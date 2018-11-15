|16 ноября в Правительстве области прошло
пленарное заседание регионального этапа ХХVII Международных Рождественских
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
– На Ярославской земле Рождественские чтения
проводятся уже в шестой раз, – отметил заместитель председателя Правительства
области Роман Колесов. – В этом году здесь вновь будут подняты важнейшие
вопросы воспитания подрастающего поколения. Уверен, в диалоге участники форума смогут
найти важные решения, которые позитивно скажутся на будущем региона.
Региональный этап организован в преддверии
Международных Рождественских образовательных чтений, которые откроются в Москве
27 января. Главная тема – «Молодежь: свобода и ответственность».
Мероприятие на федеральном уровне проводится
ежегодно, с 1993 года. Участие в нем традиционно принимают первые лица
государства, общественные деятели и представители Русской православной церкви.
– Взаимодействие
церкви, власти и общества в рамках форума содействует формированию и развитию
гражданских инициатив, решению важнейших проблем в образовательной, социальной
и культурной сферах, – сказал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
– Региональный этап является основой для организации Международных
Рождественских образовательных чтений, так как выявляет актуальные вопросы для
обсуждения на межгосударственном уровне.
В Ярославле участники чтений обсудят широкий
круг проблем, связанных с взаимодействием церкви, государства и общества в сфере
нравственных ценностей, духовного воспитания, образования детей и молодежи.
В рамках мероприятия пройдет церемония
награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя».
Два диплома у детского сада №27 Тутаевского
района: I степени – у авторского коллектива, III степени – у учителя-логопеда
Юлии Головициной. Диплом II степени получил авторский коллектив педагогов из
образовательных учреждений Рыбинска.
Победитель в номинации «Лучшая методическая
разработка» – учитель начальных классов Переславской православной гимназии
имени святого благоверного великого князя Александра Невского Вера Шмелева, в
номинации «Лучший образовательный издательский проект года» – учитель
математики Борисоглебской средней школы №2 Вера Колесова.
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