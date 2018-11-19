|В Правительстве области
состоялось заседание регионального организационного комитета по подготовке и
проведению в Ярославле всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». В работе в режиме
видео-конференц-связи приняла участие заместитель министра просвещения РФ Ирина
Потехина.
Форум «ПроеКТОриЯ»
(ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») по распоряжению Президента
Российской Федерации проводится в Ярославле начиная с 2013 года. На этот раз
мероприятие намечено на 11 – 14 декабря. В УКРК «Арена-2000» вновь соберутся
талантливые школьники из всех регионов страны, имеющие достижения в сферах
научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и
авторы изобретений, а также их педагоги.
– Высокое качество
проведения ярославского форума отмечено на всех уровнях, – сказала Ирина
Потехина. – В этом году мероприятие будет организовано еще более масштабно.
Помимо педагогов и школьников, желание принять участие в «ПроеКТОрии» изъявили
руководители всех субъектов России.
Отбор делегатов на
мероприятие впервые организован Министерством просвещения РФ. В Ярославль
приедут не менее 350 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также 120
педагогов-наставников: школьные учителя, вузовские преподаватели, мастера
производственного обучения колледжей, педагоги дополнительного образования.
– Ребята, которые приедут к
нам в Ярославль, еще только учатся в школе, но уже имеют серьезные достижения в
науке и технике, являются авторами разработок и обладателями патентов. Такие
дети – будущее нашей страны, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. -
Правительство Ярославской области уделяет особое внимание поддержке талантливых
школьников, и для нас проведение форума «ПроеКТОриЯ» - большая честь. Сейчас
ведется серьезная подготовка к этому мероприятию. Мы должны не только организовать
для участников интересную программу, но и обеспечить им комфортное и – главное
- безопасное пребывание в регионе.
В рамках форума для
ребят будут открыты новые возможности профессионального выбора по семи
тематическим направлениям. В их числе – технологии энергии, новых материалов,
движения, здоровья и медицины, а также космические, информационные и
агротехнологии.
– Важно, что в рамках
«ПроеКТОрии» опыт Ярославской области в направлении профессионального
образования будет максимально представлен на всероссийском уровне, – отметил
заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Все ключевые
события форума можно будет увидеть онлайн. Школьники со всей России смогут
связываться с площадками в «Арене-2000» в режиме телемоста – для этого в
субъектах РФ будут организованы точки подключения.
В этом году
предусмотрена специальная программа повышения квалификации для педагогов. Они
смогут встретиться с представителями Министерства образования и науки РФ,
ведущими российскими разработчиками образовательных технологий, сотрудниками
кадровых департаментов крупных компаний и корпораций, детских технопарков
«Кванториум», специалистами вузов. Пройдут лекции, мастер-классы, будет
организована работа профессиональных дискуссионных площадок.
Авторские уроки от
лучших педагогов страны, подготовленные в соавторстве с ведущими
работодателями, будут транслироваться во все школах России, а также на портале
«ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях.
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