​Обеспечение порядка на контейнерных



площадках в Рыбинске стало главной темой еженедельного совещания по вопросам



обращения с ТБО, которое прошло в Правительстве области 15 ноября в режиме



видео-конференц связи. Участие в обсуждении приняли представители органов



исполнительной власти, единого регионального оператора ООО «Хартия», подрядных



организаций, администраций муниципальных образований.



Содержание контейнерных площадок на



придомовой территории находится в зоне ответственности собственников жилья.



Однако в Рыбинске далеко не все компании, управляющие многоквартирными домами,



следят за санитарным состоянием объектов. Более того, часть УК не заключили



договоры на вывоз мусора с единым региональным оператором. Это повлекло



переполнение мест сбора отходов.



По соглашению между департаментом охраны



окружающей среды и природопользования Ярославской области и ООО «Хартия» не



менее 50 процентов общего объема работ по сбору и вывозу ТКО должно быть



передано партнерам. В Рыбинске основным подрядчиком регионального оператора



является МУП «АТП».



– В данный момент мы решаем возникшие



вопросы совместно с администрацией города и единым региональным оператором, –



доложил на совещании директор предприятия Алексей Пудов. – Набираем



дополнительный штат сотрудников и техники. К концу месяца все проблемы будут



решены полностью.



Как сообщил директор Ярославского филиала



ООО «Хартия» Виталий Шубин, сейчас в Рыбинске увеличено число сотрудников,



занимающихся заключением с юридическими лицами договоров на услуги по обращению



с ТКО. Закуплено и направлено в город 230 новых контейнеров для сбора отходов.



113 из них уже установлено.



– Одновременно совместно с администрацией



Рыбинска проводим комплекс мероприятий по приведению схемы расположения мест



сбора в соответствие с новыми требованиями обращения с ТКО, корректируем



графики бесперебойного вывоза отходов, – добавил Виталий Шубин.



В ходе обсуждения было отмечено, что места



сбора и объемы ТКО в процессе подготовки к запуску системы единого



регионального оператора определялись на основании территориальной схемы по обращению



с отходами, утвержденной в 2016 году.



– Для качественного оказания услуг по сбору



и вывозу отходов в настоящее время региональный департамент природопользования



и охраны окружающей среды совместно с органами местного самоуправления



завершает работы по формированию реестра контейнерных площадок, – пояснил



начальник отдела организации деятельности по



обращению с ТКО департамента



Артем Назаров. – Он будет включен в актуализированную территориальную схему,



что позволит отрегулировать систему вывоза отходов на территориях всех



муниципальных образований региона.



Также на совещании принято решение об



установке в летний период дополнительных бункеров в местах отдыха в Брейтове,



на прибрежной части Рыбинского водохранилища.