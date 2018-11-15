​15 ноября состоялась торжественная церемония



вступления в должность главы Ростовского района Сергея Шокина, избранного



депутатами муниципальной Думы. В мероприятии приняли участие заместитель



председателя Правительства региона Роман Колесов, председатель Ярославской



областной Думы Алексей Константинов, руководители органов местного



самоуправления, депутаты, представители общественных организаций, учреждений и



предприятий города, духовенства, силовых структур.



– У вас большой опыт. Вы знаете и



перспективные направления, и проблематику территории, – сказал Сергею Шокину



Роман Колесов. – Уверен, вы справитесь с задачами социально-экономического



развития района. Уверен и в том, что вашими главными помощниками станут жители



Ростовского района. Необходимо организовать постоянную обратную связь с



населением. Это даст вам возможность оперативного решения возникающих вопросов,



а для людей станет рабочим инструментом для улучшения качества жизни.



На торжественном мероприятии было отмечено,



что Ростовский муниципальный район обладает большим социально-экономическим



потенциалом и многовековой историей.



Ростов – победитель Всероссийского конкурса



малых городов и исторических поселений, который проводился по поручению



Президента РФ. Впереди реализация чрезвычайно важного для развития



туристического потенциала территории проекта – благоустройства Соборной площади



за счет федеральных средств.



В социальной сфере, также в режиме полного



взаимодействия с федеральным и региональным уровнями власти, предстоит



реализовать проект по строительству плавательного бассейна. Его открытие



обеспечит горожанам доступ к спортивной инфраструктуре, будет способствовать



формированию у населения приоритетов здорового образа жизни, развитию спорта.



Еще одно важное направление работы –



продолжение реализации проекта по комплексной реабилитации озера Неро.



По предварительной оценке деятельности



органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в



рамках «Рейтинга-76» за девять месяцев по основным направлениям



социально-экономического развития территорий Ростовский район находится в



первой десятке, а в категории «Сельское хозяйство» – лидирует.