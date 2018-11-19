​С начала года на территории региона лесными

инспекторами выявлено и демонтировано более 1500 рекламных конструкций,

размещенных на деревьях.

– Помимо того что подобная реклама

незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, – пояснил директор департамента

лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Гвозди, которыми

прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их

использовании могут быть занесены споры грибка. Еще при размещении рекламы

применяют проволоку – она со временем врастает в ствол и приводит его к

разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное

загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное

травмирование растений ведет к их гибели.

Мероприятия по противодействию размещению

незаконной рекламы на деревьях лесные инспекторы ведут с начала 2017 года

одновременно в двух направлениях: выявление и демонтаж, а также

профилактическая работа с рекламодателями, телефоны которых размещены на

объектах. Результат – отсутствие вновь размещаемых табличек данных компаний.

Николай Савельев добавил, что в прошлом году

было демонтировано и утилизировано более двух тысяч незаконно установленных на

территории государственного лесного фонда рекламных конструкций.

Для виновных в повреждении лесных насаждений

предусмотрен штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до

50 тысяч, для юридических – до 500 тысяч. 

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