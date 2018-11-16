​16 ноября на торжественном мероприятии,



приуроченном к пятилетию центров «Мои Документы», назван лучший специалист



региональной сети МФЦ. Им признана Юлия Жигалова из отдела по Ленинскому району



города Ярославля.



Победителя, который будет представлять



регион на федеральном уровне в конкурсе «Лучший многофункциональный центр



России – 2018», поздравила заместитель председателя Правительства области



Екатерина Троицкая.



– Важно выявлять лучшие практики, лучших



работников, чтобы в дальнейшем транслировать их опыт для всех



многофункциональных центров региона, – отметила Екатерина Троицкая. –



Профессиональный уровень наших специалистов высок, два года подряд



представители Ярославской области становились лауреатами всероссийского этапа



конкурса.



В этом году на федеральном уровне регион



будет представлен в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный



специалист МФЦ».



Победителя областного этапа конкурса



определила комиссия, в составе которой – представители департамента



информатизации и связи, УФНС, Росреестра и МФЦ.



Каждый претендент прошел собеседование,



представил фото- и видеоматериалы о своих достижениях.