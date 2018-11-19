​В Правительстве области

состоялось заседание регионального организационного комитета по подготовке и

проведению в Ярославле всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». В работе в режиме

видео-конференц-связи приняла участие заместитель министра просвещения РФ Ирина

Потехина.

Форум «ПроеКТОриЯ»

(ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») по распоряжению Президента

Российской Федерации проводится в Ярославле начиная с 2013 года. На этот раз

мероприятие намечено на 11 – 14 декабря. В УКРК «Арена-2000» вновь соберутся

талантливые школьники из всех регионов страны, имеющие достижения в сферах

научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и

авторы изобретений, а также их педагоги.

– Высокое качество

проведения ярославского форума отмечено на всех уровнях, – сказала Ирина

Потехина. – В этом году мероприятие будет организовано еще более масштабно.

Помимо педагогов и школьников, желание принять участие в «ПроеКТОрии» изъявили

руководители всех субъектов России.

Отбор делегатов на

мероприятие впервые организован Министерством просвещения РФ. В Ярославль

приедут не менее 350 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также 120

педагогов-наставников: школьные учителя, вузовские преподаватели, мастера

производственного обучения колледжей, педагоги дополнительного образования.

– Ребята, которые приедут к

нам в Ярославль, еще только учатся в школе, но уже имеют серьезные достижения в

науке и технике, являются авторами разработок и обладателями патентов. Такие

дети – будущее нашей страны, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. -

Правительство Ярославской области уделяет особое внимание поддержке талантливых

школьников, и для нас проведение форума «ПроеКТОриЯ» - большая честь. Сейчас

ведется серьезная подготовка к этому мероприятию. Мы должны не только организовать

для участников интересную программу, но и обеспечить им комфортное и – главное

- безопасное пребывание в регионе.

В рамках форума для

ребят будут открыты новые возможности профессионального выбора по семи

тематическим направлениям. В их числе – технологии энергии, новых материалов,

движения, здоровья и медицины, а также космические, информационные и

агротехнологии.

– Важно, что в рамках

«ПроеКТОрии» опыт Ярославской области в направлении профессионального

образования будет максимально представлен на всероссийском уровне, – отметил

заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Все ключевые

события форума можно будет увидеть онлайн. Школьники со всей России смогут

связываться с площадками в «Арене-2000» в режиме телемоста – для этого в

субъектах РФ будут организованы точки подключения.

В этом году

предусмотрена специальная программа повышения квалификации для педагогов. Они

смогут встретиться с представителями Министерства образования и науки РФ,

ведущими российскими разработчиками образовательных технологий, сотрудниками

кадровых департаментов крупных компаний и корпораций, детских технопарков

«Кванториум», специалистами вузов. Пройдут лекции, мастер-классы, будет

организована работа профессиональных дискуссионных площадок.

Авторские уроки от

лучших педагогов страны, подготовленные в соавторстве с ведущими

работодателями, будут транслироваться во все школах России, а также на портале

«ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях.

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