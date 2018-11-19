|Ход строительства многофункционального центра на площади Труда в Ярославле проинспектировали представители профильного областного департамента.
Работы на объекте начались более 15 лет назад, но были остановлены на неопределенное время. Процесс возобновился в 2017 году.
– По поручению губернатора Дмитрия Миронова наш департамент взял на контроль все недостроенные объекты в регионе: составлен реестр и разработаны дорожные карты завершения работ по каждому из зданий, – сообщил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – На этом долгострое решены все вопросы по исходно-разрешительной документации, спорные вопросы соинвесторов, и сейчас мы видим первые результаты. Одно из двух зданий на площади Труда планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.
Площадь одного здания составляет 10 тысяч квадратных метров, второго – более 11 тысяч. В настоящее время на объектах идут кровельные работы, завершаются остекление фасадов и закрытие теплового контура. Началась отделка внутренних помещений одной из башен.
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вчера, 12:00
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