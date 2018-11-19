​В этом году лечебные учреждения Ярославской

области существенно обновили свою материально-техническую базу. За 9 месяцев

закуплено медицинского оборудования разного уровня и класса на сумму около 166

миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета, резервного фонда Президента

и Правительства России, фонда ОМС, а также собственные средства больниц и

поликлиник.

– Наиболее серьезно мы модернизировали в

этом году онкологическую больницу, перинатальный центр и Ярославскую областную

больницу, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и

фармации Руслан Саитгареев. – В центральные районные больницы были приобретены

ультразвуковые сканеры, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы

пациента. До конца года ждем еще часть оборудования, также обновим автопарк

станции скорой помощи.

Детской поликлинике имени Семашко в

Ярославле в этом году из резервного фонда Правительства России на закупку

техники было выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства медицинское

учреждение приобрело щелевую лампу, автоматический рефкератометр для кабинета

офтальмолога и портативный 12-канальный ЭКГ-аппарат для отделения неотложной

помощи.

– Техника, которой мы пользовались раньше,

устарела. Теперь благодаря обновлению мы можем проводить скрининг сердца и в

отделении, и на выезде, – рассказала заведующая детской поликлиникой КБ им.

Семашко Маргарита Герасимовская. – Новое оборудование для кабинета офтальмолога

позволяет очень точно проводить исследования сред глаза и остроты зрения, а

также отчетливости получаемого в глазах детей изображения.

До конца года в эту детскую поликлинику

привезут цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и УЗИ-аппарат с

четырьмя кардиодатчиками. Если раньше родителям маленьких пациентов приходилось

возить детей для обследования в разные медицинские учреждения города, где было

подобное оборудование, то скоро эта проблема будет решена: медучреждение

полностью укомплектуют необходимой для диагностики техникой.

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