|14
ноября состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». В
обсуждении, которое прошло в Правительстве региона, приняли участие члены
Общественной палаты, общественных советов, представители предприятий, эксперты,
преподаватели и студенты финансового университета, гражданские активисты –
более 120 человек.
Основные
параметра бюджета озвучил заместитель председателя Правительства области –
директор департамента финансов Илья Баланин.
–
Планируется, что сумма доходов регионального бюджета в 2019 году составит 65,3
миллиарда рублей, – сообщил Илья Баланин. – Собственные доходы областного
бюджета прогнозируются с увеличением на 2,8 миллиарда и составят 58,8 миллиарда
рублей. Основной рост обеспечен увеличением налога на прибыль. Сохранены все
стимулирующие налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты на
территории области, – около 1 миллиарда рублей.
полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов Президента РФ
и национальных проектов, выплату заработной платы, исполнение мер социальной
поддержки населения. Расходы на социальную сферу составят 65,2 процента общего
объема расходов. На развитие образования и молодежную политику планируется
потратить 18,8 миллиарда рублей, на здравоохранение – 9,9 миллиарда рублей, на
социальную поддержку населения – 11,1 миллиарда рублей.
–
Для нас очень важно, чтобы бюджет региона сохранил социальную направленность, –
сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. –
Предварительное ознакомление с его проектом говорит о том, что эта задача
выполняется. Документом предусмотрено строительство детских садов, учреждений
образования и здравоохранения, впервые за 5 лет будет проведена индексация льгот.
При этом удается решить другую важную задачу – избежать кредитных заимствований
и сохранить бюджет бездефицитным.
Расходы
в 2019 году, как и доходы, планируются в объеме 65,3 миллиарда рублей.
Одним
из приоритетов при формировании бюджета на 2019 – 2021 годы стало снижение
долговой нагрузки.
Существующий
проект позволит сократить уровень государственного долга региона относительно
доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 20 процентов
к 2022 году.
Помимо
социальной сферы, значительное финансирование предусмотрено на развитие
дорожного хозяйства и транспорта – 5,9 миллиарда рублей, или 9 процентов всех
обязательств, и на обеспечение граждан качественными коммунальными услугами –
на это заложено около 2 миллиардов рублей.
Расходы
региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год увеличатся на 1
миллиард рублей и составят 3,4 миллиарда. В 2019 – 2021 годах планируется
завершить строительство начатых объектов, а также приступить к новым в рамках
национальных проектов.
Участники
публичных слушаний смогли задать Илье Баланину вопросы. Они касались социальных
выплат, поддержки предприятий и софинансирования из федерального бюджета.
Планируется,
что из федеральной казны в 2019 году в регион поступит 6,5 миллиарда рублей. Ожидается
увеличение выделяемых средств ко 2-му чтению закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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