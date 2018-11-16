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ноября заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов поздравил с



успешным окончанием обучения участников проекта «Муниципальная команда



губернатора области». Дипломы о профессиональной переподготовке по программе



«Эффективное управление территорией» вручены 30 специалистам.



– Данный



проект реализуется Правительством области с 2015 года и позволил сформировать



команду муниципальных управленцев нового формата, способных оперативно и



эффективно решать насущные проблемы для улучшения качества жизни населения, –



сказал Роман Колесов. – Каждый из вас в процессе обучения разработал социально



значимый проект, который может быть реализован в ближайшей перспективе. Я



уверен, что это станет хорошим трамплином для профессиональной реализации и



карьерного роста.



Проект



«Муниципальная команда губернатора области» направлен на подготовку высококвалифицированных



управленцев для органов местного самоуправления и государственной власти.



Заявки на участие за это время подали более 500 человек, из них 80 попали в



кадровый резерв и прошли обучение.



–



Основная цель и содержание проекта – повысить профессиональный уровень именно



той команды, которая готова решать в регионе те задачи, которые ставит



государство, – сказала начальник управления государственной службы и кадровой



политики Правительства области Наталья Балакирева. – За эти три года более 30



процентов участников проекта стали занимать более высокие должности.



Программа



профессиональной переподготовки «Эффективное управление территорией»



реализуется Международным университетом менеджмента «ЛИНК» совместно с ЯрГУ



имени П.Г. Демидова и включает в себя очное, заочное и дистанционное обучение.



Участники



изучили вопросы социально-экономического развития территорий, взаимодействия



органов власти с населением, специфику проектного и процессного управления,



основы бюджетного законодательства, встречались с креативными лидерами в сфере



управления, а также разработали свои проекты, которые в будущем могут быть



успешно реализованы на территории Ярославской области.