  

​15 ноября на заседании комитета Ярославской

областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи был

рассмотрен проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый

период.

Заместитель председателя Правительства

области – директор департамента финансов Илья Баланин рассказал про объем

ассигнований по основным госпрограммам в этой сфере.

На развитие образования и молодежную

политику в бюджете предусмотрено 18 миллиардов 826 миллионов рублей. Большая

часть средств – более 10 миллиардов рублей – выделяется на субвенцию

муниципальным образованиям для дошкольных и общеобразовательных учреждений. 600

миллионов предназначено для приемных родителей на содержание детей. Заложены

средства на ремонты четырех спортзалов в сельских школах, а также на

приобретение учебников и проведение ЕГЭ.

Кроме того, более 50 миллионов рублей пойдет

на завершение строительства детского сада на 110 мест в Пошехонье и более 100

миллионов – на строительство детсада в поселке Михайловском. Еще 164,8 миллиона

рублей предлагается направить на реализацию мероприятий по строительству зданий

дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском

муниципальном районе.

Бюджетные ассигнования предусматриваются и

на строительство школы в Рыбинске.

На реализацию государственной молодежной

политики в Ярославской области в 2019 году заложено 76,4 миллиона рублей.

На развитие культуры и туризма в регионе

предусмотрено 1 миллиард 683 миллионов рублей. При этом финансирование

ведомственной программы департамента культуры увеличится на 159 миллионов, или

на 11 процентов.

Объем ассигнований государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2019 год

составит 337,3 миллиона рублей. Из них 71,5 миллиона пойдет на укрепление

материально-технической базы. Предусмотрено, в частности, строительство ФОКа с

плавательным бассейном в Ростове и открытого комплекса при муниципальном

учреждении «Медведь» на Спартаковской улице в Ярославле. 



Члены нашего комитета приняли решение

рекомендовать коллегам поддержать законопроект в первом чтении на ближайшем

заседании Ярославской

областной Думы, – сказала председатель комитета Ольга

Хитрова.

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