



​15 ноября на заседании комитета Ярославской



областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи был



рассмотрен проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый



период.



Заместитель председателя Правительства



области – директор департамента финансов Илья Баланин рассказал про объем



ассигнований по основным госпрограммам в этой сфере.



На развитие образования и молодежную



политику в бюджете предусмотрено 18 миллиардов 826 миллионов рублей. Большая



часть средств – более 10 миллиардов рублей – выделяется на субвенцию



муниципальным образованиям для дошкольных и общеобразовательных учреждений. 600



миллионов предназначено для приемных родителей на содержание детей. Заложены



средства на ремонты четырех спортзалов в сельских школах, а также на



приобретение учебников и проведение ЕГЭ.



Кроме того, более 50 миллионов рублей пойдет



на завершение строительства детского сада на 110 мест в Пошехонье и более 100



миллионов – на строительство детсада в поселке Михайловском. Еще 164,8 миллиона



рублей предлагается направить на реализацию мероприятий по строительству зданий



дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском



муниципальном районе.



Бюджетные ассигнования предусматриваются и



на строительство школы в Рыбинске.



На реализацию государственной молодежной



политики в Ярославской области в 2019 году заложено 76,4 миллиона рублей.



На развитие культуры и туризма в регионе



предусмотрено 1 миллиард 683 миллионов рублей. При этом финансирование



ведомственной программы департамента культуры увеличится на 159 миллионов, или



на 11 процентов.



Объем ассигнований государственной программы



«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2019 год



составит 337,3 миллиона рублей. Из них 71,5 миллиона пойдет на укрепление



материально-технической базы. Предусмотрено, в частности, строительство ФОКа с



плавательным бассейном в Ростове и открытого комплекса при муниципальном



учреждении «Медведь» на Спартаковской улице в Ярославле.



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Члены нашего комитета приняли решение



рекомендовать коллегам поддержать законопроект в первом чтении на ближайшем



заседании Ярославской



областной Думы, – сказала председатель комитета Ольга



Хитрова.