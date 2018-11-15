|В
2019 году объем регионального дорожного фонда составит 5,1 миллиарда рублей, из
которых более 4,8 миллиарда – областные средства и 279 миллионов – федеральные.
Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья
Баланин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и
качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы. Депутаты рассмотрели
законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
– В
рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных
дорог Ярославской области» будет направлено более 2,9 миллиарда рублей на
приведение в нормативное состояние дорог регионального значения, имеющих полный
износ, а также на разработку новых проектов, ремонт 80 километров автомобильных
дорог местного значения, – сообщил Илья Баланин. – На финансирование
региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
городской агломерации «Ярославская» предусмотрено более 1 миллиарда рублей.
В первую
очередь будут отремонтированы дороги из перечня, сформированного в ходе
онлайн-голосования на портале губернаторского проекта «Решаем вместе!», которое
было организовано по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Участие в
опросе могли принять все желающие жители области. Наибольшее количество голосов
набрали 39 дорог. В их числе участки дорог Туношна – Бурмакино в Ярославском
районе, Нагорье – Берендеево в городском округе Переславль, дорога Рыбинск –
Глебово и другие.
–
Дорожный фонд увеличится почти на 500 миллионов за счет штрафов за нарушения
ПДД. Я доволен этими цифрами, – отметил председатель комитета депутат Николай
Бирук. – В следующем году на ремонт дорог региона благодаря активной работе
Правительства области будут привлечены и федеральные средства. В частности, по
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Дорожный фонд будет еще увеличен после принятия федерального
бюджета.
На
заседании комитета рассмотрено и финансирование госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в последующие три
года. В 2019 году объем ассигнований превысит 1 миллиард рублей.
Как
отметил Илья Баланин, заложены средства на строительство соцобъектов в
Ярославле: школы в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе, детского сада на
280 мест в Дзержинском районе и детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая
больница №2» на улице Попова.
На
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из областного бюджета будет направлено более 400 миллионов
рублей.
Члены
комитета приняли решение рекомендовать коллегам принять в первом чтении
законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» на очередном заседании 20 ноября.
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вчера, 17:45
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