​16 ноября в рамках ежегодной областной научно-практической



конференции «Управление качеством: развитие на современном этапе» состоялось



награждение победителей всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров



России».



– Ярославский регион уже не первый год



участвует во всероссийском конкурсе, который в первую очередь направлен на то,



чтобы местные предприятия повышали качество продукции, ее конкурентоспособность



как на российском рынке, так и за рубежом, – сказал председатель комитета



развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской



области Сергей Комов. – Сегодня продукция наших предприятий известна широкому



кругу заказчиков, в регионе созданы все механизмы для расширения ее сбыта,



усиления процессов производственной кооперации.



В 2018 году на конкурс было представлено 16



видов продукции, пяти из которых присвоен статус «Новинка» и одному – звание



«Золотая сотня». Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стала



продукция компаний ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус», в номинации



«Промышленные товары для населения» – АО «ТИИР», в номинации «Продукция



производственно-технического назначения» – ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ПАО «ЯЗКМ».