|16
ноября заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов поздравил с
успешным окончанием обучения участников проекта «Муниципальная команда
губернатора области». Дипломы о профессиональной переподготовке по программе
«Эффективное управление территорией» вручены 30 специалистам.
– Данный
проект реализуется Правительством области с 2015 года и позволил сформировать
команду муниципальных управленцев нового формата, способных оперативно и
эффективно решать насущные проблемы для улучшения качества жизни населения, –
сказал Роман Колесов. – Каждый из вас в процессе обучения разработал социально
значимый проект, который может быть реализован в ближайшей перспективе. Я
уверен, что это станет хорошим трамплином для профессиональной реализации и
карьерного роста.
Проект
«Муниципальная команда губернатора области» направлен на подготовку высококвалифицированных
управленцев для органов местного самоуправления и государственной власти.
Заявки на участие за это время подали более 500 человек, из них 80 попали в
кадровый резерв и прошли обучение.
–
Основная цель и содержание проекта – повысить профессиональный уровень именно
той команды, которая готова решать в регионе те задачи, которые ставит
государство, – сказала начальник управления государственной службы и кадровой
политики Правительства области Наталья Балакирева. – За эти три года более 30
процентов участников проекта стали занимать более высокие должности.
Программа
профессиональной переподготовки «Эффективное управление территорией»
реализуется Международным университетом менеджмента «ЛИНК» совместно с ЯрГУ
имени П.Г. Демидова и включает в себя очное, заочное и дистанционное обучение.
Участники
изучили вопросы социально-экономического развития территорий, взаимодействия
органов власти с населением, специфику проектного и процессного управления,
основы бюджетного законодательства, встречались с креативными лидерами в сфере
управления, а также разработали свои проекты, которые в будущем могут быть
успешно реализованы на территории Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:30
20 просмотров
2018.11.16 Победителями конкурса «100 лучших товаров России» стали шесть производителей региона2018.11.16 Детские сады в Пошехонье и поселке Михайловском будут введены в эксплуатацию в следующем году2018.11.16 За пять лет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, увеличилось почти в 15 раз2018.11.16 В рамках программы «Решаем вместе!» реконструирован Карякинский парк в Рыбинске2018.11.16 В ЯрГУ имени П.Г. Демидова обсудили проблемы развития экстремизма в молодежной среде