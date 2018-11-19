​Заплатить налог на имущество, земельный и

транспортный налоги за 2017 год необходимо не позднее 3 декабря текущего года.

Обычно заплатить их необходимо в срок до 1 декабря, однако в 2018 году эта дата

приходится на выходной день, в связи с чем сделан перенос на понедельник, 3-е

число.

Граждане, имеющие доступ к электронному личному

кабинету на сайте ФНС России, могут получить налоговое уведомление и уплатить

имущественные налоги в режиме онлайн.

Остальным уведомления направляют по почте.

Собственникам, не получившим письмо до наступления срока платежа, необходимо

обратиться лично в любую налоговую инспекцию.

Налоговые уведомления не направляются

владельцам имущества в случае наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных

установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта

налогообложения от уплаты налога, а также если общая сумма налоговых

обязательств в уведомлении составляет менее 100 рублей.

В уведомление образца 2018 года для уплаты

включена сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная за 2016 – 2017

годы, но не удержанная работодателем – организацией или индивидуальным

предпринимателем.

Разобраться в полученном уведомлении поможет

специальная страница «Налоговое уведомление – 2018» на сайте ФНС России.

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