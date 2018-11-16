​В Ярославском государственном университете



имени П.Г. Демидова прошел круглый стол на тему «Противодействие



распространению идеологии терроризма и экстремизма в Ярославской области». Его



участниками стали представители органов государственной власти, научного



сообщества, общественных объединений, религиозных организаций, студенты.



О признаках распространения экстремистской



идеологии в социальных интернет-сетях рассказал представитель регионального



департамента общественных связей, доцент кафедры социально-политических теорий



ЯрГУ имени П.Г. Демидова Денис Палатников.



– Сегодня более 65 процентов населения



Ярославской области пользуется социальными сетями в качестве повседневного



средства общения, – отметил он. – Однако Интернет и соцсети сегодня не только



открывают новые возможности для молодых людей, но и несут угрозу для личной и



общественной безопасности. Молодежи необходимо более критично относиться к



размещенной информации, отделять виртуальный мир от реального, вырабатывать в



себе неприятие к противоправному поведению.



С докладами также выступили сотрудник



департамента региональной безопасности Александр Горюнов и уполномоченный по



особо важным делам центра по противодействию экстремизму УМВД России по



Ярославской области Владимир Зайцев.



– Говоря о профилактике терроризма и



экстремизма, очень важно учитывать религиозный аспект в работе со



студенчеством, молодежью и мигрантами, – подчеркнул Александр Горюнов. –



Необходима постоянная адресная работа с семьями мигрантов.



Участники дискуссии отметили, что в



Российской Федерации выстраивается общегосударственная система противодействия



экстремизму, осуществляются меры по выявлению, пресечению, раскрытию и



расследованию террористической деятельности. Они обсудили мероприятия по



противодействию распространению враждебной идеологии на территории области и



приняли резолюцию, осуждающую терроризм во всех его формах и проявлениях.