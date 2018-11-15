|Члены
комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской
областной Думы приняли решение рекомендовать коллегам поддержать в первом
чтении законопроект о внесении изменений в законодательные акты в части
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
–
Хочу отметить, что впервые за последние пять лет предусмотрена индексация мер
социальной поддержки, а также вводится механизм адресности, – отметил
заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Он позволит
предоставить помощь государства именно тем гражданам, кто действительно в ней
нуждается.
Законопроектом
предусмотрена 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных
Социальным кодексом Ярославской области. В их числе – меры поддержки для семей,
имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой либо попечительством,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат для
реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда федерального и
регионального уровня, почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме
того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Компенсация
части родительской платы за детсады будет осуществляться в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного
минимума, установленного в Ярославской области.
Предусмотрено,
что стоимость бесплатного одноразового питания обучающихся в школах на одного
человека увеличится с 40 до 50 рублей в день, двухразового – с 80 до 100
рублей. При этом проект закона, находящегося на рассмотрении в Думе,
предполагает исключить предоставление социальной услуги по обеспечению
одноразовым питанием за частичную плату обучающихся по программам начального
общего образования.
–
Правительство области предложило при установлении критерия нуждаемости в
отношении семей, получающих компенсацию за детский сад, 1,5 прожиточных
минимума, – сказала председатель комитета Ольга Хитрова. – Фракция "Единая
Россия" предлагает ввести такую же норму и для оплаты питания в начальной
школе. Это значит, что семья с двумя детьми, имеющая доход меньше 60 тысяч
рублей в месяц, будет иметь право на льготу.
Правительство
области поддержало инициативу депутатов.
Проектом
документа также предусмотрено, что студенты, получающие среднее
профессиональное образования, из малоимущих семей, многодетные семьи и инвалиды
будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием. Студенты с ограниченными
возможностями здоровья – бесплатным двухразовым питанием.
Неработающие
граждане, достигшие возраста 70 или 80 лет, продолжат получать компенсацию
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если
проживают без более молодых родственников или с инвалидами I – II групп.
Кроме
того, в законопроекте предусмотрено продление периода действия временных мер
социальной поддержки гражданам, имеющим детей. В их числе – единовременная
выплата при рождении одновременно двоих и более детей до 31 декабря 2024 года,
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до 31
декабря 2021 года. До конца следующего года будут сохранены единовременные
выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка,
усыновителям. Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать
компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.
Предлагается
сохранить на 2019 год и компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа.
связи с изменениями в федеральном законодательстве в Ярославской области принят
закон о временных мерах соцподдержки граждан предпенсионного возраста. Он
ориентирован на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет, независимо от
наступления права на назначение трудовой пенсии, и будет действовать до конца
2023 года.
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