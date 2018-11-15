​14

ноября состоялись публичные слушания по проекту регионального закона «Об

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». В

обсуждении, которое прошло в Правительстве региона, приняли участие члены

Общественной палаты, общественных советов, представители предприятий, эксперты,

преподаватели и студенты финансового университета, гражданские активисты –

более 120 человек.

Основные

параметра бюджета озвучил заместитель председателя Правительства области –

директор департамента финансов Илья Баланин.



Планируется, что сумма доходов регионального бюджета в 2019 году составит 65,3

миллиарда рублей, – сообщил Илья Баланин. – Собственные доходы областного

бюджета прогнозируются с увеличением на 2,8 миллиарда и составят 58,8 миллиарда

рублей. Основной рост обеспечен увеличением налога на прибыль. Сохранены все

стимулирующие налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты на

территории области, – около 1 миллиарда рублей.

полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов Президента РФ

и национальных проектов, выплату заработной платы, исполнение мер социальной

поддержки населения. Расходы на социальную сферу составят 65,2 процента общего

объема расходов. На развитие образования и молодежную политику планируется

потратить 18,8 миллиарда рубл​ей, на здравоохранение – 9,9 миллиарда рублей, на

социальную поддержку населения – 11,1 миллиарда рублей.



Для нас очень важно, чтобы бюджет региона сохранил социальную направленность, –

сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. –

Предварительное ознакомление с его проектом говорит о том, что эта задача

выполняется. Документом предусмотрено строительство детских садов, учреждений

образования и здравоохранения, впервые за 5 лет будет проведена индексация льгот.

При этом удается решить другую важную задачу – избежать кредитных заимствований

и сохранить бюджет бездефицитным.

Расходы

в 2019 году, как и доходы, планируются в объеме 65,3 миллиарда рублей.

Одним

из приоритетов при формировании бюджета на 2019 – 2021 годы стало снижение

долговой нагрузки.

Существующий

проект позволит сократить уровень государственного долга региона относительно

доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 20 процентов

к 2022 году.

Помимо

социальной сферы, значительное финансирование предусмотрено на развитие

дорожного хозяйства и транспорта – 5,9 миллиарда рублей, или 9 процентов всех

обязательств, и на обеспечение граждан качественными коммунальными услугами –

на это заложено около 2 миллиардов рублей.

Расходы

региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год увеличатся на 1

миллиард рублей и составят 3,4 миллиарда. В 2019 – 2021 годах планируется

завершить строительство начатых объектов, а также приступить к новым в рамках

национальных проектов.

Участники

публичных слушаний смогли задать Илье Баланину вопросы. Они касались социальных

выплат, поддержки предприятий и софинансирования из федерального бюджета.

Планируется,

что из федеральной казны в 2019 году в регион поступит 6,5 миллиарда рублей. Ожидается

увеличение выделяемых средств ко 2-му чтению закона «О федеральном бюджете на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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