​16 ноября в Правительстве области прошло

пленарное заседание регионального этапа ХХVII Международных Рождественских

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».

– На Ярославской земле Рождественские чтения

проводятся уже в шестой раз, – отметил заместитель председателя Правительства

области Роман Колесов. – В этом году здесь вновь будут подняты важнейшие

вопросы воспитания подрастающего поколения. Уверен, в диалоге участники форума смогут

найти важные решения, которые позитивно скажутся на будущем региона.

Региональный этап организован в преддверии

Международных Рождественских образовательных чтений, которые откроются в Москве

27 января. Главная тема – «Молодежь: свобода и ответственность».

Мероприятие на федеральном уровне проводится

ежегодно, с 1993 года. Участие в нем традиционно принимают первые лица

государства, общественные деятели и представители Русской православной церкви.

 – Взаимодействие

церкви, власти и общества в рамках форума содействует формированию и развитию

гражданских инициатив, решению важнейших проблем в образовательной, социальной

и культурной сферах, – сказал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

– Региональный этап является основой для организации Международных

Рождественских образовательных чтений, так как выявляет актуальные вопросы для

обсуждения на межгосударственном уровне.

В Ярославле участники чтений обсудят широкий

круг проблем, связанных с взаимодействием церкви, государства и общества в сфере

нравственных ценностей, духовного воспитания, образования детей и молодежи.

В рамках мероприятия пройдет церемония

награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса в области

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг

учителя».

Два диплома у детского сада №27 Тутаевского

района: I степени – у авторского коллектива, III степени – у учителя-логопеда

Юлии Головициной. Диплом II степени получил авторский коллектив педагогов из

образовательных учреждений Рыбинска.

Победитель в номинации «Лучшая методическая

разработка» – учитель начальных классов Переславской православной гимназии

имени святого благоверного великого князя Александра Невского Вера Шмелева, в

номинации «Лучший образовательный издательский проект года» – учитель

математики Борисоглебской средней школы №2 Вера Колесова.

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