|В
Рыбинске завершилась реконструкция Карякинского парка. Благоустройство было
организовано в рамках губернаторской программы по созданию комфортной городской
среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с
партией «Единая Россия».
За
проведение работ на объекте в начале года проголосовали более 17 тысяч горожан.
–
Такого единения граждан не было ни по одному проекту, участвующему в программе
«Решаем вместе! Сегодня Карякинский парк снова становится центром притяжения
горожан, и это неудивительно. Благодаря губернаторскому проекту здесь
оборудован фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой, обновлены
центральные ворота, установлены беседки. Сделано очень много, - подчеркнул
заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Особенность Карякинского парка в том, что это дважды
охраняемый объект – памятник природы и памятник истории и культуры. К
разработке проекта его реконструкции были привлечены известные эксперты и
краеведы, проведено исследование архивных документов и фотографий.
На объект из областного бюджета было выделено
около 25 миллионов рублей.
Благоустройство начали с приведения в порядок
старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила и грязи, провели укрепление
берегов, запустили рыбу.
парке провели санацию старых и аварийных деревьев, установили ограждение,
выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек, посадили деревья и
кустарники. В общую картину гармонично вписались светильники под старину и
лавочки. Дополнительным украшением зоны отдыха стали парковые фигуры –
топиарии.
–
Самая главная победа в том, что мы смогли собраться и выполнить ту работу,
которая казалось невозможной. Но она еще не закончена. Часть элементов подлежит
дореконструкции, – сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.
Работы
по благоустройству Карякинского парка продолжатся в следующем году. На зимний
период объект будет закрыт, чтобы молодые насаждения укоренились, а также взят
под наблюдение.
Справка
Программа
«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с 2017 года по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова. Проект направлен на выполнение задачи по
формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами
Президентом России Владимиром Путиным.
За
два года приведено в порядок около 900 объектов, в выборе которых участвовали
жители области. Эта работа получила высокую оценку на федеральном уровне. В
частности, по итогам прошлого года Ярославский регион вошел в число 15
субъектов РФ, эффективно работающих в направлении формирования комфортной
городской среды.
следующем году губернаторская программа «Решаем вместе!» будет продолжена.
Отбор проектов вновь пройдет при участии жителей муниципальных образований и
завершится до 1 марта.
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вчера, 15:15
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