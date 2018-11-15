​Члены

комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской

областной Думы приняли решение рекомендовать коллегам поддержать в первом

чтении законопроект о внесении изменений в законодательные акты в части

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.



Хочу отметить, что впервые за последние пять лет предусмотрена индексация мер

социальной поддержки, а также вводится механизм адресности, – отметил

заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Он позволит

предоставить помощь государства именно тем гражданам, кто действительно в ней

нуждается.

Законопроектом

предусмотрена 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных

Социальным кодексом Ярославской области. В их числе – меры поддержки для семей,

имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой либо попечительством,

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,

неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат для

реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда федерального и

регионального уровня, почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных

знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме

того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по программам

подготовки специалистов среднего звена.

Компенсация

части родительской платы за детсады будет осуществляться в случае, если размер

среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного

минимума, установленного в Ярославской области. 

Предусмотрено,

что стоимость бесплатного одноразового питания обучающихся в школах на одного

человека увеличится с 40 до 50 рублей в день, двухразового – с 80 до 100

рублей. При этом проект закона, находящегося на рассмотрении в Думе,

предполагает исключить предоставление социальной услуги по обеспечению

одноразовым питанием за частичную плату обучающихся по программам начального

общего образования.



Правительство области предложило при установлении критерия нуждаемости в

отношении семей, получающих компенсацию за детский сад, 1,5 прожиточных

минимума, – сказала председатель комитета Ольга Хитрова. – Фракция "Единая

Россия" предлагает ввести такую же норму и для оплаты питания в начальной

школе. Это значит, что семья с двумя детьми, имеющая доход меньше 60 тысяч

рублей в месяц, будет иметь право на льготу.

Правительство

области поддержало инициативу депутатов. 

Проектом

документа также предусмотрено, что студенты, получающие среднее

профессиональное образования, из малоимущих семей, многодетные семьи и инвалиды

будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием. Студенты с ограниченными

возможностями здоровья – бесплатным двухразовым питанием.

Неработающие

граждане, достигшие возраста 70 или 80 лет, продолжат получать компенсацию

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если

проживают без более молодых родственников или с инвалидами I – II групп.

Кроме

того, в законопроекте предусмотрено продление периода действия временных мер

социальной поддержки гражданам, имеющим детей. В их числе – единовременная

выплата при рождении одновременно двоих и более детей до 31 декабря 2024 года,

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до 31

декабря 2021 года. До конца следующего года будут сохранены единовременные

выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка,

усыновителям. Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать

компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и

их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.

Предлагается

сохранить на 2019 год и компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилых

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из

их числа.

связи с изменениями в федеральном законодательстве в Ярославской области принят

закон о временных мерах соцподдержки граждан предпенсионного возраста. Он

ориентирован на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет, независимо от

наступления права на назначение трудовой пенсии, и будет действовать до конца

2023 года.

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