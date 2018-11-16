​16 ноября представители советов муниципальных образований Ярославской, Вологодской и Тульской областей обсудили вопросы развития местного самоуправления. Встреча прошла в селе Вятском Некрасовского района. В семинаре приняли участие более сорока человек.



– Основная цель подобного межмуниципального и межрегионального общения – обмен опытом в решении задач, стоящих перед районными и сельскими властями, – рассказал председатель правления ассоци​ации «Совет муниципальных образований Ярославской области» Николай Золотников. – В ходе таких встреч люди искренне говорят о трудностях и достижениях. Представители Тульской области рассказали о внедрении института старост, Вологодской – о борьбе с борщевиком. Со своей стороны мы поделились опытом инициативного бюджетирования, который приобрели в рамках реализации губернаторской программы по формированию комфортной среды проживания «Решаем вместе!».



Участники семинара отметили, что Ярославская область далеко продвинулась во взаимодействии органов власти и общественности при реализации важных для граждан проектов.



– У нас в регионе тоже есть программа инициативного бюджетирования – «Народный бюджет». У вас мы сегодня для себя открыли такую интересную инициативу, как проектный офис, который консолидирует все направления деятельности проекта «Решаем вместе!», – отметила председатель ассоциации «СМО Тульской области» Марина Карташова. – Это очень хорошая практика. Критерии оценки проектов, которые разработаны ярославцами, тоже очень интересны. У вас население софинансирует всего 5 процентов в проектах, у нас – 10 процентов. Понравилось, что у вас на региональном уровне именно законодательно закреплены концептуальные основы развития местного самоуправления, муниципального сообщества. Нормативно вы продумали, каким путем будете развиваться в дальнейшем. Это важно.



– Мы тесно сотрудничаем с советом муниципальных образований Ярославской области по очень многим направлениям, – рассказал исполнительный директор совета муниципальных образований Вологодской области Александр Мазуев. – Нам интересны подходы ярославцев к решению вопросов местного самоуправления, опыт межбюджетных отношений. Такие встречи интересны и с познавательной точки зрения, и с практической. Каждый раз мы видим, как динамично развивается область, какие большие средства вкладываются в развитие территории и положительный эффект от этого. Мы перенимаем лучший опыт и делимся своими достижениями.



Участники семинара побывали на экскурсиях в музеях историко-культурного комплекса «Вятское». Это стало продолжением знакомства с опытом развития территорий.