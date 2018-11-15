Сегодня Государственная Дума РФ в третьем



чтении приняла проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и



отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документом, в частности,



предусмотрена отмена НДС для субсидий и других бюджетных инвестиций, получаемых



сельхозтоваропроизводителями из бюджетов различных уровней.



– С этой инициативой выступило Правительство



Ярославской области, – рассказал заместитель председателя Правительства региона



Валерий Холодов. – В мае 2018 года мы совместно с депутатами областной Думы



предложили внести изменения в федеральное законодательство. Мы руководствовались



тем, что такая мера позволит снизить налоговую нагрузку на



сельхозпроизводителей и позволит им направить дополнительные средства на



развитие своего дела.



Сейчас сельскохозяйственные организации,



находящиеся на общей системе налогообложения, с выручкой более 100 миллионов



рублей обязаны восстанавливать НДС при получении субсидий. Так, в 2017 году



ярославские сельхозтоваропроизводители получили субсидий, по которым должен



быть восстановлен НДС, на сумму 305,1 миллиона рублей, а налог на добавленную стоимость,



который должен вернуться в бюджет, – 45,8 миллиона.



Благодаря принятию поправок в закон с 1



января 2019 года НДС на субсидии сельхозтоваропроизводителям возвращать не



придется.



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