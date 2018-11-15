​В Рыбинске состоялась торжественная



церемония открытия бульвара Ушакова и улицы Стоялой.



– В последнее время исторический центр



Рыбинска преображается. Сегодняшнее открытие сразу нескольких объектов



благоустройства – это ярчайший пример объединения усилий разных людей и разных



структур. Каждый, кому небезразличен Рыбинск, внес свой вклад в обновление



города, – подчеркнул на церемонии открытия заместитель председателя



Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



Масштабная реконструкция началась в середине



мая. В первую очередь были заменены коммуникации – канализационные,



водопроводные и теплосети. Далее убрали все воздушные линии, это более 60



проводов, которые мешали обзору. Следующим важным шагом стал ремонт фасадов.



Все здания вдоль улицы Стоялой выкрасили в аутентичные цвета, использовались



при этом только натуральные материалы: охра, оксид железа, оксид хрома.



Самым трудоемким этапом реконструкции было



мощение. Проезжие части улицы Стоялой и пешеходные зоны бульвара Ушакова



выложены натуральной колотой брусчаткой, восстановлена часть старинной



мостовой.



Также установлены новые фонари, парковые



диваны, фасады домов украшены вывесками в дореволюционном стиле. На бульваре



Ушакова оборудован фонтан в форме шара.



– Благодарю всех, кто принимал участие в



реконструкции улицы Стоялой, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Этот



объект нам по-особому дорог. Это место, где можно соприкоснуться с историей, с



прошлым. В этом заключается его ценность. Кроме того, мы постарались сделать



его местом отдыха горожан, куда можно приходить с детьми, показывать гостям.



Думаю, у нас это получилось.



Рядом с бульваром Ушакова находится здание



подворья Югской Дорофеевой пустыни – православной святыни Мологского края. На



торжественной церемонии открытия епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин



совершил чин освящения креста, который по окончании мероприятия был поднят на



купол подворья.