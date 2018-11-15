|Ход строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Панина в Ярославле проинспектировала
комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти.
– Весь регион ждет этот объект, – отметил
заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Мы работаем над развитием массового
спорта. Комплекс уникален своей многофункциональностью и, несомненно, будет
востребован.
Строительство объекта площадью 20894
квадратных метра ведется по программе «Газпром – детям». Работы начались в
марте текущего года. Проектом предусмотрены два бассейна для взрослых и детей,
ледовая арена, универсальный спортивный зал с игровым полем, тренажерный зал,
зал для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и
хореографией.
– Завершены работы по выносу электрических
сетей. Стройплощадка ограждена согласно всем нормам. Персонала и техники
достаточно для проведения строительных работ, которые будут завершены к концу
2020 года, – отметил заместитель директора департамента строительства Александр
Черневский. – Всего по программе «Газпром – детям» в регионе запланировано
возведение пяти ФОКов. Строительство в Угличе и Семибратове уже ведется. Работы
во Фрунзенском районе Ярославля и в Переславле-Залесском начнутся в следующем
году.
На улице Панина на территории будущего
комплекса уже завершены земляные и фундаментные работы. Идет подготовка к
созданию бассейна и полов. На следующей неделе на объект завезут
металлоконструкции, в первом квартале 2019 года начнутся отделочные работы.
– Для будущего страны имеет огромное значение
подрастающее поколение, и «Газпром» уделяет особое внимание проектам,
ориентированным на развитие детей и юношества, – подчеркнул начальник отдела
строительного контроля ООО «Газпроминвестгазификация» Сергей Фомин. – На это
направлена и программа «Газпром – детям». Перед нами стоит задача создать все
условия для развития детей и подростков, и на сегодняшний день мы ее успешно
выполняем.
Справка
Программа «Газпром – детям» реализуется в
регионе в рамках договоренностей губернатора Дмитрия Миронова с руководством
ПАО «Газпром».
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вчера, 16:30
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