​В Ярославском государственном университете

имени П.Г. Демидова прошел круглый стол на тему «Противодействие

распространению идеологии терроризма и экстремизма в Ярославской области». Его

участниками стали представители органов государственной власти, научного

сообщества, общественных объединений, религиозных организаций, студенты.

О признаках распространения экстремистской

идеологии в социальных интернет-сетях рассказал представитель регионального

департамента общественных связей, доцент кафедры социально-политических теорий

ЯрГУ имени П.Г. Демидова Денис Палатников.

– Сегодня более 65 процентов населения

Ярославской области пользуется социальными сетями в качестве повседневного

средства общения, – отметил он. – Однако Интернет и соцсети сегодня не только

открывают новые возможности для молодых людей, но и несут угрозу для личной и

общественной безопасности. Молодежи необходимо более критично относиться к

размещенной информации, отделять виртуальный мир от реального, вырабатывать в

себе неприятие к противоправному поведению.

С докладами также выступили сотрудник

департамента региональной безопасности Александр Горюнов и уполномоченный по

особо важным делам центра по противодействию экстремизму УМВД России по

Ярославской области Владимир Зайцев.

– Говоря о профилактике терроризма и

экстремизма, очень важно учитывать религиозный аспект в работе со

студенчеством, молодежью и мигрантами, – подчеркнул Александр Горюнов. –

Необходима постоянная адресная работа с семьями мигрантов.

Участники дискуссии отметили, что в

Российской Федерации выстраивается общегосударственная система противодействия

экстремизму, осуществляются меры по выявлению, пресечению, раскрытию и

расследованию террористической деятельности. Они обсудили мероприятия по

противодействию распространению враждебной идеологии на территории области и

приняли резолюцию, осуждающую терроризм во всех его формах и проявлениях. 

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