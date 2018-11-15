​В

2019 году объем регионального дорожного фонда составит 5,1 миллиарда рублей, из

которых более 4,8 миллиарда – областные средства и 279 миллионов – федеральные.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья

Баланин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и

качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы. Депутаты рассмотрели

законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов».

– В

рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных

дорог Ярославской области» будет направлено более 2,9 миллиарда рублей на

приведение в нормативное состояние дорог регионального значения, имеющих полный

износ, а также на разработку новых проектов, ремонт 80 километров автомобильных

дорог местного значения, – сообщил Илья Баланин. – На финансирование

региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городской агломерации «Ярославская» предусмотрено более 1 миллиарда рублей. 

В первую

очередь будут отремонтированы дороги из перечня, сформированного в ходе

онлайн-голосования на портале губернаторского проекта «Решаем вместе!», которое

было организовано по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Участие в

опросе могли принять все желающие жители области. Наибольшее количество голосов

набрали 39 дорог. В их числе участки дорог Туношна – Бурмакино в Ярославском

районе, Нагорье – Берендеево в городском округе Переславль, дорога Рыбинск –

Глебово и другие. 



Дорожный фонд увеличится почти на 500 миллионов за счет штрафов за нарушения

ПДД. Я доволен этими цифрами, – отметил председатель комитета депутат Николай

Бирук. – В следующем году на ремонт дорог региона благодаря активной работе

Правительства области будут привлечены и федеральные средства. В частности, по

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные

дороги». Дорожный фонд будет еще увеличен после принятия федерального

бюджета. 

На

заседании комитета рассмотрено и финансирование госпрограммы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в последующие три

года. В 2019 году объем ассигнований превысит 1 миллиард рублей. 

Как

отметил Илья Баланин, заложены средства на строительство соцобъектов в

Ярославле: школы в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе, детского сада на

280 мест в Дзержинском районе и детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая

больница №2» на улице Попова.

На

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, из областного бюджета будет направлено более 400 миллионов

рублей. 

Члены

комитета приняли решение рекомендовать коллегам принять в первом чтении

законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов» на очередном заседании 20 ноября.

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