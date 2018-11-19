|Уважаемые
военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!
Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Артиллерия сыграла важную
роль в деле защиты Родины, приумножении славных ратных традиций Российской
армии. Офицеры и солдаты-ракетчики, опираясь на передовые научно-технические
достижения, внесли достойный вклад в укрепление этого рода войск. Его личный
состав, следуя долгу и присяге, неизменно проявляет мужество и высокое
мастерство.
В структуре Вооруженных сил
Российской Федерации подразделения ракетных войск и артиллерии решают стоящие
оперативно-тактические задачи, обеспечивая огневое превосходство на поле боя,
содействуя повышению оборонного потенциала нашего государства.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в служении Отечеству!
Губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов
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вчера, 09:30
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