|В Ярославском государственном университете
имени П.Г. Демидова прошел круглый стол на тему «Противодействие
распространению идеологии терроризма и экстремизма в Ярославской области». Его
участниками стали представители органов государственной власти, научного
сообщества, общественных объединений, религиозных организаций, студенты.
О признаках распространения экстремистской
идеологии в социальных интернет-сетях рассказал представитель регионального
департамента общественных связей, доцент кафедры социально-политических теорий
ЯрГУ имени П.Г. Демидова Денис Палатников.
– Сегодня более 65 процентов населения
Ярославской области пользуется социальными сетями в качестве повседневного
средства общения, – отметил он. – Однако Интернет и соцсети сегодня не только
открывают новые возможности для молодых людей, но и несут угрозу для личной и
общественной безопасности. Молодежи необходимо более критично относиться к
размещенной информации, отделять виртуальный мир от реального, вырабатывать в
себе неприятие к противоправному поведению.
С докладами также выступили сотрудник
департамента региональной безопасности Александр Горюнов и уполномоченный по
особо важным делам центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Ярославской области Владимир Зайцев.
– Говоря о профилактике терроризма и
экстремизма, очень важно учитывать религиозный аспект в работе со
студенчеством, молодежью и мигрантами, – подчеркнул Александр Горюнов. –
Необходима постоянная адресная работа с семьями мигрантов.
Участники дискуссии отметили, что в
Российской Федерации выстраивается общегосударственная система противодействия
экстремизму, осуществляются меры по выявлению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористической деятельности. Они обсудили мероприятия по
противодействию распространению враждебной идеологии на территории области и
приняли резолюцию, осуждающую терроризм во всех его формах и проявлениях.
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вчера, 15:15
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