей



персональной ответственности – контроль за тем, чтобы в дома жителей



бесперебойно поступало тепло и все службы находились в полной готовности на



случай непредвиденных ситуаций, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Глава муниципального образования сообщил,



что проверена вся сетевая система, к которой подключено более 1600



многоквартирных домов, 40 учреждений социальной сферы и 30 домов культуры.



Сформированы специальные бригады и резервный запас топлива. Аварийные ситуации



устраняются в нормативные сроки. Район получил паспорт готовности к сезону.



Еще одна важная тема – выполнение



губернаторской программы по формированию комфортной среды в городах и поселках



«Решаем вместе!». Накануне в Правительстве региона были подведены ее



предварительные итоги.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил парку



«Солнечный» в Туношне.



– «Солнечный» выбран для включения в



программу самими жителями района, и это свидетельствует о востребованности



этого объекта, – сказал губернатор. – Первый этап работ завершен, впереди –



второй, в рамках которого к юбилею Дня Победы должна быть открыта Аллея Героев.



Обращаю ваше внимание на качество дальнейшей реализации проекта и целевое



расходование выделенных средств. Важно оправдать ожидания людей.



Также Николай Золотников отчитался о



выполнении поручений, данных ему главой региона в ходе рабочей поездки в



Ивняковское и Некрасовское поселения весной этого года.



В частности, в поселке Михайловском в связи



с обращениями жителей к губернатору об отсутствии детских игровых зон построена



детская площадка с полноценным набором спортивных сооружений.



– Яркий проект получился, – оценил



проведенную работу Дмитрий Миронов. – Думаю, площадка очень востребована.



Помимо этого, по поручению губернатора в



селе Сарафоново отремонтированы кабинеты врача общей практики, зубного врача,



прививочный кабинет, автоклавная, лаборатория и другие помещения. Их состояние



ранее вызывало много жалоб со стороны населения.



В Ивняковском поселении приведена в порядок



дорога к школе, выполнено устройство пешеходной дорожки и уличного освещения на



прилегающей к ней территории. В комплексе это позволило обеспечить безопасность



движения.



– Такая же задача стояла в селе Сарафоново,



– отметил Николай Золотников. – Чтобы обеспечить комфортное и безопасное



передвижение малышей и родителей от дороги к детскому саду, был выполнен ремонт



пешеходной зоны. В этот процесс активно включились сами жители и помогли



благоустроить дорожку.