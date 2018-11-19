​С начала года специалисты департамента

имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с

сотрудниками службы постинтернатного сопровождения проверили 223 квартиры,

предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Выявлено 89 нарушений правил использования таких помещений.

Очередные контрольные мероприятия проведены

в Любиме и Рыбинском районе.

– В Любиме по четырем квартирам в следующем

году истекает пятилетний срок договоров найма, – рассказал заместитель директора

департамента имущественных и земельных отношений Михаил Рысев. – Сейчас местные

органы опеки и попечительства собирают всю информацию, необходимую для принятия

департаментом образования Ярославской области решений о заключении договоров

соцнайма, которые дают право на бесплатную приватизацию, и договоров найма на

новый пятилетний срок. В результате проверки выявлено, что в одной из квартир

наниматель не проживает, есть большие долги по оплате коммунальных услуг за

период более четырех лет. Оба факта являются нарушениями условий договоров

найма.

В деревне Назарово Рыбинского района

комиссией проверено девять квартир. Зафиксировано семь нарушений, среди которых

шесть фактов долгов по коммунальным платежам. Кроме того, установлено, что одна

квартира пустует с момента предоставления гражданину, имеющему статус сироты.

– Все перечисленные нарушения могут служить

основанием для обращения в судебные органы с целью расторжения договоров и

изъятия жилья, – добавил Михаил Рысев.

Всего с начала года детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, в регионе предоставлено 127 жилых

помещений. 

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