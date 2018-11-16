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ноября проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый период



рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике



Ярославской областной Думы.



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Бюджет будет бездефицитным: в 2019 году сумма доходов, как и расходов, – 65,3



миллиарда рублей, – сообщил, выступая с докладом, заместитель председателя



Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Основную



часть поступлений составят налог на прибыль организаций, налог на доходы



физических лиц и акцизы. Главная статья расходов, как и прежде, финансирование



социальных обязательств – 65,2 процента от общей суммы.



Рост



налога на прибыль составит 14 процентов. При расчетах учтены позитивный прогноз



социально-экономического развития области и изменение ставки налога.



Поступление



налога на доходы физлиц запланировано в объеме 17,2 миллиарда рублей, от



акцизов – 11,7 миллиарда: более 7 миллиардов даст акциз на пиво, 2 миллиарда



996 миллионов – на нефтепродукты.



Расходы



на образование, здравоохранение и социальную политику составят 42,6 миллиарда



рублей. На развитие дорожного хозяйства и транспорта будет направлено 5,9



миллиарда, на финансовую поддержку муниципальных образований – 4,2 миллиарда,



на жилищно-коммунальное хозяйство – 3 миллиарда, на АПК – 2 миллиарда.



Кроме



того, сформирована адресная инвестиционная программа, финансирование которой на



1 миллиард рублей больше, чем в этом году.



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Будем строить в следующем году ясли, детские сады, школу в Рыбинске и другие



важные социальные объекты, – отметил Илья Баланин.



связи с тем, что бюджет сформирован бездефицитным, не ожидается роста госдолга



региона в течение трех лет. По прогнозам, к 1 января 2022 года он составит 53



процента по отношению к доходам областного бюджета.



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Внесенный проект бюджета детально проработан и взвешен, – сказал председатель



комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Гончаров. – В основном он



оптимистичный, Правительство области заложило благоприятный сценарий развития



нашей экономики в 2019 году. Но, безусловно, это надо подтверждать реальными



делами.



Члены



комитета приняли решение рекомендовать областной Думе принять проект бюджета в



первом чтении.