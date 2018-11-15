​В



2019 году объем регионального дорожного фонда составит 5,1 миллиарда рублей, из



которых более 4,8 миллиарда – областные средства и 279 миллионов – федеральные.



Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства региона Илья



Баланин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и



качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы. Депутаты рассмотрели



законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021



годов».



– В



рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных



дорог Ярославской области» будет направлено более 2,9 миллиарда рублей на



приведение в нормативное состояние дорог регионального значения, имеющих полный



износ, а также на разработку новых проектов, ремонт 80 километров автомобильных



дорог местного значения, – сообщил Илья Баланин. – На финансирование



региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры



городской агломерации «Ярославская» предусмотрено более 1 миллиарда рублей.



В первую



очередь будут отремонтированы дороги из перечня, сформированного в ходе



онлайн-голосования на портале губернаторского проекта «Решаем вместе!», которое



было организовано по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. Участие в



опросе могли принять все желающие жители области. Наибольшее количество голосов



набрали 39 дорог. В их числе участки дорог Туношна – Бурмакино в Ярославском



районе, Нагорье – Берендеево в городском округе Переславль, дорога Рыбинск –



Глебово и другие.



–



Дорожный фонд увеличится почти на 500 миллионов за счет штрафов за нарушения



ПДД. Я доволен этими цифрами, – отметил председатель комитета депутат Николай



Бирук. – В следующем году на ремонт дорог региона благодаря активной работе



Правительства области будут привлечены и федеральные средства. В частности, по



реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные



дороги». Дорожный фонд будет еще увеличен после принятия федерального



бюджета.



На



заседании комитета рассмотрено и финансирование госпрограммы «Обеспечение



доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в последующие три



года. В 2019 году объем ассигнований превысит 1 миллиард рублей.



Как



отметил Илья Баланин, заложены средства на строительство соцобъектов в



Ярославле: школы в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе, детского сада на



280 мест в Дзержинском районе и детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая



больница №2» на улице Попова.



На



обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения



родителей, из областного бюджета будет направлено более 400 миллионов



рублей.



Члены



комитета приняли решение рекомендовать коллегам принять в первом чтении



законопроект «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021



годов» на очередном заседании 20 ноября.