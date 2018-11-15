​Члены



комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской



областной Думы приняли решение рекомендовать коллегам поддержать в первом



чтении законопроект о внесении изменений в законодательные акты в части



предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.



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Хочу отметить, что впервые за последние пять лет предусмотрена индексация мер



социальной поддержки, а также вводится механизм адресности, – отметил



заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Он позволит



предоставить помощь государства именно тем гражданам, кто действительно в ней



нуждается.



Законопроектом



предусмотрена 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных



Социальным кодексом Ярославской области. В их числе – меры поддержки для семей,



имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой либо попечительством,



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,



неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат для



реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда федерального и



регионального уровня, почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных



знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



Кроме



того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся



по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по программам



подготовки специалистов среднего звена.



Компенсация



части родительской платы за детсады будет осуществляться в случае, если размер



среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного



минимума, установленного в Ярославской области.



Предусмотрено,



что стоимость бесплатного одноразового питания обучающихся в школах на одного



человека увеличится с 40 до 50 рублей в день, двухразового – с 80 до 100



рублей. При этом проект закона, находящегося на рассмотрении в Думе,



предполагает исключить предоставление социальной услуги по обеспечению



одноразовым питанием за частичную плату обучающихся по программам начального



общего образования.



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Правительство области предложило при установлении критерия нуждаемости в



отношении семей, получающих компенсацию за детский сад, 1,5 прожиточных



минимума, – сказала председатель комитета Ольга Хитрова. – Фракция "Единая



Россия" предлагает ввести такую же норму и для оплаты питания в начальной



школе. Это значит, что семья с двумя детьми, имеющая доход меньше 60 тысяч



рублей в месяц, будет иметь право на льготу.



Правительство



области поддержало инициативу депутатов.



Проектом



документа также предусмотрено, что студенты, получающие среднее



профессиональное образования, из малоимущих семей, многодетные семьи и инвалиды



будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием. Студенты с ограниченными



возможностями здоровья – бесплатным двухразовым питанием.



Неработающие



граждане, достигшие возраста 70 или 80 лет, продолжат получать компенсацию



расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если



проживают без более молодых родственников или с инвалидами I – II групп.



Кроме



того, в законопроекте предусмотрено продление периода действия временных мер



социальной поддержки гражданам, имеющим детей. В их числе – единовременная



выплата при рождении одновременно двоих и более детей до 31 декабря 2024 года,



ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до 31



декабря 2021 года. До конца следующего года будут сохранены единовременные



выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка,



усыновителям. Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать



компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и



их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.



Предлагается



сохранить на 2019 год и компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилых



помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из



их числа.



связи с изменениями в федеральном законодательстве в Ярославской области принят



закон о временных мерах соцподдержки граждан предпенсионного возраста. Он



ориентирован на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет, независимо от



наступления права на назначение трудовой пенсии, и будет действовать до конца



2023 года.