|15
ноября на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению
обсудили основные параметры проекта регионального бюджета на следующий год. На
финансирование системы здравоохранения документом предусмотрено более 9
миллиардов рублей.
Все
средства пойдут на реализацию подпрограмм. Наиболее весомая из них, на которую
предназначена половина выделяемой суммы, – «Совершенствование оказания
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового
образа жизни».
Заложены
средства и на строительство медицинских организаций.
–
По целевой программе развития материально-технической базы медучреждений на
следующий год запланировано 422 миллиона рублей на хирургический корпус
областной онкобольницы, – сообщил заместитель председателя Правительства
региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Кроме того, на
строительство офиса врача общей практики в селе Новом Большесельского района мы
планируем выделить 18,5 миллиона рублей. Причем в здании будет располагаться не
только помещение для приема населения, но и квартира для проживания врача.
бюджете запланированы средства на проектные работы по завершению строительства
корпуса областного перинатального центра. Со следующего года также начнется
возведение поликлиники в микрорайоне Сокол.
Расходы
на предоставление медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках
государственного задания в 2019 году запланированы в полном объеме с учетом
федеральных нормативов. Они составят более 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Предусмотрены в бюджете будущего года и расходы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в размере более 4 миллиардов рублей. В
полном объеме запланированы необходимые потребности закупки льготных
медикаментов.
–
На сегодняшний день основная задача – обеспечение бесплатными лекарственными
средствами жителей Ярославской области, – подчеркнул председатель комитета Юрий
Филимендиков. – Этот вопрос будет решаться за счет федеральных средств. Ко
второму чтению более 200 миллионов рублей на лекарственные препараты будут
учтены в региональном бюджете в виде поправок.
Проект
бюджета в целом депутатов устроил, и комитет поддержал его единогласно.
Фото: Ярославская областная Дума
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вчера, 16:30
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