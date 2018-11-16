|16 ноября в Правительстве региона прошло
торжественное мероприятие, посвященное пятилетию центров «Мои Документы» в
Ярославской области. В мероприятии вместе с сотрудниками МФЦ приняли участие
представители органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Федеральной
налоговой службы, Росреестра, нотариальной палаты.
Заместитель председателя Правительства
региона Екатерина Троицкая поблагодарила всех сотрудников сети и отметила, что
служба МФЦ призвана сделать получение услуг населением как можно более комфортным
и быстрым.
– Сегодня многофункциональные центры есть в
каждом муниципальном районе, – отметила Екатерина Троицкая. – Востребованность
МФЦ подтверждается количеством обращений – их около миллиона в год. И сейчас
главными задачами развития центров «Мои Документы» являются создание условий,
при которых граждане могут обратиться в любой филиал вне зависимости от места
проживания и регистрации, дальнейшее увеличение перечня услуг и обеспечение
качественного их предоставления.
Лучшие сотрудники учреждения были награждены
дипломами губернатора, благодарностями Правительства области и регионального
департамента информатизации и связи. Благодарственные письма также вручили
представители областной Думы, мэрии и муниципалитета Ярославля.
– Сеть развивается. В ближайших планах на
год – увеличение и расширение перечня услуг на основании комплексного запроса,
дальнейший переход на электронное взаимодействие с органами, предоставляющими
услуги, а главное – повышение качества обслуживания наших заявителей, – сказал
руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.
Первый в регионе центр «Мои Документы» был
открыт в сентябре 2013 года в Ярославле на проспекте Ленина, 14а. Сегодня сеть
состоит из 21 филиала и 17 обособленных офисов во всех городах и районах
области. За 5 лет количество предоставляемых услуг возросло с 23 до 343.
Позвонив в региональный центр телефонного
обслуживания (кол-центр) по номеру (4852) 49-09-09 или по бесплатному номеру
8-800-100-76-09, можно задать вопросы о порядке предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также предварительно записаться на прием для получения
государственной или муниципальной услуги в любой филиал МФЦ.
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вчера, 15:30
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