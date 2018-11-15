|Сотрудники региональной инспекции
административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам
ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов провели проверку
механизированных аттракционов в ТРК «Альтаир» в Ярославле.
– Обследованы девять объектов, выявлены три
нарушения, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. – Они
связаны с отсутствием основного документа, акта технического
освидетельствования, дающего право на эксплуатацию аттракциона, а также
необходимой для безопасности посетителей информации о правилах пользования
оборудованием.
По всем выявленным нарушениям согласно
временным правилам обеспечения безопасности посетителей аттракционов,
утвержденным постановлением Правительства региона, возбуждено административное
делопроизводство. Штраф по каждому из фактов – до 100 тысяч рублей.
С начала года инспекция
административно-технического надзора Ярославской области провела 53 мероприятия
по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Возбуждено 51
дело об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила
79500 рублей, выдано десять предостережений и предписаний.
Наиболее частые нарушения: недостатки в
эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования
аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по
соблюдению мер безопасности для посетителей.
После выдачи предостережений и предписаний
проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений.
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вчера, 10:45
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