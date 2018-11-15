|Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации одобрило инициативу Правительства
Ярославской области объявить 2020-й Годом села. Также эту идею поддержали Союз
сельской молодежи и большинство отраслевых союзов и ассоциаций.
–
Проведение Года села позволит привлечь внимание общества к вопросам повышения
уровня и качества жизни на селе, развития социальной инфраструктуры и
обустройства отдаленных населенных пунктов, – сказал заместитель председателя
Правительства области Валерий Холодов. – Безусловно, это будет способствовать и
развитию отрасли АПК, внедрению новых форм поддержки фермеров.
Валерий
Холодов добавил, что сегодня Ярославский регион выступает с целым рядом
инициатив по развитию сельского хозяйства.
–
Мы считаем, что важно ускорить принятие законопроекта по агротуризму, – уточнил
он. – Также необходимо законодательно сформировать требования к
агропромышленным кластерам и распространить на них меры государственной
поддержки.
числе предложений региона – увеличение перечня направлений государственной
поддержки для предприятий, работающих в сфере аквакультуры. Речь, в частности
идет о компенсации части прямых понесенных затрат (до 50 процентов) на
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры,
объектов по производству кормов, переработке и хранению для этого сектора, а
также о введении механизма льготного кредитования по данному направлению.
–
В целях стимулирования инвестиционных проектов и ввода в оборот земель
необходимо предусмотреть федеральную государственную поддержку мероприятий по
культуртехнической мелиорации неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в размере до 50 процентов прямых понесенных затрат, – подчеркнул
Валерий Холодов. – Но, несмотря на все меры государственной поддержки, необходим
комплексный подход к развитию инфраструктуры сельских территорий. Сегодня важно
создавать комфортные условия для жизни в сельской местности и формировать
позитивное отношение к сельскому образу жизни.
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