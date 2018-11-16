|16 ноября в рамках ежегодной областной научно-практической
конференции «Управление качеством: развитие на современном этапе» состоялось
награждение победителей всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров
России».
– Ярославский регион уже не первый год
участвует во всероссийском конкурсе, который в первую очередь направлен на то,
чтобы местные предприятия повышали качество продукции, ее конкурентоспособность
как на российском рынке, так и за рубежом, – сказал председатель комитета
развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской
области Сергей Комов. – Сегодня продукция наших предприятий известна широкому
кругу заказчиков, в регионе созданы все механизмы для расширения ее сбыта,
усиления процессов производственной кооперации.
В 2018 году на конкурс было представлено 16
видов продукции, пяти из которых присвоен статус «Новинка» и одному – звание
«Золотая сотня». Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стала
продукция компаний ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус», в номинации
«Промышленные товары для населения» – АО «ТИИР», в номинации «Продукция
производственно-технического назначения» – ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ПАО «ЯЗКМ».
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