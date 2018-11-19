​В этом году лечебные учреждения Ярославской



области существенно обновили свою материально-техническую базу. За 9 месяцев



закуплено медицинского оборудования разного уровня и класса на сумму около 166



миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета, резервного фонда Президента



и Правительства России, фонда ОМС, а также собственные средства больниц и



поликлиник.



– Наиболее серьезно мы модернизировали в



этом году онкологическую больницу, перинатальный центр и Ярославскую областную



больницу, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и



фармации Руслан Саитгареев. – В центральные районные больницы были приобретены



ультразвуковые сканеры, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы



пациента. До конца года ждем еще часть оборудования, также обновим автопарк



станции скорой помощи.



Детской поликлинике имени Семашко в



Ярославле в этом году из резервного фонда Правительства России на закупку



техники было выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства медицинское



учреждение приобрело щелевую лампу, автоматический рефкератометр для кабинета



офтальмолога и портативный 12-канальный ЭКГ-аппарат для отделения неотложной



помощи.



– Техника, которой мы пользовались раньше,



устарела. Теперь благодаря обновлению мы можем проводить скрининг сердца и в



отделении, и на выезде, – рассказала заведующая детской поликлиникой КБ им.



Семашко Маргарита Герасимовская. – Новое оборудование для кабинета офтальмолога



позволяет очень точно проводить исследования сред глаза и остроты зрения, а



также отчетливости получаемого в глазах детей изображения.



До конца года в эту детскую поликлинику



привезут цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и УЗИ-аппарат с



четырьмя кардиодатчиками. Если раньше родителям маленьких пациентов приходилось



возить детей для обследования в разные медицинские учреждения города, где было



подобное оборудование, то скоро эта проблема будет решена: медучреждение



полностью укомплектуют необходимой для диагностики техникой.