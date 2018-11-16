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15 ноября на заседании комитета Ярославской
областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи был
рассмотрен проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый
период.
Заместитель председателя Правительства
области – директор департамента финансов Илья Баланин рассказал про объем
ассигнований по основным госпрограммам в этой сфере.
На развитие образования и молодежную
политику в бюджете предусмотрено 18 миллиардов 826 миллионов рублей. Большая
часть средств – более 10 миллиардов рублей – выделяется на субвенцию
муниципальным образованиям для дошкольных и общеобразовательных учреждений. 600
миллионов предназначено для приемных родителей на содержание детей. Заложены
средства на ремонты четырех спортзалов в сельских школах, а также на
приобретение учебников и проведение ЕГЭ.
Кроме того, более 50 миллионов рублей пойдет
на завершение строительства детского сада на 110 мест в Пошехонье и более 100
миллионов – на строительство детсада в поселке Михайловском. Еще 164,8 миллиона
рублей предлагается направить на реализацию мероприятий по строительству зданий
дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования предусматриваются и
на строительство школы в Рыбинске.
На реализацию государственной молодежной
политики в Ярославской области в 2019 году заложено 76,4 миллиона рублей.
На развитие культуры и туризма в регионе
предусмотрено 1 миллиард 683 миллионов рублей. При этом финансирование
ведомственной программы департамента культуры увеличится на 159 миллионов, или
на 11 процентов.
Объем ассигнований государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2019 год
составит 337,3 миллиона рублей. Из них 71,5 миллиона пойдет на укрепление
материально-технической базы. Предусмотрено, в частности, строительство ФОКа с
плавательным бассейном в Ростове и открытого комплекса при муниципальном
учреждении «Медведь» на Спартаковской улице в Ярославле.
–
Члены нашего комитета приняли решение
рекомендовать коллегам поддержать законопроект в первом чтении на ближайшем
заседании Ярославской
областной Думы, – сказала председатель комитета Ольга
Хитрова.
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вчера, 15:45
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