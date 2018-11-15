​В Рыбинске состоялась торжественная

церемония открытия бульвара Ушакова и улицы Стоялой.

– В последнее время исторический центр

Рыбинска преображается. Сегодняшнее открытие сразу нескольких объектов

благоустройства – это ярчайший пример объединения усилий разных людей и разных

структур. Каждый, кому небезразличен Рыбинск, внес свой вклад в обновление

города, – подчеркнул на церемонии открытия заместитель председателя

Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Масштабная реконструкция началась в середине

мая. В первую очередь были заменены коммуникации – канализационные,

водопроводные и теплосети. Далее убрали все воздушные линии, это более 60

проводов, которые мешали обзору. Следующим важным шагом стал ремонт фасадов.

Все здания вдоль улицы Стоялой выкрасили в аутентичные цвета, использовались

при этом только натуральные материалы: охра, оксид железа, оксид хрома.

Самым трудоемким этапом реконструкции было

мощение. Проезжие части улицы Стоялой и пешеходные зоны бульвара Ушакова

выложены натуральной колотой брусчаткой, восстановлена часть старинной

мостовой.

Также установлены новые фонари, парковые

диваны, фасады домов украшены вывесками в дореволюционном стиле. На бульваре

Ушакова оборудован фонтан в форме шара.

– Благодарю всех, кто принимал участие в

реконструкции улицы Стоялой, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Этот

объект нам по-особому дорог. Это место, где можно соприкоснуться с историей, с

прошлым. В этом заключается его ценность. Кроме того, мы постарались сделать

его местом отдыха горожан, куда можно приходить с детьми, показывать гостям.

Думаю, у нас это получилось.

Рядом с бульваром Ушакова находится здание

подворья Югской Дорофеевой пустыни – православной святыни Мологского края. На

торжественной церемонии открытия епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин

совершил чин освящения креста, который по окончании мероприятия был поднят на

купол подворья.

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