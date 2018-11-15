​Сотрудники региональной инспекции

административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам

ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов провели проверку

механизированных аттракционов в ТРК «Альтаир» в Ярославле.

– Обследованы девять объектов, выявлены три

нарушения, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. – Они

связаны с отсутствием основного документа, акта технического

освидетельствования, дающего право на эксплуатацию аттракциона, а также

необходимой для безопасности посетителей информации о правилах пользования

оборудованием.

По всем выявленным нарушениям согласно

временным правилам обеспечения безопасности посетителей аттракционов,

утвержденным постановлением Правительства региона, возбуждено административное

делопроизводство. Штраф по каждому из фактов – до 100 тысяч рублей.

С начала года инспекция

административно-технического надзора Ярославской области провела 53 мероприятия

по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Возбуждено 51

дело об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила

79500 рублей, выдано десять предостережений и предписаний.

Наиболее частые нарушения: недостатки в

эксплуатационных документах, отсутствие сведений об итогах обследования

аттракциона на предмет его допуска к работе и разъяснительной информации по

соблюдению мер безопасности для посетителей.

После выдачи предостережений и предписаний

проводятся повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений.

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