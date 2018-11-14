​14 ноября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественных проводах призывников на военную службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ и отдельный комендантский Преображенский полк Министерства обороны РФ. В эти элитные воинские подразделения страны отправляются 19 ярославских новобранцев.



– Это большая честь для вас – продолжить доблестные традиции, заложенные этими частями, – сказал Дмитрий Миронов. – Не забывайте, что вы являетесь представителями всего Ярославского региона. По вашему отношению к службе и успехам в боевой и физической подготовке будут судить обо всех призывниках нашей области. Теперь вы несете ответственность не только за себя. Служба в лучших частях Российской армии станет для вас хорошей школой.



Всем призывникам губернатор лично вручил ценные подарки и пожелал упорства в достижении целей, успехов в боевой и физической подготовке.



– Ярославская земля всегда славилась выдающимися людьми – и маршалами, и адмиралами флота, полководцами и героями, – подчеркнул председатель Ярославской областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий. – Вам надо быть достойными своих дедов и отцов. Мы верим, что вы с честью исполните свой армейский долг. Служите верой и правдой Отечеству, чтобы все мы вами гордились.



Напутственные слова ребятам также сказали военный комиссар региона Николай Сурков, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, председатель областной Думы Алексей Константинов. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, родители призывников, школьники из регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».



К месту службы ярославцы отправятся 15 ноября. Новобранцам Президентского полка предстоит охранять объекты Московского Кремля, участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, нести почетную караульную службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены. Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают безопасность военных объектов в Москве, проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск.