​Сотрудники региональной инспекции



административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам



ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов провели проверку



механизированных аттракционов в ТРК «Альтаир» в Ярославле.



– Обследованы девять объектов, выявлены три



нарушения, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. – Они



связаны с отсутствием основного документа, акта технического



освидетельствования, дающего право на эксплуатацию аттракциона, а также



необходимой для безопасности посетителей информации о правилах пользования



оборудованием.



По всем выявленным нарушениям согласно



временным правилам обеспечения безопасности посетителей аттракционов,



утвержденным постановлением Правительства региона, возбуждено административное



делопроизводство. Штраф по каждому из фактов – до 100 тысяч рублей.



С начала года инспекция



административно-технического надзора Ярославской области провела 53 мероприятия



по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Возбуждено 51



дело об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила



79500 рублей, выдано десять предостережений и предписаний.



Наиболее частые нарушения: недостатки в



эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования



аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по



соблюдению мер безопасности для посетителей.



После выдачи предостережений и предписаний



проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений.