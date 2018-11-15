​Ход строительства

физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Панина в Ярославле проинспектировала

комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти.

– Весь регион ждет этот объект, – отметил

заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и

молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Мы работаем над развитием массового

спорта. Комплекс уникален своей многофункциональностью и, несомненно, будет

востребован.

Строительство объекта площадью 20894

квадратных метра ведется по программе «Газпром – детям». Работы начались в

марте текущего года. Проектом предусмотрены два бассейна для взрослых и детей,

ледовая арена, универсальный спортивный зал с игровым полем, тренажерный зал,

зал для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и

хореографией.

– Завершены работы по выносу электрических

сетей. Стройплощадка ограждена согласно всем нормам. Персонала и техники

достаточно для проведения строительных работ, которые будут завершены к концу

2020 года, – отметил заместитель директора департамента строительства Александр

Черневский. – Всего по программе «Газпром – детям» в регионе запланировано

возведение пяти ФОКов. Строительство в Угличе и Семибратове уже ведется. Работы

во Фрунзенском районе Ярославля и в Переславле-Залесском начнутся в следующем

году.

На улице Панина на территории будущего

комплекса уже завершены земляные и фундаментные работы. Идет подготовка к

созданию бассейна и полов. На следующей неделе на объект завезут

металлоконструкции, в первом квартале 2019 года начнутся отделочные работы.

– Для будущего страны имеет огромное значение

подрастающее поколение, и «Газпром» уделяет особое внимание проектам,

ориентированным на развитие детей и юношества, – подчеркнул начальник отдела

строительного контроля ООО «Газпроминвестгазификация» Сергей Фомин. – На это

направлена и программа «Газпром – детям». Перед нами стоит задача создать все

условия для развития детей и подростков, и на сегодняшний день мы ее успешно

выполняем.

Справка

Программа «Газпром – детям» реализуется в

регионе в рамках договоренностей губернатора Дмитрия Миронова с руководством

ПАО «Газпром».

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 16:30
23 просмотров
2018.11.15 Губернатор Дмитрий Миронов передал волейбольному клубу «Ярославич» новый комфортабельный автобус
2018.11.15 В 2019 году в Ярославской области будут отремонтированы дороги, за которые голосовали жители
2018.11.15 В следующем году в микрорайоне Сокол в Ярославле начнётся строительство поликлиники
2018.11.15 Государственная Дума РФ одобрила предложение Ярославской области по поддержке сельхозпроизводителей
2018.11.15 Сергей Шокин вступил в должность главы Ростовского муниципального района