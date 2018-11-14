​14 ноября губернатор Дмитрий Миронов

встретился с главой Ярославского района Николаем Золотниковым. Стороны обсудили

вопросы прохождения отопительного сезона на территории муниципального

образования, а также реализацию областных программ.

– Во время отопительного сезона в зоне вашей

персональной ответственности – контроль за тем, чтобы в дома жителей

бесперебойно поступало тепло и все службы находились в полной готовности на

случай непредвиденных ситуаций, – подчеркнул Дмитрий Миронов.

Глава муниципального образования сообщил,

что проверена вся сетевая система, к которой подключено более 1600

многоквартирных домов, 40 учреждений социальной сферы и 30 домов культуры.

Сформированы специальные бригады и резервный запас топлива. Аварийные ситуации

устраняются в нормативные сроки. Район получил паспорт готовности к сезону.

Еще одна важная тема – выполнение

губернаторской программы по формированию комфортной среды в городах и поселках

«Решаем вместе!». Накануне в Правительстве региона были подведены ее

предварительные итоги.

Особое внимание Дмитрий Миронов уделил парку

«Солнечный» в Туношне.

– «Солнечный» выбран для включения в

программу самими жителями района, и это свидетельствует о востребованности

этого объекта, – сказал губернатор. – Первый этап работ завершен, впереди –

второй, в рамках которого к юбилею Дня Победы должна быть открыта Аллея Героев.

Обращаю ваше внимание на качество дальнейшей реализации проекта и целевое

расходование выделенных средств. Важно оправдать ожидания людей.

Также Николай Золотников отчитался о

выполнении поручений, данных ему главой региона в ходе рабочей поездки в

Ивняковское и Некрасовское поселения весной этого года.

В частности, в поселке Михайловском в связи

с обращениями жителей к губернатору об отсутствии детских игровых зон построена

детская площадка с полноценным набором спортивных сооружений.

– Яркий проект получился, – оценил

проведенную работу Дмитрий Миронов. – Думаю, площадка очень востребована.

Помимо этого, по поручению губернатора в

селе Сарафоново отремонтированы кабинеты врача общей практики, зубного врача,

прививочный кабинет, автоклавная, лаборатория и другие помещения. Их состояние

ранее вызывало много жалоб со стороны населения.

В Ивняковском поселении приведена в порядок

дорога к школе, выполнено устройство пешеходной дорожки и уличного освещения на

прилегающей к ней территории. В комплексе это позволило обеспечить безопасность

движения.

– Такая же задача стояла в селе Сарафоново,

– отметил Николай Золотников. – Чтобы обеспечить комфортное и безопасное

передвижение малышей и родителей от дороги к детскому саду, был выполнен ремонт

пешеходной зоны. В этот процесс активно включились сами жители и помогли

благоустроить дорожку.

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