​Обеспечение порядка на контейнерных

площадках в Рыбинске стало главной темой еженедельного совещания по вопросам

обращения с ТБО, которое прошло в Правительстве области 15 ноября в режиме

видео-конференц связи. Участие в обсуждении приняли представители органов

исполнительной власти, единого регионального оператора ООО «Хартия», подрядных

организаций, администраций муниципальных образований.

Содержание контейнерных площадок на

придомовой территории находится в зоне ответственности собственников жилья.

Однако в Рыбинске далеко не все компании, управляющие многоквартирными домами,

следят за санитарным состоянием объектов. Более того, часть УК не заключили

договоры на вывоз мусора с единым региональным оператором. Это повлекло

переполнение мест сбора отходов.

По соглашению между департаментом охраны

окружающей среды и природопользования Ярославской области и ООО «Хартия» не

менее 50 процентов общего объема работ по сбору и вывозу ТКО должно быть

передано партнерам. В Рыбинске основным подрядчиком регионального оператора

является МУП «АТП».

– В данный момент мы решаем возникшие

вопросы совместно с администрацией города и единым региональным оператором, –

доложил на совещании директор предприятия Алексей Пудов. – Набираем

дополнительный штат сотрудников и техники. К концу месяца все проблемы будут

решены полностью.

Как сообщил директор Ярославского филиала

ООО «Хартия» Виталий Шубин, сейчас в Рыбинске увеличено число сотрудников,

занимающихся заключением с юридическими лицами договоров на услуги по обращению

с ТКО. Закуплено и направлено в город 230 новых контейнеров для сбора отходов.

113 из них уже установлено.

– Одновременно совместно с администрацией

Рыбинска проводим комплекс мероприятий по приведению схемы расположения мест

сбора в соответствие с новыми требованиями обращения с ТКО, корректируем

графики бесперебойного вывоза отходов, – добавил Виталий Шубин.

В ходе обсуждения было отмечено, что места

сбора и объемы ТКО в процессе подготовки к запуску системы единого

регионального оператора определялись на основании территориальной схемы по обращению

с отходами, утвержденной в 2016 году.

– Для качественного оказания услуг по сбору

и вывозу отходов в настоящее время региональный департамент природопользования

и охраны окружающей среды совместно с органами местного самоуправления

завершает работы по формированию реестра контейнерных площадок, – пояснил

начальник отдела организации деятельности по

обращению с ТКО департамента

Артем Назаров. – Он будет включен в актуализированную территориальную схему,

что позволит отрегулировать систему вывоза отходов на территориях всех

муниципальных образований региона.

Также на совещании принято решение об

установке в летний период дополнительных бункеров в местах отдыха в Брейтове,

на прибрежной части Рыбинского водохранилища.

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