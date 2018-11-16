​16

ноября проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый период

рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике

Ярославской областной Думы.



Бюджет будет бездефицитным: в 2019 году сумма доходов, как и расходов, – 65,3

миллиарда рублей, – сообщил, выступая с докладом, заместитель председателя

Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Основную

часть поступлений составят налог на прибыль организаций, налог на доходы

физических лиц и акцизы. Главная статья расходов, как и прежде, финансирование

социальных обязательств – 65,2 процента от общей суммы.

Рост

налога на прибыль составит 14 процентов. При расчетах учтены позитивный прогноз

социально-экономического развития области и изменение ставки налога.

Поступление

налога на доходы физлиц запланировано в объеме 17,2 миллиарда рублей, от

акцизов – 11,7 миллиарда: более 7 миллиардов даст акциз на пиво, 2 миллиарда

996 миллионов – на нефтепродукты.

Расходы

на образование, здравоохранение и социальную политику составят 42,6 миллиарда

рублей. На развитие дорожного хозяйства и транспорта будет направлено 5,9

миллиарда, на финансовую поддержку муниципальных образований – 4,2 миллиарда,

на жилищно-коммунальное хозяйство – 3 миллиарда, на АПК – 2 миллиарда.

Кроме

того, сформирована адресная инвестиционная программа, финансирование которой на

1 миллиард рублей больше, чем в этом году.



Будем строить в следующем году ясли, детские сады, школу в Рыбинске и другие

важные социальные объекты, – отметил Илья Баланин.

связи с тем, что бюджет сформирован бездефицитным, не ожидается роста госдолга

региона в течение трех лет. По прогнозам, к 1 января 2022 года он составит 53

процента по отношению к доходам областного бюджета.



Внесенный проект бюджета детально проработан и взвешен, – сказал председатель

комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Гончаров. – В основном он

оптимистичный, Правительство области заложило благоприятный сценарий развития

нашей экономики в 2019 году. Но, безусловно, это надо подтверждать реальными

делами.

Члены

комитета приняли решение рекомендовать областной Думе принять проект бюджета в

первом чтении.

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