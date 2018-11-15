|Обеспечение порядка на контейнерных
площадках в Рыбинске стало главной темой еженедельного совещания по вопросам
обращения с ТБО, которое прошло в Правительстве области 15 ноября в режиме
видео-конференц связи. Участие в обсуждении приняли представители органов
исполнительной власти, единого регионального оператора ООО «Хартия», подрядных
организаций, администраций муниципальных образований.
Содержание контейнерных площадок на
придомовой территории находится в зоне ответственности собственников жилья.
Однако в Рыбинске далеко не все компании, управляющие многоквартирными домами,
следят за санитарным состоянием объектов. Более того, часть УК не заключили
договоры на вывоз мусора с единым региональным оператором. Это повлекло
переполнение мест сбора отходов.
По соглашению между департаментом охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области и ООО «Хартия» не
менее 50 процентов общего объема работ по сбору и вывозу ТКО должно быть
передано партнерам. В Рыбинске основным подрядчиком регионального оператора
является МУП «АТП».
– В данный момент мы решаем возникшие
вопросы совместно с администрацией города и единым региональным оператором, –
доложил на совещании директор предприятия Алексей Пудов. – Набираем
дополнительный штат сотрудников и техники. К концу месяца все проблемы будут
решены полностью.
Как сообщил директор Ярославского филиала
ООО «Хартия» Виталий Шубин, сейчас в Рыбинске увеличено число сотрудников,
занимающихся заключением с юридическими лицами договоров на услуги по обращению
с ТКО. Закуплено и направлено в город 230 новых контейнеров для сбора отходов.
113 из них уже установлено.
– Одновременно совместно с администрацией
Рыбинска проводим комплекс мероприятий по приведению схемы расположения мест
сбора в соответствие с новыми требованиями обращения с ТКО, корректируем
графики бесперебойного вывоза отходов, – добавил Виталий Шубин.
В ходе обсуждения было отмечено, что места
сбора и объемы ТКО в процессе подготовки к запуску системы единого
регионального оператора определялись на основании территориальной схемы по обращению
с отходами, утвержденной в 2016 году.
– Для качественного оказания услуг по сбору
и вывозу отходов в настоящее время региональный департамент природопользования
и охраны окружающей среды совместно с органами местного самоуправления
завершает работы по формированию реестра контейнерных площадок, – пояснил
начальник отдела организации деятельности по
обращению с ТКО департамента
Артем Назаров. – Он будет включен в актуализированную территориальную схему,
что позволит отрегулировать систему вывоза отходов на территориях всех
муниципальных образований региона.
Также на совещании принято решение об
установке в летний период дополнительных бункеров в местах отдыха в Брейтове,
на прибрежной части Рыбинского водохранилища.
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вчера, 15:15
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