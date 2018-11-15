|15 ноября состоялась торжественная церемония
вступления в должность главы Ростовского района Сергея Шокина, избранного
депутатами муниципальной Думы. В мероприятии приняли участие заместитель
председателя Правительства региона Роман Колесов, председатель Ярославской
областной Думы Алексей Константинов, руководители органов местного
самоуправления, депутаты, представители общественных организаций, учреждений и
предприятий города, духовенства, силовых структур.
– У вас большой опыт. Вы знаете и
перспективные направления, и проблематику территории, – сказал Сергею Шокину
Роман Колесов. – Уверен, вы справитесь с задачами социально-экономического
развития района. Уверен и в том, что вашими главными помощниками станут жители
Ростовского района. Необходимо организовать постоянную обратную связь с
населением. Это даст вам возможность оперативного решения возникающих вопросов,
а для людей станет рабочим инструментом для улучшения качества жизни.
На торжественном мероприятии было отмечено,
что Ростовский муниципальный район обладает большим социально-экономическим
потенциалом и многовековой историей.
Ростов – победитель Всероссийского конкурса
малых городов и исторических поселений, который проводился по поручению
Президента РФ. Впереди реализация чрезвычайно важного для развития
туристического потенциала территории проекта – благоустройства Соборной площади
за счет федеральных средств.
В социальной сфере, также в режиме полного
взаимодействия с федеральным и региональным уровнями власти, предстоит
реализовать проект по строительству плавательного бассейна. Его открытие
обеспечит горожанам доступ к спортивной инфраструктуре, будет способствовать
формированию у населения приоритетов здорового образа жизни, развитию спорта.
Еще одно важное направление работы –
продолжение реализации проекта по комплексной реабилитации озера Неро.
По предварительной оценке деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
рамках «Рейтинга-76» за девять месяцев по основным направлениям
социально-экономического развития территорий Ростовский район находится в
первой десятке, а в категории «Сельское хозяйство» – лидирует.
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вчера, 15:15
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