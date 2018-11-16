​16 ноября на торжественном мероприятии,

приуроченном к пятилетию центров «Мои Документы», назван лучший специалист

региональной сети МФЦ. Им признана Юлия Жигалова из отдела по Ленинскому району

города Ярославля.

Победителя, который будет представлять

регион на федеральном уровне в конкурсе «Лучший многофункциональный центр

России – 2018», поздравила заместитель председателя Правительства области

Екатерина Троицкая.

– Важно выявлять лучшие практики, лучших

работников, чтобы в дальнейшем транслировать их опыт для всех

многофункциональных центров региона, – отметила Екатерина Троицкая. –

Профессиональный уровень наших специалистов высок, два года подряд

представители Ярославской области становились лауреатами всероссийского этапа

конкурса.

В этом году на федеральном уровне регион

будет представлен в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный

специалист МФЦ».

Победителя областного этапа конкурса

определила комиссия, в составе которой – представители департамента

информатизации и связи, УФНС, Росреестра и МФЦ.

Каждый претендент прошел собеседование,

представил фото- и видеоматериалы о своих достижениях. 

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