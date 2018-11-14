​За 9 месяцев этого года в Ярославской



области введено в эксплуатацию 536 тысяч квадратных метров жилья. Объемы



строительства в этом секторе выросли на 3 процента к аналогичному периоду



прошлого года, при этом в целом по России этот показатель, напротив, упал на 2



процента.



Предварительные итоги работы в отрасли



сегодня обсудили на заседании Правительства региона.



– Задача исполнительной власти –



организовать комплексное решение вопросов функционирования жилищной сферы для



дальнейшего повышения доступности жилья, – подчеркнул губернатор Дмитрий



Миронов. – Средства для этого привлекаются немалые. Планируемый объем



финансирования программы «Стимулирование развития жилищного строительства на



территории Ярославской области» в 2018 году – свыше 32 миллиардов рублей. По



показателю ввода жилья в эксплуатацию мы сейчас работаем на уровне прошлого



года. Это неплохой результат. Что важно, не растет средняя стоимость



квадратного метра жилья на первичном рынке, она сохранилась на уровне 2017



года.



Как сообщил и. о. директора департамента



строительства Ярославской области Виктор Жучков, средняя стоимость квадратного



метра жилья на первичном рынке на территории региона по итогам III квартала 2018 года составила 46,7



тысячи рублей. Для сравнения: в 2013 году – 54,3 тысячи рублей.



В 2018 году в рамках программы по



стимулированию развития жилищного строительства ведется государственная



поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Организована



работа по улучшению жилищных условий многодетных семей, предоставлению



земельных участков гражданам, имеющим троих и более детей, обеспечению жилыми



помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Важное направление – стимулирование программ



развития жилищного строительства муниципальных образований. Предусмотрены



мероприятия по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В



частности, строится детский сад на 280 мест в Дзержинском районе Ярославля,



ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2019 год.



Виктор Жучков добавил, что в следующем году



регион планирует получить из федерального бюджета финансирование на



строительство в Ярославле корпуса больницы для детской поликлиники клинической



больницы №2 и здания общеобразовательной школы в поселке Сокол.



В рамках улучшения жилищных условий отдельных



категорий граждан за счет средств федерального бюджета в 2018 году социальные



выплаты получили 52 человека, в том числе ветераны Великой Отечественной войны,



боевых действий, инвалиды.



К 1 ноября свидетельства о праве на



получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на общую



сумму около 190 миллионов рублей предоставлены 242 молодым семьям, из них более



50 процентов – жители Ярославля.



За 9 месяцев многодетным семьям выдано 11



жилищных сертификатов на общую сумму 23,3 миллиона рублей: в Ярославле,



Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Пошехонском, Даниловском и



Ростовском районах. Многодетные семьи также бесплатно получают земельные



участки под индивидуальное жилищное строительство.