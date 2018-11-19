|Заплатить налог на имущество, земельный и
транспортный налоги за 2017 год необходимо не позднее 3 декабря текущего года.
Обычно заплатить их необходимо в срок до 1 декабря, однако в 2018 году эта дата
приходится на выходной день, в связи с чем сделан перенос на понедельник, 3-е
число.
Граждане, имеющие доступ к электронному личному
кабинету на сайте ФНС России, могут получить налоговое уведомление и уплатить
имущественные налоги в режиме онлайн.
Остальным уведомления направляют по почте.
Собственникам, не получившим письмо до наступления срока платежа, необходимо
обратиться лично в любую налоговую инспекцию.
Налоговые уведомления не направляются
владельцам имущества в случае наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога, а также если общая сумма налоговых
обязательств в уведомлении составляет менее 100 рублей.
В уведомление образца 2018 года для уплаты
включена сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная за 2016 – 2017
годы, но не удержанная работодателем – организацией или индивидуальным
предпринимателем.
Разобраться в полученном уведомлении поможет
специальная страница «Налоговое уведомление – 2018» на сайте ФНС России.
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вчера, 12:15
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