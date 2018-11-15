​Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации одобрило инициативу Правительства

Ярославской области объявить 2020-й Годом села. Также эту идею поддержали Союз

сельской молодежи и большинство отраслевых союзов и ассоциаций.



Проведение Года села позволит привлечь внимание общества к вопросам повышения

уровня и качества жизни на селе, развития социальной инфраструктуры и

обустройства отдаленных населенных пунктов, – сказал заместитель председателя

Правительства области Валерий Холодов. – Безусловно, это будет способствовать и

развитию отрасли АПК, внедрению новых форм поддержки фермеров. 

Валерий

Холодов добавил, что сегодня Ярославский регион выступает с целым рядом

инициатив по развитию сельского хозяйства.



Мы считаем, что важно ускорить принятие законопроекта по агротуризму, – уточнил

он. – Также необходимо законодательно сформировать требования к

агропромышленным кластерам и распространить на них меры государственной

поддержки.

числе предложений региона – увеличение перечня направлений государственной

поддержки для предприятий, работающих в сфере аквакультуры. Речь, в частности

идет о компенсации части прямых понесенных затрат (до 50 процентов) на

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры,

объектов по производству кормов, переработке и хранению для этого сектора, а

также о введении механизма льготного кредитования по данному направлению.



В целях стимулирования инвестиционных проектов и ввода в оборот земель

необходимо предусмотреть федеральную государственную поддержку мероприятий по

культуртехнической мелиорации неиспользуемых земель сельскохозяйственного

назначения в размере до 50 процентов прямых понесенных затрат, – подчеркнул

Валерий Холодов. – Но, несмотря на все меры государственной поддержки, необходим

комплексный подход к развитию инфраструктуры сельских территорий. Сегодня важно

создавать комфортные условия для жизни в сельской местности и формировать

позитивное отношение к сельскому образу жизни.

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