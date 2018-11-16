​16

ноября заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов поздравил с

успешным окончанием обучения участников проекта «Муниципальная команда

губернатора области». Дипломы о профессиональной переподготовке по программе

«Эффективное управление территорией» вручены 30 специалистам.

– Данный

проект реализуется Правительством области с 2015 года и позволил сформировать

команду муниципальных управленцев нового формата, способных оперативно и

эффективно решать насущные проблемы для улучшения качества жизни населения, –

сказал Роман Колесов. – Каждый из вас в процессе обучения разработал социально

значимый проект, который может быть реализован в ближайшей перспективе. Я

уверен, что это станет хорошим трамплином для профессиональной реализации и

карьерного роста.

Проект

«Муниципальная команда губернатора области» направлен на подготовку высококвалифицированных

управленцев для органов местного самоуправления и государственной власти.

Заявки на участие за это время подали более 500 человек, из них 80 попали в

кадровый резерв и прошли обучение.



Основная цель и содержание проекта – повысить профессиональный уровень именно

той команды, которая готова решать в регионе те задачи, которые ставит

государство, – сказала начальник управления государственной службы и кадровой

политики Правительства области Наталья Балакирева. – За эти три года более 30

процентов участников проекта стали занимать более высокие должности.

Программа

профессиональной переподготовки «Эффективное управление территорией»

реализуется Международным университетом менеджмента «ЛИНК» совместно с ЯрГУ

имени П.Г. Демидова и включает в себя очное, заочное и дистанционное обучение.

Участники

изучили вопросы социально-экономического развития территорий, взаимодействия

органов власти с населением, специфику проектного и процессного управления,

основы бюджетного законодательства, встречались с креативными лидерами в сфере

управления, а также разработали свои проекты, которые в будущем могут быть

успешно реализованы на территории Ярославской области.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 16:30
20 просмотров
2018.11.16 Победителями конкурса «100 лучших товаров России» стали шесть производителей региона
2018.11.16 Детские сады в Пошехонье и поселке Михайловском будут введены в эксплуатацию в следующем году
2018.11.16 За пять лет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, увеличилось почти в 15 раз
2018.11.16 В рамках программы «Решаем вместе!» реконструирован Карякинский парк в Рыбинске
2018.11.16 В ЯрГУ имени П.Г. Демидова обсудили проблемы развития экстремизма в молодежной среде