​Уважаемые

военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляю вас с

профессиональным праздником!

Артиллерия сыграла важную

роль в деле защиты Родины, приумножении славных ратных традиций Российской

армии. Офицеры и солдаты-ракетчики, опираясь на передовые научно-технические

достижения, внесли достойный вклад в укрепление этого рода войск. Его личный

состав, следуя долгу и присяге, неизменно проявляет мужество и высокое

мастерство.

В структуре Вооруженных сил

Российской Федерации подразделения ракетных войск и артиллерии решают стоящие

оперативно-тактические задачи, обеспечивая огневое превосходство на поле боя,

содействуя повышению оборонного потенциала нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья,

счастья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

Губернатор Ярославской области Дмитрий

Миронов

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