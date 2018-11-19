​С начала года на территории региона лесными



инспекторами выявлено и демонтировано более 1500 рекламных конструкций,



размещенных на деревьях.



– Помимо того что подобная реклама



незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, – пояснил директор департамента



лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Гвозди, которыми



прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их



использовании могут быть занесены споры грибка. Еще при размещении рекламы



применяют проволоку – она со временем врастает в ствол и приводит его к



разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное



загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное



травмирование растений ведет к их гибели.



Мероприятия по противодействию размещению



незаконной рекламы на деревьях лесные инспекторы ведут с начала 2017 года



одновременно в двух направлениях: выявление и демонтаж, а также



профилактическая работа с рекламодателями, телефоны которых размещены на



объектах. Результат – отсутствие вновь размещаемых табличек данных компаний.



Николай Савельев добавил, что в прошлом году



было демонтировано и утилизировано более двух тысяч незаконно установленных на



территории государственного лесного фонда рекламных конструкций.



Для виновных в повреждении лесных насаждений



предусмотрен штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до



50 тысяч, для юридических – до 500 тысяч.