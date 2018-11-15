​В этом году тридцатилетие отмечает главная волейбольная команда региона – «Ярославич». 15 ноября игроков и руководство клуба поздравил губернатор Дмитрий Миронов. Он передал почетному президенту волейбольного клуба, главному тренеру национальной сборной России Сергею Шляпникову ключи от нового автобуса.



Церемония прошла в Ярославле на площадке у спор​ткомплекса «Атлант». В ней также приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, вице-президент группы компаний «Ташир» Симон Овеян, генеральный менеджер клуба «Ярославич» Олег Устинов.



– Важно, чтобы игроков, выступающих в сильнейшем дивизионе российского волейбола, ничто не отвлекало от подготовки к соревнованиям, – отметил Дмитрий Миронов. – Поэтому было решено к юбилею команды, которой мы очень гордимся, сделать подарок клубу. Сегодня мы передаем вам автобус, который отвечает всем современным требованиям. Команда сможет с комфортом путешествовать на любые расстояния. Теперь привозить в Ярославскую область победы станет еще проще.



Автобус приобретен на внебюджетные средства. Модель рассчитана на 49 посадочных мест.



– Большое спасибо за автобус, который позволит нам быть более мобильными, выезжать на игры Суперлиги и в районы с целью популяризации волейбола, – поблагодарил Сергей Шляпников. – Улучшение материально-технической базы позволит клубу еще больше усилить свои позиции.



После церемонии глава региона посетил тренировку молодежной команды клуба, пообщался с игроками Суперлиги.



– В настоящее время при поддержке Правительства Москвы ведем работу по проектированию современного волейбольного комплекса, – рассказал Дмитрий Миронов. – Мы подали заявку на включение Ярославской области в перечень регионов, где может проходить Чемпионат мира по волейболу в 2022 году.