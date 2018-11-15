|Сегодня Государственная Дума РФ в третьем
чтении приняла проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и
отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документом, в частности,
предусмотрена отмена НДС для субсидий и других бюджетных инвестиций, получаемых
сельхозтоваропроизводителями из бюджетов различных уровней.
– С этой инициативой выступило Правительство
Ярославской области, – рассказал заместитель председателя Правительства региона
Валерий Холодов. – В мае 2018 года мы совместно с депутатами областной Думы
предложили внести изменения в федеральное законодательство. Мы руководствовались
тем, что такая мера позволит снизить налоговую нагрузку на
сельхозпроизводителей и позволит им направить дополнительные средства на
развитие своего дела.
Сейчас сельскохозяйственные организации,
находящиеся на общей системе налогообложения, с выручкой более 100 миллионов
рублей обязаны восстанавливать НДС при получении субсидий. Так, в 2017 году
ярославские сельхозтоваропроизводители получили субсидий, по которым должен
быть восстановлен НДС, на сумму 305,1 миллиона рублей, а налог на добавленную стоимость,
который должен вернуться в бюджет, – 45,8 миллиона.
Благодаря принятию поправок в закон с 1
января 2019 года НДС на субсидии сельхозтоваропроизводителям возвращать не
придется.
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вчера, 16:00
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