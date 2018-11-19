​С начала года специалисты департамента



имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с



сотрудниками службы постинтернатного сопровождения проверили 223 квартиры,



предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Выявлено 89 нарушений правил использования таких помещений.



Очередные контрольные мероприятия проведены



в Любиме и Рыбинском районе.



– В Любиме по четырем квартирам в следующем



году истекает пятилетний срок договоров найма, – рассказал заместитель директора



департамента имущественных и земельных отношений Михаил Рысев. – Сейчас местные



органы опеки и попечительства собирают всю информацию, необходимую для принятия



департаментом образования Ярославской области решений о заключении договоров



соцнайма, которые дают право на бесплатную приватизацию, и договоров найма на



новый пятилетний срок. В результате проверки выявлено, что в одной из квартир



наниматель не проживает, есть большие долги по оплате коммунальных услуг за



период более четырех лет. Оба факта являются нарушениями условий договоров



найма.



В деревне Назарово Рыбинского района



комиссией проверено девять квартир. Зафиксировано семь нарушений, среди которых



шесть фактов долгов по коммунальным платежам. Кроме того, установлено, что одна



квартира пустует с момента предоставления гражданину, имеющему статус сироты.



– Все перечисленные нарушения могут служить



основанием для обращения в судебные органы с целью расторжения договоров и



изъятия жилья, – добавил Михаил Рысев.



Всего с начала года детям-сиротам и детям,



оставшимся без попечения родителей, в регионе предоставлено 127 жилых



помещений.