|16
ноября проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый период
рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике
Ярославской областной Думы.
–
Бюджет будет бездефицитным: в 2019 году сумма доходов, как и расходов, – 65,3
миллиарда рублей, – сообщил, выступая с докладом, заместитель председателя
Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Основную
часть поступлений составят налог на прибыль организаций, налог на доходы
физических лиц и акцизы. Главная статья расходов, как и прежде, финансирование
социальных обязательств – 65,2 процента от общей суммы.
Рост
налога на прибыль составит 14 процентов. При расчетах учтены позитивный прогноз
социально-экономического развития области и изменение ставки налога.
Поступление
налога на доходы физлиц запланировано в объеме 17,2 миллиарда рублей, от
акцизов – 11,7 миллиарда: более 7 миллиардов даст акциз на пиво, 2 миллиарда
996 миллионов – на нефтепродукты.
Расходы
на образование, здравоохранение и социальную политику составят 42,6 миллиарда
рублей. На развитие дорожного хозяйства и транспорта будет направлено 5,9
миллиарда, на финансовую поддержку муниципальных образований – 4,2 миллиарда,
на жилищно-коммунальное хозяйство – 3 миллиарда, на АПК – 2 миллиарда.
Кроме
того, сформирована адресная инвестиционная программа, финансирование которой на
1 миллиард рублей больше, чем в этом году.
–
Будем строить в следующем году ясли, детские сады, школу в Рыбинске и другие
важные социальные объекты, – отметил Илья Баланин.
связи с тем, что бюджет сформирован бездефицитным, не ожидается роста госдолга
региона в течение трех лет. По прогнозам, к 1 января 2022 года он составит 53
процента по отношению к доходам областного бюджета.
–
Внесенный проект бюджета детально проработан и взвешен, – сказал председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Гончаров. – В основном он
оптимистичный, Правительство области заложило благоприятный сценарий развития
нашей экономики в 2019 году. Но, безусловно, это надо подтверждать реальными
делами.
Члены
комитета приняли решение рекомендовать областной Думе принять проект бюджета в
первом чтении.
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