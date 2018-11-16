​16 ноября директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода встретилась с командой, которая будет представлять регион на IV национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдет в Москве 20 – 23 ноября и, как сообщила ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева, станет самым массовым: в нем планирует принять участие 1441 человек из 83 субъектов Российской Федерации.

– Мы уделяем особое внимание развитию и поддержке движения «Абилимпикс», – подчеркнула Ирина Лобода. – Его социальную значимость трудно переоценить. «Абилимпикс» – это площадка для профориентации, развития компетенций, взаимодействия с потенциальными работодателями. Хочу отметить, что с 2016 года, когда наша область включилась в это движение, увеличилось количество участников региональных чемпионатов, расширился перечень компетенций и категорий. Уверена, и в этом году, как и в прошлом, наша команда достойно выступит на всероссийском уровне.

Члены ярославской команды – победители и призеры III регионального чемпионата «Абилимпикс», прошедшего в октябре. В Москве школьники поборются за победу в номинациях «Портной», «Ремонт обуви», «Робототехника», «Резьба по дереву». Студентам предстоит определить лучшего в слесарном, малярном, поварском деле, дизайне, кирпичной кладке и торговле. Специалисты – взрослые конкурсанты – соревнуются в компетенциях «Массаж» и «Обработка текста».

Студент второго курса Любимского аграрно-политехнического колледжа Александр Шабуров будет участвовать в чемпионате уже второй раз.

– Я выступаю в компетенции «Слесарное дело», – рассказал Александр Шабуров. – Эти соревнования дают мне очень многое: знания, общение с соперниками. В этом году хочу улучшить свой результат.

Справка

«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и тогда же был проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне наш ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции «Робототехника».

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:45
11 просмотров
2018.11.17 Представители Вологодской и Тульской областей высоко оценили ярославский опыт инициативного бюджетирования
2018.11.16 Победителями конкурса «100 лучших товаров России» стали шесть производителей региона
2018.11.16 Участники проекта «Муниципальная команда губернатора области» получили дипломы
2018.11.16 Детские сады в Пошехонье и поселке Михайловском будут введены в эксплуатацию в следующем году
2018.11.16 За пять лет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, увеличилось почти в 15 раз