|В Рыбинске состоялась торжественная
церемония открытия бульвара Ушакова и улицы Стоялой.
– В последнее время исторический центр
Рыбинска преображается. Сегодняшнее открытие сразу нескольких объектов
благоустройства – это ярчайший пример объединения усилий разных людей и разных
структур. Каждый, кому небезразличен Рыбинск, внес свой вклад в обновление
города, – подчеркнул на церемонии открытия заместитель председателя
Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Масштабная реконструкция началась в середине
мая. В первую очередь были заменены коммуникации – канализационные,
водопроводные и теплосети. Далее убрали все воздушные линии, это более 60
проводов, которые мешали обзору. Следующим важным шагом стал ремонт фасадов.
Все здания вдоль улицы Стоялой выкрасили в аутентичные цвета, использовались
при этом только натуральные материалы: охра, оксид железа, оксид хрома.
Самым трудоемким этапом реконструкции было
мощение. Проезжие части улицы Стоялой и пешеходные зоны бульвара Ушакова
выложены натуральной колотой брусчаткой, восстановлена часть старинной
мостовой.
Также установлены новые фонари, парковые
диваны, фасады домов украшены вывесками в дореволюционном стиле. На бульваре
Ушакова оборудован фонтан в форме шара.
– Благодарю всех, кто принимал участие в
реконструкции улицы Стоялой, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Этот
объект нам по-особому дорог. Это место, где можно соприкоснуться с историей, с
прошлым. В этом заключается его ценность. Кроме того, мы постарались сделать
его местом отдыха горожан, куда можно приходить с детьми, показывать гостям.
Думаю, у нас это получилось.
Рядом с бульваром Ушакова находится здание
подворья Югской Дорофеевой пустыни – православной святыни Мологского края. На
торжественной церемонии открытия епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин
совершил чин освящения креста, который по окончании мероприятия был поднят на
купол подворья.
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