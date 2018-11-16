​В

Рыбинске завершилась реконструкция Карякинского парка. Благоустройство было

организовано в рамках губернаторской программы по созданию комфортной городской

среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с

партией «Единая Россия».

За

проведение работ на объекте в начале года проголосовали более 17 тысяч горожан.



Такого единения граждан не было ни по одному проекту, участвующему в программе

«Решаем вместе! Сегодня Карякинский парк снова становится центром притяжения

горожан, и это неудивительно. Благодаря губернаторскому проекту здесь

оборудован фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой, обновлены

центральные ворота, установлены беседки. Сделано очень много, - подчеркнул

заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Особенность Карякинского парка в том, что это дважды

охраняемый объект – памятник природы и памятник истории и культуры. К

разработке проекта его реконструкции были привлечены известные эксперты и

краеведы, проведено исследование архивных документов и фотографий.

На объект из областного бюджета было выделено

около 25 миллионов рублей.

Благоустройство начали с приведения в порядок

старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила и грязи, провели укрепление

берегов, запустили рыбу.

парке провели санацию старых и аварийных деревьев, установили ограждение,

выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек, посадили деревья и

кустарники. В общую картину гармонично вписались светильники под старину и

лавочки. Дополнительным украшением зоны отдыха стали парковые фигуры –

топиарии.

 –

Самая главная победа в том, что мы смогли собраться и выполнить ту работу,

которая казалось невозможной. Но она еще не закончена. Часть элементов подлежит

дореконструкции, – сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Работы

по благоустройству Карякинского парка продолжатся в следующем​ году. На зимний

период объект будет закрыт, чтобы молодые насаждения укоренились, а также взят

под наблюдение.

Справка

Программа

«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с 2017 года по инициативе

губернатора Дмитрия Миронова. Проект направлен на выполнение задачи по

формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами

Президентом России Владимиром Путиным.

За

два года приведено в порядок около 900 объектов, в выборе которых участвовали

жители области. Эта работа получила высокую оценку на федеральном уровне. В

частности, по итогам прошлого года Ярославский регион вошел в число 15

субъектов РФ, эффективно работающих в направлении формирования комфортной

городской среды.

следующем году губернаторская программа «Решаем вместе!» будет продолжена.

Отбор проектов вновь пройдет при участии жителей муниципальных образований и

завершится до 1 марта.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 15:15
16 просмотров
2018.11.16 Победителями конкурса «100 лучших товаров России» стали шесть производителей региона
2018.11.16 Участники проекта «Муниципальная команда губернатора области» получили дипломы
2018.11.16 Детские сады в Пошехонье и поселке Михайловском будут введены в эксплуатацию в следующем году
2018.11.16 За пять лет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, увеличилось почти в 15 раз
2018.11.16 В ЯрГУ имени П.Г. Демидова обсудили проблемы развития экстремизма в молодежной среде