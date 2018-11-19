|В этом году лечебные учреждения Ярославской
области существенно обновили свою материально-техническую базу. За 9 месяцев
закуплено медицинского оборудования разного уровня и класса на сумму около 166
миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета, резервного фонда Президента
и Правительства России, фонда ОМС, а также собственные средства больниц и
поликлиник.
– Наиболее серьезно мы модернизировали в
этом году онкологическую больницу, перинатальный центр и Ярославскую областную
больницу, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и
фармации Руслан Саитгареев. – В центральные районные больницы были приобретены
ультразвуковые сканеры, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы
пациента. До конца года ждем еще часть оборудования, также обновим автопарк
станции скорой помощи.
Детской поликлинике имени Семашко в
Ярославле в этом году из резервного фонда Правительства России на закупку
техники было выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства медицинское
учреждение приобрело щелевую лампу, автоматический рефкератометр для кабинета
офтальмолога и портативный 12-канальный ЭКГ-аппарат для отделения неотложной
помощи.
– Техника, которой мы пользовались раньше,
устарела. Теперь благодаря обновлению мы можем проводить скрининг сердца и в
отделении, и на выезде, – рассказала заведующая детской поликлиникой КБ им.
Семашко Маргарита Герасимовская. – Новое оборудование для кабинета офтальмолога
позволяет очень точно проводить исследования сред глаза и остроты зрения, а
также отчетливости получаемого в глазах детей изображения.
До конца года в эту детскую поликлинику
привезут цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и УЗИ-аппарат с
четырьмя кардиодатчиками. Если раньше родителям маленьких пациентов приходилось
возить детей для обследования в разные медицинские учреждения города, где было
подобное оборудование, то скоро эта проблема будет решена: медучреждение
полностью укомплектуют необходимой для диагностики техникой.
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вчера, 14:15
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