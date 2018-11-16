|16 ноября на торжественном мероприятии,
приуроченном к пятилетию центров «Мои Документы», назван лучший специалист
региональной сети МФЦ. Им признана Юлия Жигалова из отдела по Ленинскому району
города Ярославля.
Победителя, который будет представлять
регион на федеральном уровне в конкурсе «Лучший многофункциональный центр
России – 2018», поздравила заместитель председателя Правительства области
Екатерина Троицкая.
– Важно выявлять лучшие практики, лучших
работников, чтобы в дальнейшем транслировать их опыт для всех
многофункциональных центров региона, – отметила Екатерина Троицкая. –
Профессиональный уровень наших специалистов высок, два года подряд
представители Ярославской области становились лауреатами всероссийского этапа
конкурса.
В этом году на федеральном уровне регион
будет представлен в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный
специалист МФЦ».
Победителя областного этапа конкурса
определила комиссия, в составе которой – представители департамента
информатизации и связи, УФНС, Росреестра и МФЦ.
Каждый претендент прошел собеседование,
представил фото- и видеоматериалы о своих достижениях.
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вчера, 15:00
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