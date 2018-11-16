​16 ноября директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода встретилась с командой, которая будет представлять регион на IV национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он пройдет в Москве 20 – 23 ноября и, как сообщила ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева, станет самым массовым: в нем планирует принять участие 1441 человек из 83 субъектов Российской Федерации.



– Мы уделяем особое внимание развитию и поддержке движения «Абилимпикс», – подчеркнула Ирина Лобода. – Его социальную значимость трудно переоценить. «Абилимпикс» – это площадка для профориентации, развития компетенций, взаимодействия с потенциальными работодателями. Хочу отметить, что с 2016 года, когда наша область включилась в это движение, увеличилось количество участников региональных чемпионатов, расширился перечень компетенций и категорий. Уверена, и в этом году, как и в прошлом, наша команда достойно выступит на всероссийском уровне.



Члены ярославской команды – победители и призеры III регионального чемпионата «Абилимпикс», прошедшего в октябре. В Москве школьники поборются за победу в номинациях «Портной», «Ремонт обуви», «Робототехника», «Резьба по дереву». Студентам предстоит определить лучшего в слесарном, малярном, поварском деле, дизайне, кирпичной кладке и торговле. Специалисты – взрослые конкурсанты – соревнуются в компетенциях «Массаж» и «Обработка текста».



Студент второго курса Любимского аграрно-политехнического колледжа Александр Шабуров будет участвовать в чемпионате уже второй раз.



– Я выступаю в компетенции «Слесарное дело», – рассказал Александр Шабуров. – Эти соревнования дают мне очень многое: знания, общение с соперниками. В этом году хочу улучшить свой результат.



Справка



«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и тогда же был проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне наш ярославский школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции «Робототехника».