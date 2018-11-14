|14 ноября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественных проводах призывников на военную службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ и отдельный комендантский Преображенский полк Министерства обороны РФ. В эти элитные воинские подразделения страны отправляются 19 ярославских новобранцев.
– Это большая честь для вас – продолжить доблестные традиции, заложенные этими частями, – сказал Дмитрий Миронов. – Не забывайте, что вы являетесь представителями всего Ярославского региона. По вашему отношению к службе и успехам в боевой и физической подготовке будут судить обо всех призывниках нашей области. Теперь вы несете ответственность не только за себя. Служба в лучших частях Российской армии станет для вас хорошей школой.
Всем призывникам губернатор лично вручил ценные подарки и пожелал упорства в достижении целей, успехов в боевой и физической подготовке.
– Ярославская земля всегда славилась выдающимися людьми – и маршалами, и адмиралами флота, полководцами и героями, – подчеркнул председатель Ярославской областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий. – Вам надо быть достойными своих дедов и отцов. Мы верим, что вы с честью исполните свой армейский долг. Служите верой и правдой Отечеству, чтобы все мы вами гордились.
Напутственные слова ребятам также сказали военный комиссар региона Николай Сурков, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, председатель областной Думы Алексей Константинов. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, родители призывников, школьники из регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
К месту службы ярославцы отправятся 15 ноября. Новобранцам Президентского полка предстоит охранять объекты Московского Кремля, участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, нести почетную караульную службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены. Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивают безопасность военных объектов в Москве, проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
19:30
17 просмотров
2018.11.14 За 9 месяцев в регионе введено в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров жилья2018.11.14 Дмитрий Миронов обсудил с главой Ярославского района вопросы развития муниципального образования2018.11.14 Уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился до 1 процента2018.11.14 В Ярославле пройдет отборочный этап всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe»2018.11.14 92 миллиона рублей потрачено на ремонты в медицинских учреждениях региона в этом году