​Ход строительства



физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Панина в Ярославле проинспектировала



комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти.



– Весь регион ждет этот объект, – отметил



заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и



молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Мы работаем над развитием массового



спорта. Комплекс уникален своей многофункциональностью и, несомненно, будет



востребован.



Строительство объекта площадью 20894



квадратных метра ведется по программе «Газпром – детям». Работы начались в



марте текущего года. Проектом предусмотрены два бассейна для взрослых и детей,



ледовая арена, универсальный спортивный зал с игровым полем, тренажерный зал,



зал для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и



хореографией.



– Завершены работы по выносу электрических



сетей. Стройплощадка ограждена согласно всем нормам. Персонала и техники



достаточно для проведения строительных работ, которые будут завершены к концу



2020 года, – отметил заместитель директора департамента строительства Александр



Черневский. – Всего по программе «Газпром – детям» в регионе запланировано



возведение пяти ФОКов. Строительство в Угличе и Семибратове уже ведется. Работы



во Фрунзенском районе Ярославля и в Переславле-Залесском начнутся в следующем



году.



На улице Панина на территории будущего



комплекса уже завершены земляные и фундаментные работы. Идет подготовка к



созданию бассейна и полов. На следующей неделе на объект завезут



металлоконструкции, в первом квартале 2019 года начнутся отделочные работы.



– Для будущего страны имеет огромное значение



подрастающее поколение, и «Газпром» уделяет особое внимание проектам,



ориентированным на развитие детей и юношества, – подчеркнул начальник отдела



строительного контроля ООО «Газпроминвестгазификация» Сергей Фомин. – На это



направлена и программа «Газпром – детям». Перед нами стоит задача создать все



условия для развития детей и подростков, и на сегодняшний день мы ее успешно



выполняем.



Справка



Программа «Газпром – детям» реализуется в



регионе в рамках договоренностей губернатора Дмитрия Миронова с руководством



ПАО «Газпром».