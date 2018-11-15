​15 ноября состоялась торжественная церемония

вступления в должность главы Ростовского района Сергея Шокина, избранного

депутатами муниципальной Думы. В мероприятии приняли участие заместитель

председателя Правительства региона Роман Колесов, председатель Ярославской

областной Думы Алексей Константинов, руководители органов местного

самоуправления, депутаты, представители общественных организаций, учреждений и

предприятий города, духовенства, силовых структур.

– У вас большой опыт. Вы знаете и

перспективные направления, и проблематику территории, – сказал Сергею Шокину

Роман Колесов. – Уверен, вы справитесь с задачами социально-экономического

развития района. Уверен и в том, что вашими главными помощниками станут жители

Ростовского района. Необходимо организовать постоянную обратную связь с

населением. Это даст вам возможность оперативного решения возникающих вопросов,

а для людей станет рабочим инструментом для улучшения качества жизни.

На торжественном мероприятии было отмечено,

что Ростовский муниципальный район обладает большим социально-экономическим

потенциалом и многовековой историей.

Ростов – победитель Всероссийского конкурса

малых городов и исторических поселений, который проводился по поручению

Президента РФ. Впереди реализация чрезвычайно важного для развития

туристического потенциала территории проекта – благоустройства Соборной площади

за счет федеральных средств.

В социальной сфере, также в режиме полного

взаимодействия с федеральным и региональным уровнями власти, предстоит

реализовать проект по строительству плавательного бассейна. Его открытие

обеспечит горожанам доступ к спортивной инфраструктуре, будет способствовать

формированию у населения приоритетов здорового образа жизни, развитию спорта.

Еще одно важное направление работы –

продолжение реализации проекта по комплексной реабилитации озера Неро.

По предварительной оценке деятельности

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в

рамках «Рейтинга-76» за девять месяцев по основным направлениям

социально-экономического развития территорий Ростовский район находится в

первой десятке, а в категории «Сельское хозяйство» – лидирует.

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