​Министерство



сельского хозяйства Российской Федерации одобрило инициативу Правительства



Ярославской области объявить 2020-й Годом села. Также эту идею поддержали Союз



сельской молодежи и большинство отраслевых союзов и ассоциаций.



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Проведение Года села позволит привлечь внимание общества к вопросам повышения



уровня и качества жизни на селе, развития социальной инфраструктуры и



обустройства отдаленных населенных пунктов, – сказал заместитель председателя



Правительства области Валерий Холодов. – Безусловно, это будет способствовать и



развитию отрасли АПК, внедрению новых форм поддержки фермеров.



Валерий



Холодов добавил, что сегодня Ярославский регион выступает с целым рядом



инициатив по развитию сельского хозяйства.



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Мы считаем, что важно ускорить принятие законопроекта по агротуризму, – уточнил



он. – Также необходимо законодательно сформировать требования к



агропромышленным кластерам и распространить на них меры государственной



поддержки.



числе предложений региона – увеличение перечня направлений государственной



поддержки для предприятий, работающих в сфере аквакультуры. Речь, в частности



идет о компенсации части прямых понесенных затрат (до 50 процентов) на



строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры,



объектов по производству кормов, переработке и хранению для этого сектора, а



также о введении механизма льготного кредитования по данному направлению.



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В целях стимулирования инвестиционных проектов и ввода в оборот земель



необходимо предусмотреть федеральную государственную поддержку мероприятий по



культуртехнической мелиорации неиспользуемых земель сельскохозяйственного



назначения в размере до 50 процентов прямых понесенных затрат, – подчеркнул



Валерий Холодов. – Но, несмотря на все меры государственной поддержки, необходим



комплексный подход к развитию инфраструктуры сельских территорий. Сегодня важно



создавать комфортные условия для жизни в сельской местности и формировать



позитивное отношение к сельскому образу жизни.