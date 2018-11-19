|С начала года на территории региона лесными
инспекторами выявлено и демонтировано более 1500 рекламных конструкций,
размещенных на деревьях.
– Помимо того что подобная реклама
незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, – пояснил директор департамента
лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Гвозди, которыми
прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их
использовании могут быть занесены споры грибка. Еще при размещении рекламы
применяют проволоку – она со временем врастает в ствол и приводит его к
разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное
загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное
травмирование растений ведет к их гибели.
Мероприятия по противодействию размещению
незаконной рекламы на деревьях лесные инспекторы ведут с начала 2017 года
одновременно в двух направлениях: выявление и демонтаж, а также
профилактическая работа с рекламодателями, телефоны которых размещены на
объектах. Результат – отсутствие вновь размещаемых табличек данных компаний.
Николай Савельев добавил, что в прошлом году
было демонтировано и утилизировано более двух тысяч незаконно установленных на
территории государственного лесного фонда рекламных конструкций.
Для виновных в повреждении лесных насаждений
предусмотрен штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до
50 тысяч, для юридических – до 500 тысяч.
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