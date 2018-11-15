​16 ноября в Правительстве области прошло



пленарное заседание регионального этапа ХХVII Международных Рождественских



образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».



– На Ярославской земле Рождественские чтения



проводятся уже в шестой раз, – отметил заместитель председателя Правительства



области Роман Колесов. – В этом году здесь вновь будут подняты важнейшие



вопросы воспитания подрастающего поколения. Уверен, в диалоге участники форума смогут



найти важные решения, которые позитивно скажутся на будущем региона.



Региональный этап организован в преддверии



Международных Рождественских образовательных чтений, которые откроются в Москве



27 января. Главная тема – «Молодежь: свобода и ответственность».



Мероприятие на федеральном уровне проводится



ежегодно, с 1993 года. Участие в нем традиционно принимают первые лица



государства, общественные деятели и представители Русской православной церкви.



– Взаимодействие



церкви, власти и общества в рамках форума содействует формированию и развитию



гражданских инициатив, решению важнейших проблем в образовательной, социальной



и культурной сферах, – сказал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



– Региональный этап является основой для организации Международных



Рождественских образовательных чтений, так как выявляет актуальные вопросы для



обсуждения на межгосударственном уровне.



В Ярославле участники чтений обсудят широкий



круг проблем, связанных с взаимодействием церкви, государства и общества в сфере



нравственных ценностей, духовного воспитания, образования детей и молодежи.



В рамках мероприятия пройдет церемония



награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса в области



педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг



учителя».



Два диплома у детского сада №27 Тутаевского



района: I степени – у авторского коллектива, III степени – у учителя-логопеда



Юлии Головициной. Диплом II степени получил авторский коллектив педагогов из



образовательных учреждений Рыбинска.



Победитель в номинации «Лучшая методическая



разработка» – учитель начальных классов Переславской православной гимназии



имени святого благоверного великого князя Александра Невского Вера Шмелева, в



номинации «Лучший образовательный издательский проект года» – учитель



математики Борисоглебской средней школы №2 Вера Колесова.