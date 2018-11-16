​16 ноября в Правительстве региона прошло



торжественное мероприятие, посвященное пятилетию центров «Мои Документы» в



Ярославской области. В мероприятии вместе с сотрудниками МФЦ приняли участие



представители органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Федеральной



налоговой службы, Росреестра, нотариальной палаты.



Заместитель председателя Правительства



региона Екатерина Троицкая поблагодарила всех сотрудников сети и отметила, что



служба МФЦ призвана сделать получение услуг населением как можно более комфортным



и быстрым.



– Сегодня многофункциональные центры есть в



каждом муниципальном районе, – отметила Екатерина Троицкая. – Востребованность



МФЦ подтверждается количеством обращений – их около миллиона в год. И сейчас



главными задачами развития центров «Мои Документы» являются создание условий,



при которых граждане могут обратиться в любой филиал вне зависимости от места



проживания и регистрации, дальнейшее увеличение перечня услуг и обеспечение



качественного их предоставления.



Лучшие сотрудники учреждения были награждены



дипломами губернатора, благодарностями Правительства области и регионального



департамента информатизации и связи. Благодарственные письма также вручили



представители областной Думы, мэрии и муниципалитета Ярославля.



– Сеть развивается. В ближайших планах на



год – увеличение и расширение перечня услуг на основании комплексного запроса,



дальнейший переход на электронное взаимодействие с органами, предоставляющими



услуги, а главное – повышение качества обслуживания наших заявителей, – сказал



руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.



Первый в регионе центр «Мои Документы» был



открыт в сентябре 2013 года в Ярославле на проспекте Ленина, 14а. Сегодня сеть



состоит из 21 филиала и 17 обособленных офисов во всех городах и районах



области. За 5 лет количество предоставляемых услуг возросло с 23 до 343.



Позвонив в региональный центр телефонного



обслуживания (кол-центр) по номеру (4852) 49-09-09 или по бесплатному номеру



8-800-100-76-09, можно задать вопросы о порядке предоставления государственных



и муниципальных услуг, а также предварительно записаться на прием для получения



государственной или муниципальной услуги в любой филиал МФЦ.