Сегодня Государственная Дума РФ в третьем

чтении приняла проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и

отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документом, в частности,

предусмотрена отмена НДС для субсидий и других бюджетных инвестиций, получаемых

сельхозтоваропроизводителями из бюджетов различных уровней.

– С этой инициативой выступило Правительство

Ярославской области, – рассказал заместитель председателя Правительства региона

Валерий Холодов. – В мае 2018 года мы совместно с депутатами областной Думы

предложили внести изменения в федеральное законодательство. Мы руководствовались

тем, что такая мера позволит снизить налоговую нагрузку на

сельхозпроизводителей и позволит им направить дополнительные средства на

развитие своего дела.

Сейчас сельскохозяйственные организации,

находящиеся на общей системе налогообложения, с выручкой более 100 миллионов

рублей обязаны восстанавливать НДС при получении субсидий. Так, в 2017 году

ярославские сельхозтоваропроизводители получили субсидий, по которым должен

быть восстановлен НДС, на сумму 305,1 миллиона рублей, а налог на добавленную стоимость,

который должен вернуться в бюджет, – 45,8 миллиона.

Благодаря принятию поправок в закон с 1

января 2019 года НДС на субсидии сельхозтоваропроизводителям возвращать не

придется.

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