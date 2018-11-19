​Уважаемые



военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!



Поздравляю вас с



профессиональным праздником!



Артиллерия сыграла важную



роль в деле защиты Родины, приумножении славных ратных традиций Российской



армии. Офицеры и солдаты-ракетчики, опираясь на передовые научно-технические



достижения, внесли достойный вклад в укрепление этого рода войск. Его личный



состав, следуя долгу и присяге, неизменно проявляет мужество и высокое



мастерство.



В структуре Вооруженных сил



Российской Федерации подразделения ракетных войск и артиллерии решают стоящие



оперативно-тактические задачи, обеспечивая огневое превосходство на поле боя,



содействуя повышению оборонного потенциала нашего государства.



Желаю вам крепкого здоровья,



счастья, благополучия и успехов в служении Отечеству!



Губернатор Ярославской области Дмитрий



Миронов