​В



Рыбинске завершилась реконструкция Карякинского парка. Благоустройство было



организовано в рамках губернаторской программы по созданию комфортной городской



среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с



партией «Единая Россия».



За



проведение работ на объекте в начале года проголосовали более 17 тысяч горожан.



–



Такого единения граждан не было ни по одному проекту, участвующему в программе



«Решаем вместе! Сегодня Карякинский парк снова становится центром притяжения



горожан, и это неудивительно. Благодаря губернаторскому проекту здесь



оборудован фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой, обновлены



центральные ворота, установлены беседки. Сделано очень много, - подчеркнул



заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Особенность Карякинского парка в том, что это дважды



охраняемый объект – памятник природы и памятник истории и культуры. К



разработке проекта его реконструкции были привлечены известные эксперты и



краеведы, проведено исследование архивных документов и фотографий.



На объект из областного бюджета было выделено



около 25 миллионов рублей.



Благоустройство начали с приведения в порядок



старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила и грязи, провели укрепление



берегов, запустили рыбу.



парке провели санацию старых и аварийных деревьев, установили ограждение,



выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек, посадили деревья и



кустарники. В общую картину гармонично вписались светильники под старину и



лавочки. Дополнительным украшением зоны отдыха стали парковые фигуры –



топиарии.



–



Самая главная победа в том, что мы смогли собраться и выполнить ту работу,



которая казалось невозможной. Но она еще не закончена. Часть элементов подлежит



дореконструкции, – сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.



Работы



по благоустройству Карякинского парка продолжатся в следующем​ году. На зимний



период объект будет закрыт, чтобы молодые насаждения укоренились, а также взят



под наблюдение.



Справка



Программа



«Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с 2017 года по инициативе



губернатора Дмитрия Миронова. Проект направлен на выполнение задачи по



формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами



Президентом России Владимиром Путиным.



За



два года приведено в порядок около 900 объектов, в выборе которых участвовали



жители области. Эта работа получила высокую оценку на федеральном уровне. В



частности, по итогам прошлого года Ярославский регион вошел в число 15



субъектов РФ, эффективно работающих в направлении формирования комфортной



городской среды.



следующем году губернаторская программа «Решаем вместе!» будет продолжена.



Отбор проектов вновь пройдет при участии жителей муниципальных образований и



завершится до 1 марта.