​Ход строительства многофункционального центра на площади Труда в Ярославле проинспектировали представители профильного областного департамента.



Работы на объекте начались более 15 лет назад, но были остановлены на неопределенное время. Процесс возобновился в 2017 году.



– По поручению губернатора Дмитрия Миронова наш департамент взял на контроль все недостроенные объекты в регионе: составлен реестр и разработаны дорожные карты завершения работ по каждому из зданий, – сообщил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – На этом долгострое решены все вопросы по исходно-разрешительной документации, спорные вопросы соинвесторов, и сейчас мы видим первые результаты. Одно из двух зданий на площади Труда планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.



Площадь одного здания составляет 10 тысяч квадратных метров, второго – более 11 тысяч. В настоящее время на объектах идут кровельные работы, завершаются остекление фасадов и закрытие теплового контура. Началась отделка внутренних помещений одной из башен.