|С начала года специалисты департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с
сотрудниками службы постинтернатного сопровождения проверили 223 квартиры,
предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Выявлено 89 нарушений правил использования таких помещений.
Очередные контрольные мероприятия проведены
в Любиме и Рыбинском районе.
– В Любиме по четырем квартирам в следующем
году истекает пятилетний срок договоров найма, – рассказал заместитель директора
департамента имущественных и земельных отношений Михаил Рысев. – Сейчас местные
органы опеки и попечительства собирают всю информацию, необходимую для принятия
департаментом образования Ярославской области решений о заключении договоров
соцнайма, которые дают право на бесплатную приватизацию, и договоров найма на
новый пятилетний срок. В результате проверки выявлено, что в одной из квартир
наниматель не проживает, есть большие долги по оплате коммунальных услуг за
период более четырех лет. Оба факта являются нарушениями условий договоров
найма.
В деревне Назарово Рыбинского района
комиссией проверено девять квартир. Зафиксировано семь нарушений, среди которых
шесть фактов долгов по коммунальным платежам. Кроме того, установлено, что одна
квартира пустует с момента предоставления гражданину, имеющему статус сироты.
– Все перечисленные нарушения могут служить
основанием для обращения в судебные органы с целью расторжения договоров и
изъятия жилья, – добавил Михаил Рысев.
Всего с начала года детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в регионе предоставлено 127 жилых
помещений.
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вчера, 12:15
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