​В Правительстве области



состоялось заседание регионального организационного комитета по подготовке и



проведению в Ярославле всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». В работе в режиме



видео-конференц-связи приняла участие заместитель министра просвещения РФ Ирина



Потехина.



Форум «ПроеКТОриЯ»



(ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») по распоряжению Президента



Российской Федерации проводится в Ярославле начиная с 2013 года. На этот раз



мероприятие намечено на 11 – 14 декабря. В УКРК «Арена-2000» вновь соберутся



талантливые школьники из всех регионов страны, имеющие достижения в сферах



научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и



авторы изобретений, а также их педагоги.



– Высокое качество



проведения ярославского форума отмечено на всех уровнях, – сказала Ирина



Потехина. – В этом году мероприятие будет организовано еще более масштабно.



Помимо педагогов и школьников, желание принять участие в «ПроеКТОрии» изъявили



руководители всех субъектов России.



Отбор делегатов на



мероприятие впервые организован Министерством просвещения РФ. В Ярославль



приедут не менее 350 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также 120



педагогов-наставников: школьные учителя, вузовские преподаватели, мастера



производственного обучения колледжей, педагоги дополнительного образования.



– Ребята, которые приедут к



нам в Ярославль, еще только учатся в школе, но уже имеют серьезные достижения в



науке и технике, являются авторами разработок и обладателями патентов. Такие



дети – будущее нашей страны, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. -



Правительство Ярославской области уделяет особое внимание поддержке талантливых



школьников, и для нас проведение форума «ПроеКТОриЯ» - большая честь. Сейчас



ведется серьезная подготовка к этому мероприятию. Мы должны не только организовать



для участников интересную программу, но и обеспечить им комфортное и – главное



- безопасное пребывание в регионе.



В рамках форума для



ребят будут открыты новые возможности профессионального выбора по семи



тематическим направлениям. В их числе – технологии энергии, новых материалов,



движения, здоровья и медицины, а также космические, информационные и



агротехнологии.



– Важно, что в рамках



«ПроеКТОрии» опыт Ярославской области в направлении профессионального



образования будет максимально представлен на всероссийском уровне, – отметил



заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Все ключевые



события форума можно будет увидеть онлайн. Школьники со всей России смогут



связываться с площадками в «Арене-2000» в режиме телемоста – для этого в



субъектах РФ будут организованы точки подключения.



В этом году



предусмотрена специальная программа повышения квалификации для педагогов. Они



смогут встретиться с представителями Министерства образования и науки РФ,



ведущими российскими разработчиками образовательных технологий, сотрудниками



кадровых департаментов крупных компаний и корпораций, детских технопарков



«Кванториум», специалистами вузов. Пройдут лекции, мастер-классы, будет



организована работа профессиональных дискуссионных площадок.



Авторские уроки от



лучших педагогов страны, подготовленные в соавторстве с ведущими



работодателями, будут транслироваться во все школах России, а также на портале



«ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях.