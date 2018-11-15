​15

ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению

обсудили основные параметры проекта регионального бюджета на следующий год. На

финансирование системы здравоохранения документом предусмотрено более 9

миллиардов рублей.

Все

средства пойдут на реализацию подпрограмм. Наиболее весомая из них, на которую

предназначена половина выделяемой суммы, – «Совершенствование оказания

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового

образа жизни».

Заложены

средства и на строительство медицинских организаций.



По целевой программе развития материально-технической базы медучреждений на

следующий год запланировано 422 миллиона рублей на хирургический корпус

областной онкобольницы, – сообщил заместитель председателя Правительства

региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Кроме того, на

строительство офиса врача общей практики в селе Новом Большесельского района мы

планируем выделить 18,5 миллиона рублей. Причем в здании будет располагаться не

только помещение для приема населения, но и квартира для проживания врача.

бюджете запланированы средства на проектные работы по завершению строительства

корпуса областного перинатального центра. Со следующего года также начнется

возведение поликлиники в микрорайоне Сокол.

Расходы

на предоставление медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках

государственного задания в 2019 году запланированы в полном объеме с учетом

федеральных нормативов. Они составят более 3 миллиардов 400 миллионов рублей.

Предусмотрены в бюджете будущего года и расходы на обязательное медицинское

страхование неработающего населения в размере более 4 миллиардов рублей. В

полном объеме запланированы необходимые потребности закупки льготных

медикаментов.



На сегодняшний день основная задача – обеспечение бесплатными лекарственными

средствами жителей Ярославской области, – подчеркнул председатель комитета Юрий

Филимендиков. – Этот вопрос будет решаться за счет федеральных средств. Ко

второму чтению более 200 миллионов рублей на лекарственные препараты будут

учтены в региональном бюджете в виде поправок. 

Проект

бюджета в целом депутатов устроил, и комитет поддержал его единогласно. 

 Фото: Ярославская областная Дума

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