​Заплатить налог на имущество, земельный и



транспортный налоги за 2017 год необходимо не позднее 3 декабря текущего года.



Обычно заплатить их необходимо в срок до 1 декабря, однако в 2018 году эта дата



приходится на выходной день, в связи с чем сделан перенос на понедельник, 3-е



число.



Граждане, имеющие доступ к электронному личному



кабинету на сайте ФНС России, могут получить налоговое уведомление и уплатить



имущественные налоги в режиме онлайн.



Остальным уведомления направляют по почте.



Собственникам, не получившим письмо до наступления срока платежа, необходимо



обратиться лично в любую налоговую инспекцию.



Налоговые уведомления не направляются



владельцам имущества в случае наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных



установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта



налогообложения от уплаты налога, а также если общая сумма налоговых



обязательств в уведомлении составляет менее 100 рублей.



В уведомление образца 2018 года для уплаты



включена сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная за 2016 – 2017



годы, но не удержанная работодателем – организацией или индивидуальным



предпринимателем.



Разобраться в полученном уведомлении поможет



специальная страница «Налоговое уведомление – 2018» на сайте ФНС России.