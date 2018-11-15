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ноября состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об



областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». В



обсуждении, которое прошло в Правительстве региона, приняли участие члены



Общественной палаты, общественных советов, представители предприятий, эксперты,



преподаватели и студенты финансового университета, гражданские активисты –



более 120 человек.



Основные



параметра бюджета озвучил заместитель председателя Правительства области –



директор департамента финансов Илья Баланин.



–



Планируется, что сумма доходов регионального бюджета в 2019 году составит 65,3



миллиарда рублей, – сообщил Илья Баланин. – Собственные доходы областного



бюджета прогнозируются с увеличением на 2,8 миллиарда и составят 58,8 миллиарда



рублей. Основной рост обеспечен увеличением налога на прибыль. Сохранены все



стимулирующие налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты на



территории области, – около 1 миллиарда рублей.



полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов Президента РФ



и национальных проектов, выплату заработной платы, исполнение мер социальной



поддержки населения. Расходы на социальную сферу составят 65,2 процента общего



объема расходов. На развитие образования и молодежную политику планируется



потратить 18,8 миллиарда рубл​ей, на здравоохранение – 9,9 миллиарда рублей, на



социальную поддержку населения – 11,1 миллиарда рублей.



–



Для нас очень важно, чтобы бюджет региона сохранил социальную направленность, –



сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. –



Предварительное ознакомление с его проектом говорит о том, что эта задача



выполняется. Документом предусмотрено строительство детских садов, учреждений



образования и здравоохранения, впервые за 5 лет будет проведена индексация льгот.



При этом удается решить другую важную задачу – избежать кредитных заимствований



и сохранить бюджет бездефицитным.



Расходы



в 2019 году, как и доходы, планируются в объеме 65,3 миллиарда рублей.



Одним



из приоритетов при формировании бюджета на 2019 – 2021 годы стало снижение



долговой нагрузки.



Существующий



проект позволит сократить уровень государственного долга региона относительно



доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 20 процентов



к 2022 году.



Помимо



социальной сферы, значительное финансирование предусмотрено на развитие



дорожного хозяйства и транспорта – 5,9 миллиарда рублей, или 9 процентов всех



обязательств, и на обеспечение граждан качественными коммунальными услугами –



на это заложено около 2 миллиардов рублей.



Расходы



региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год увеличатся на 1



миллиард рублей и составят 3,4 миллиарда. В 2019 – 2021 годах планируется



завершить строительство начатых объектов, а также приступить к новым в рамках



национальных проектов.



Участники



публичных слушаний смогли задать Илье Баланину вопросы. Они касались социальных



выплат, поддержки предприятий и софинансирования из федерального бюджета.



Планируется,



что из федеральной казны в 2019 году в регион поступит 6,5 миллиарда рублей. Ожидается



увеличение выделяемых средств ко 2-му чтению закона «О федеральном бюджете на



2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».