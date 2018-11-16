​16 ноября в Правительстве региона прошло

торжественное мероприятие, посвященное пятилетию центров «Мои Документы» в

Ярославской области. В мероприятии вместе с сотрудниками МФЦ приняли участие

представители органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Федеральной

налоговой службы, Росреестра, нотариальной палаты.

Заместитель председателя Правительства

региона Екатерина Троицкая поблагодарила всех сотрудников сети и отметила, что

служба МФЦ призвана сделать получение услуг населением как можно более комфортным

и быстрым.

– Сегодня многофункциональные центры есть в

каждом муниципальном районе, – отметила Екатерина Троицкая. – Востребованность

МФЦ подтверждается количеством обращений – их около миллиона в год. И сейчас

главными задачами развития центров «Мои Документы» являются создание условий,

при которых граждане могут обратиться в любой филиал вне зависимости от места

проживания и регистрации, дальнейшее увеличение перечня услуг и обеспечение

качественного их предоставления.

Лучшие сотрудники учреждения были награждены

дипломами губернатора, благодарностями Правительства области и регионального

департамента информатизации и связи. Благодарственные письма также вручили

представители областной Думы, мэрии и муниципалитета Ярославля.

– Сеть развивается. В ближайших планах на

год – увеличение и расширение перечня услуг на основании комплексного запроса,

дальнейший переход на электронное взаимодействие с органами, предоставляющими

услуги, а главное – повышение качества обслуживания наших заявителей, – сказал

руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.

Первый в регионе центр «Мои Документы» был

открыт в сентябре 2013 года в Ярославле на проспекте Ленина, 14а. Сегодня сеть

состоит из 21 филиала и 17 обособленных офисов во всех городах и районах

области. За 5 лет количество предоставляемых услуг возросло с 23 до 343.

Позвонив в региональный центр телефонного

обслуживания (кол-центр) по номеру (4852) 49-09-09 или по бесплатному номеру

8-800-100-76-09, можно задать вопросы о порядке предоставления государственных

и муниципальных услуг, а также предварительно записаться на прием для получения

государственной или муниципальной услуги в любой филиал МФЦ.

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