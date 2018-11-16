​16 ноября в рамках ежегодной областной научно-практической

конференции «Управление качеством: развитие на современном этапе» состоялось

награждение победителей всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров

России».

– Ярославский регион уже не первый год

участвует во всероссийском конкурсе, который в первую очередь направлен на то,

чтобы местные предприятия повышали качество продукции, ее конкурентоспособность

как на российском рынке, так и за рубежом, – сказал председатель комитета

развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской

области Сергей Комов. – Сегодня продукция наших предприятий известна широкому

кругу заказчиков, в регионе созданы все механизмы для расширения ее сбыта,

усиления процессов производственной кооперации.

В 2018 году на конкурс было представлено 16

видов продукции, пяти из которых присвоен статус «Новинка» и одному – звание

«Золотая сотня». Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стала

продукция компаний ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус», в номинации

«Промышленные товары для населения» – АО «ТИИР», в номинации «Продукция

производственно-технического назначения» – ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ПАО «ЯЗКМ».

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