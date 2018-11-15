​15



ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению



обсудили основные параметры проекта регионального бюджета на следующий год. На



финансирование системы здравоохранения документом предусмотрено более 9



миллиардов рублей.



Все



средства пойдут на реализацию подпрограмм. Наиболее весомая из них, на которую



предназначена половина выделяемой суммы, – «Совершенствование оказания



медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового



образа жизни».



Заложены



средства и на строительство медицинских организаций.



–



По целевой программе развития материально-технической базы медучреждений на



следующий год запланировано 422 миллиона рублей на хирургический корпус



областной онкобольницы, – сообщил заместитель председателя Правительства



региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Кроме того, на



строительство офиса врача общей практики в селе Новом Большесельского района мы



планируем выделить 18,5 миллиона рублей. Причем в здании будет располагаться не



только помещение для приема населения, но и квартира для проживания врача.



бюджете запланированы средства на проектные работы по завершению строительства



корпуса областного перинатального центра. Со следующего года также начнется



возведение поликлиники в микрорайоне Сокол.



Расходы



на предоставление медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках



государственного задания в 2019 году запланированы в полном объеме с учетом



федеральных нормативов. Они составят более 3 миллиардов 400 миллионов рублей.



Предусмотрены в бюджете будущего года и расходы на обязательное медицинское



страхование неработающего населения в размере более 4 миллиардов рублей. В



полном объеме запланированы необходимые потребности закупки льготных



медикаментов.



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На сегодняшний день основная задача – обеспечение бесплатными лекарственными



средствами жителей Ярославской области, – подчеркнул председатель комитета Юрий



Филимендиков. – Этот вопрос будет решаться за счет федеральных средств. Ко



второму чтению более 200 миллионов рублей на лекарственные препараты будут



учтены в региональном бюджете в виде поправок.



Проект



бюджета в целом депутатов устроил, и комитет поддержал его единогласно.



Фото: Ярославская областная Дума